В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Депутаты Государственной Думы обратились в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с требованием разъяснить критерии попадания в «белый список». Также они обратились к Федеральной антимонопольной службе с просьбой уточнить, не идет ли его создание вразрез с действующим законодательством. По мнению депутатов, включение сайтов в этот список даст преференции отдельным онлайн-сервисам и их владельцам, в то же время другие сайты и ИТ-платформы в России отрезаны от пользователей.

Требование к раскрытию секретной формулы

Депутаты Государственной Думы (Госдума) 20 марта 2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомости». Ведь по своей сути, онлайн-ресурсы из «белого списка» получили экономическое преимущество перед другими российскими игроками, что позволяет им монополизировать рынок.

В условиях отключения мобильного интернета включенные в «белые списки» ресурсы получают экономическое преимущество: их онлайн-сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, в то время как все остальные российские ИТ-проекты и цифровые платформы оказываются отрезанными от своих пользователей. Об этом депутаты Госдумы Алексей Куринный, Сергей Обухов, Евгений Бессонов, Ольга Алимова и Денис Парфенов (все от КПРФ) написали руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Обращения направлены чиновникам 18 марта 2026 г.

Больше всего от отключений интернета страдает малый бизнес, который в условиях отсутствия четких правил попадания в «белые списки», начинает сомневаться в обоснованности таких решений, добавил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. По его мнению, попадание в «белый список» ставит ресурс в привилегированное положение и создает пространство для ограничения конкуренции, что запрещено российским законом «О защите конкуренции».

В Минцифры пока не получили письмо парламентариев и напомнили, что включение в «белый список» происходит по согласованию с профильными ведомствами и при соответствии требованиям органов безопасности. Как правило, речь идет о том, чтобы все вычислительные ресурсы находились на территории России. ФАС также еще не получила обращение депутатов, представитель службы не стал комментировать журналистам «Ведомостей», соответствует ли «белый список» закону «О защите конкуренции».

Ограничение связи

Президент России Владимир Путин 20 февраля 2026 г. подписал закон, обязывающий операторов связи отключать сети по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) в предусмотренных случаях. Изменения внесены в закон «О связи» и направлены на регулирование взаимодействия операторов и спецслужб. Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети связано с требованием ФСБ.

10 марта 2026 г. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», сообщил, что все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим российским законодательством. В разных контекстах возникает тема добавления тех или иных ресурсов в «белые списки», и некоторые из них были туда включены.

Внедрение списка

5 сентября 2025 г. Минцифры ввело «белые списки» — это перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета.

В список попали государственные сайты и порталы, например «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», Центрального банка, сайты Правительства России и администрации президента, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генеральной прокуратуры, системы маркировки «Честный знак», сервисы ФНС.

Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет»), банки («Альфа-банк», ВТБ, ПСБ), сайт платежной системы «Мир», МТС Банк, Система быстрых платежей (СБП) и Московская биржа.

Супермаркеты («Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro), социальные сети и мессенджеры («Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru, Max), видеохостинги «VK Видео» и Rutube, рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».

Сохранится доступ к ресурсам федеральных операторов связи: «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», T2, а также всем их сервисам. Кроме того, в перечень вошли «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком». Стоит отметить, что сами российские операторы связи не могут по собственному решению добавлять или убирать из списка какие-либо ресурсы.

В «белый список» также попали службы доставок: «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат». Будут работать сайты РЖД, «Туту.ру» и «Гранд Сервис Экспресс». Авиабилеты можно будет приобрести на сайтах «Аэрофлота» или «Победы». В перечень также вошли 2ГИС, каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

В «белые списки» войдет около 99% всех существующих онлайн-сервисов, которыми люди пользуются ежедневно, об этом 17 марта 2026 г. заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Исключение составят лишь те ресурсы, которые могут представлять угрозу безопасности, например использоваться для управления беспилотниками или координации террористических атак. Кроме того, система будет постоянно дополняться новыми проверенными ИТ-площадками, но он не уточнил даты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 марта 2026 г. заявил, что отсутствие доступа к информации из-за перебоев с мобильным интернетом создает прямую угрозу для жизни людей в приграничных районах. Сложности возникают даже с доступом к онлайн-сервисам из «белого списка», уточнил глава региона во время прямой линии. «Ситуация крайне сложная. Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это еще большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям», — сказал губернатор.

Последствия ограничения

В перспективе ситуация с «белыми списками» может привести с формированию искусственной структуры спроса: в эти списки попадают частные ресурсы, которые в итоге получают существенное экономическое преимущество по сравнению с другими. В итоге пользователи выбирают их услуги, но выбор потребителей основан не на рыночных характеристиках товара и услуги компании, отметила руководитель антимонопольной практики юридической компании МЭФ Legal Оксана Павлухина.

Статья 15 закона «О защите конкуренции» запрещает действия государственных органов, которые приводят к ограничению или устранению конкуренции на российском рынке, напоминает партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Евгения Тюфтина. Однако недавно в закон «О связи» приняли поправки, в соответствии с которыми государственные органы вправе отойти от общих норм ради обеспечения безопасности. Поэтому, скорее всего, ФАС признает практику «белых списков» законной с указанием на чрезвычайные меры безопасности, подытожила юрист.

Вместе с тем кандидат юридических наук и директор практики организационного развития «КСК групп» Михаил Меркулов добавил, что «конкуренция» и «конкурентные условия» являются признаками рыночных взаимоотношений в мирное время. В условиях повышенной опасности для граждан рыночные механизмы игнорируются государством в интересах безопасности неограниченного круга лиц, говорит он.

Угроза есть даже без связи

Украинская сторона использует в дронах «базовую форму» искусственного интеллекта (ИИ) для ориентации в условиях помех при атаках на российской территории, об этом в 2025 г. обсуждалось на главном всероссийском слете операторов боевых дронов «Дронница».

«Каждый летательный аппарат оснащен терминальным компьютером, на котором хранятся спутниковые данные и данные о местности. Сами же полеты заранее согласовываются с западными союзниками, и летательные аппараты следуют плану полета», — отмечали российские военные эксперты.

Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб базирующегося в Великобритании аналитического центра Ной Сильвия (Noah Sylvia) еще в 2024 г. отмечал CNN, что у украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) есть машинное зрение (MV) — форма ИИ, которая позволяет аппарату определить месторасположение. Именно к таким угрозам готовиться даже полиция Нью-Йорка, о чем информировал CNews.

В декабре 2025 г. украинская компания Vyriy Drone интегрировала в серийные модели дронов режим «круиз-контроль», который повышает устойчивость к радиоэлектронным помехам и увеличивает вероятность успешного завершения миссии даже при временной потере управления. Как объяснил тогда главный инженер-программист, этот режим якобы позволяет дрону самостоятельно поддерживать скорость и высоту полета без постоянного вмешательства оператора, а если связь временно исчезает, беспилотник продолжает движение по стабильной траектории даже через зоны действия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).