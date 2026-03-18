Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

Компания Nvidia перезапускает производство чипов для искусственного интеллекта H200, чтобы возобновить поставки Китаю. Производство ранее приостанавливали из-за отсутствия экспортных лицензий, позволяющих начать поставки китайским клиентам.

Получение разрешений на экспорт

Nvidia возобновляет производство процессоров H200 для заказчиков из Китая, пишет Reuters. Технологический гигант уже получил официальное разрешение на продажу модели H200 как от американских, так и от китайских властей.

Американская технологическая компания Nvidia снова будет производить чипы, предназначенные для китайских компаний. Как заявил на пресс-конференции глава американской корпорации Дженсен Хуанг (Jensen Huang), Nvidia получила заказы от многих клиентов в Китае и 18 марта 2026 г. находится в процессе возобновления производства.

По информации Reuters, речь идет о поставках ускорителей Nvidia H200, предназначенных для задач искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Nvidia выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заинтересован в обеспечении максимально широкой глобальной конкурентоспособности американских компаний.

H200 — это высокопроизводительный графический процессор компании Nvidia, разработанный специально для ускорения задач ИИ и работы с большими языковыми моделями. Он отличается от предыдущих версий увеличенным объемом и скоростью памяти, что критически важно для эффективного обучения и эксплуатации современных нейронных сетей.

«Президент Трамп, безусловно, хотел бы, чтобы мы активно конкурировали на всех ключевых рынках мира, а не сдавали эти рынки без веской необходимости», — заявил Дженсен Хуанг.

Такая позиция, по его мнению, соответствует интересам укрепления технологического лидерства Соединенных Штатов и сохранения присутствия американских производителей на глобальных рынках высокопроизводительных вычислительных систем для ИИ-технологий.

Nvidia — это американская компания, ведущий мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем-на-чипе (SoC), а также программного обеспечения (ПО). Ее разработки применяются в сферах видеоигр, высокопроизводительных вычислений, ИИ, беспилотного транспорта.

Ограничения на рынке

6 марта 2026 г. в Nvidia объявила о приостановке производства таких чипов из-за ограничений на поставки в Китай как со стороны США, так и со стороны самого Китая.

По информации Financial Times, американские власти опасаются, что Китай может использовать чипы в военных целях, а Китай ограничивает импорт для поддержки местных производителей. В связи с этим, Nvidia была вынуждена переориентировать свои мощности на другую продукцию.

Проблемы с ИТ-инфраструктурой

Китайские технологические компании сталкиваются с рядом проблем, одной из самых серьезных является доступ к критически важным технологиям, как писал CNews. В США действует запрет на экспорт передовых разработок от Nvidia, необходимых для обучения более совершенных ИИ-моделей.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
Китайские производители чипов, такие как Huawei, пытаются заполнить этот пробел, но их производительность по-прежнему отстает от предложений Nvidia. Аналитики Bloomberg предполагали, что в долгосрочной перспективе отсутствие доступа к чипам Nvidia в Китае может привести к увеличению разрыва между ИИ-моделями в США и Китае.

«Однако я подозреваю, что мы начнем наблюдать расхождение, когда американская ИТ-инфраструктура начнет совершенствовать ИИ-модели и делать их более функциональными с течением времени в ближайшие годы. Поэтому я предполагаю, что с этого момента мы, вероятно, достигнем пика относительного потенциала Китая в области ИИ по сравнению с США», — заявлял портфельный менеджер Janus Henderson Ричард Клод (Richard Claude).

Технический руководитель Alibaba Qwen Линь Цзюньян (Lin Junyang) заявил в январе 2026 г., вероятность того, что китайская компания превзойдет американских технологических гигантов в ближайшие до 2029-2032 г. в области ИИ, составляет менее 20%, о чем информировал CNews. По имеющимся данным у Линя, вычислительная ИТ-инфраструктура США на один-два порядка больше, чем в Китае.

Развитие ИИ-агентов

Внимание инвесторов к технологическому сектору также подогревается новостями о развитии ИИ-платформ. Ранее глава Nvidia сравнил платформу автономных ИИ-агентов OpenClaw с появлением ChatGPT, подчеркивая значимость новых разработок в индустрии.

ИИ-агент — это автономные программные системы, способные не просто отвечать на запросы, но и самостоятельно планировать действия, использовать ИТ-инструменты и выполнять задачи для достижения поставленной цели. В отличие от обычных чат-ботов, такие агенты могут работать без постоянного вмешательства человека, выполняя сложные многоступенчатые операции.

Антон Денисенко

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/