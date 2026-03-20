Консалтинговый гигант заявил о массовом увольнении сотрудников, не верящих в ИИ

PwC распрощается с теми, кто не верит в ИИ

В PwC (PricewaterhouseCoopers), одной из крупнейших в мире сетей аудиторско-консалтинговых фирм, не найдется места скептикам, сомневающимся в необходимости внедрения инструментов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в интервью Financial Times заявил Пол Григгс (Paul Griggs), генеральный директор фирмы сети в США (PwC US).

В разговоре с изданием Григгс отметил, что все сотрудники PwC, уверенные в наличии «возможности отказаться» от ИИ, «не задержатся здесь [в фирме] надолго». Он также предупредил о том, что представителей руководящего персонала, «испытывающих паранойю относительно парадигмы "AI-first" ["ИИ прежде всего"]», вероятно, заменят другие люди, более лояльно относящиеся к технологиям ИИ.

Со слов топ-менеджера, PwC в настоящее время работает над пересмотром модели ценообразования, применяемой фирмой. В частности, рассматривается вариант, при котором она перейдет от почасовой оплаты к подписочной модели, в рамках которой клиентам будет предоставляться доступ к некоторым ИИ-сервисам, в том числе консалтингового и налогового профилей.

Действия вразрез с собственными данными?

Как отмечает The Register, энтузиазм Григгса по поводу потенциального перехода фирмы на инструменты ИИ может показаться довольно странным. Выводы исследования, опубликованного самой PwC в январе 2026 г., свидетельствуют о том, что в большинстве случаев внедрение ИИ не приносит бизнесу ощутимой пользы.

В ходе опроса, проведенного фирмой среди почти 4,5 тыс. топ-менеджеров компаний из 95 стран, было установлено, что в 56% случаев бизнес в результате перехода на ИИ-инструменты не зафиксировал ни роста выручки, ни сокращения расходов. Лишь 12% сообщили об улучшении обоих показателей.

Вопреки итогам опроса, в своем исследовании эксперты PwC пришли к выводу о необходимости увеличения объема инвестиций в технологию, отметив, что небольшие локальные проекты в области ИИ, имеющие «тактический характер», часто не приносят ощутимой пользы. Реальная же отдача достигается лишь при внедрении ИИ в масштабах всей компании в соответствии с имеющейся бизнес-стратегией.

В то же время пилотные проекты, как правило, как раз имеют сильно ограниченные размеры, их целью является продемонстрировать жизнеспособность предложенной концепции перед их масштабированием на всю компанию. Учитывая это, один из посылов исследования PwC можно интерпретировать как рекомендацию клиентам игнорировать провал пилотных проектов и в любом случае переходить к масштабному внедрению, отмечает The Register.

В исследовании «State of AI in the Enterprise» компании Deloitte от января 2026 г., отмечается, что 74%, принявших участие в опросе конкурента PwC, рассчитывают на прибыльность инициатив в области ИИ, однако лишь 20% сумели добиться желаемого результата.

При этом эксперты не констатируют бесполезность ИИ с точки зрения финансовых и операционных показателей. В их представлении внедрение ИИ следует рассматривать в качестве инструмента «достижения стратегической дифференциации и долгосрочного конкурентного преимущества на рынке».

Нередко инструменты ИИ навязываются персоналу

Некоторым радикализмом отличается подход к внедрению ИИ и в Accenture. В феврале 2026 г. сотрудники консалтинговой компании были уведомлены о необходимости в обязательном порядке использовать ИИ-инструменты в рабочем процессе, если они, конечно, рассчитывают на повышение в должности. Персонал также был предупрежден, что их активность в ИИ-сервисах отслеживается компанией.

Согласно недавнему исследованию Economist Impact, лишь небольшое количество организаций сумело отбить расходы на ИИ ввиду недостаточных инвестиций в обучение персонала для дальнейшей выработки навыков работы с инструментами данного типа, а также ошибок управленческого характера.

В сентябре 2025 г. CNews сообщил о том, что американская Salesforce, владелец одноименной облачной CRM-системы и корпоративного мессенджера Slack, избавилась от 4 тыс. из 9 тыс. сотрудников службы поддержки клиентов, заменив их агентным ИИ. При этом степень удовлетворенности клиентов якобы осталась на прежнем уровне.