Власти уличили Wildberries и Ozon в неравных условиях для продавцов и навязывании скидок

Экспертный совет по ИТ при ФАС выявил нервные условия для продавцов, устанавливаемые Ozon и Wildberries, в части комиссий и скидок. Со своей стороны, в Ozon предложили запретить перекрестное субсидирование и определить, что источником скидок на цену за товары могут быть только комиссии.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о проведении на ее площадке Экспертного совета по развитие конкуренции в сфере ИТ. По его результатам члены совета пришли к выводу о необходимости маркетплейсов Ozon и Wildberries скорректировать практики работы с продавцами.

Участники Экспертного совета отметили, что цифровые платформы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов. «Также размер комиссии создает невыгодные условия для осуществления предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей», - заявили в ФАС.ё

Ozon и Wildberries в срок до 3 апреля 2026 г. должны будут представить в ФАС информацию о размерах комиссии для российских и иностранных продавцов, которые должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию, Кроме того, цифровые платформы должны также разработать и представить на согласование в ФАС коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов.

«В этих документах Wildberries и Ozon должны проработать вопросы источника и равных условий для таких инвестиций в различных категориях товаров и порядок уведомления об этом провалом и покупателей, — добавили в ФАС. — Также платформам необходимо изменить оферты и технически функционал, предусматривающий получение согласия продавцов на инвестиции цифровых платформ в цены на их товары, обеспечив при этом добровольность и отсутствие ущемления интересов продавцов на платформе в результате такого решения». В ФАС добавили, что если решения в рамках механизма саморегулирования не будут исполнены, службы примет меры антимонопольного регулирования.

Позиции Ozon и Wildberries

В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и группы Russ) сообщили, что компания приняла участие в заседании Экспертного совета и озвучила свою позицию по ключевым вопросам регулирования скидок и комиссии, а также озвучили ряд ключевых инициатив. «При этом принципиально важно, что озвученные предложения исходят из необходимости сохранения комиссий и скидок как важной части рыночной модели работы цифровых платформ, одновременно обеспечивающей и гибкость, конкурентоспособность бизнеса и отвечающей интересам покупателей», — отметили в RWB.

Со своей стороны, в пресс-службе Ozon отметили, что компания на заседании Экспертного совета предложила ограничить предельный размер комиссии за продажу для продавцов. «Эта мера обеспечивает баланс интересов продавцов и покупателей: бизнесу продавцов это дает предсказуемость, а для миллионов клиентов платформ сохраняет выгодные условия покупки, — заявили в Ozon, — Важно не только ограничить размер комиссии, но и четко закрепить источник финансирования скидки. Ozon предлагает финансировать их только за счет комиссии за продажу товаров. Если источник скидки не закрепить, компании смогут "переложить" свои расходы в стоимость логистических услуг, продвижения и других сервисов для продавцов. Такой подход неблагоприятен для предпринимателей и не стимулирует добросовестную конкуренцию на рынке».

Кроме того, в Ozon предложили запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки от комиссий других категорий. Если перекрестное субсидирование будет существовать, часть товарных категорий может быть ущемлена в правах, продавцы получат меньше благоприятных условий для роста, — считают в Ozon. — Мы предлагаем проработать конкретные параметры и механику ограничений со всеми маркетплейсами, а медиатором этого процесса может выступить ФАС. Чтобы обеспечить равные конкурентные условия, выработанные нормы должны быть закреплены правовом акте или меморандуме, принятом всеми маркетплейсами одновременно».

В Ozon добавили, что продавцы на площадке могут в любой отказаться от участия в акциях, но это решение не пользуется популярностью: отказались от скидок платформы только 2% продавцов, причем 6 из 10 отказавшихся позже снова включили в личных кабинетах скидки за счет Ozon.

Какие претензии ФАС ранее высказывал к Wildberries и Ozon

В конце 2025 г. Экспертный совет ФАС уже выявила ряд нарушений в работе Wildberries и Ozon. Так, Wildberries ввела в тот момент индекс остатка товара, отлеживающий время хранения товара на складе. Предпринимателя с низким индексом должны были оплачивать хранение товара по более высоким ценам либо их на их товары без надлежащего согласования устанавливались скидки.

Кроме того, Wildberries ввел «Конструктор тарифов» для управления порядком оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться, а через инструмент «Привлекательная цена» понуждал продавьцов продавать продукцию по установленным маркетплейсом ценам.

В части Ozon в Экспертном совета отметили, что площадка ввела обработка возврата заказов по модели FBS, согласно которой товары, возвращенные покупателям, должны автоматически возвращаться на склад Ozon для повторной продажи (до того момента продавец мог забрать товары себе). Так Ozon, по мнению ФАС, создал сложности с вывозом продавцами своих товаров со складов маркетплейса и необоснованно блокировал личный кабинеты покупателей. В Wildberries и Ozon тогда сообщали, что согласны с рядом замечаний партнеров и изменят свои политики.

Ранее, в начале 2025 г., ФАС выдала предписание Wildberries и Ozon о недопустимости навязывать участие продавцов в промо-акциях и проведении «автоматических» распродаж. Летом 2025 г. ФАС выдала предписание Wildberries о недопустимости обязывания продавцов открывать счета в аффилированном с площадкой «Вайлдберриз Банке».