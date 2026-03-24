Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2026» 2 апреля 2026 г.
Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы. Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.
Среди докладчиков:
- Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, Arlift
- Сергей Хрусталев, старший руководитель проектов импортозамещения ИТ-инфраструктуры, «Сибур Диджитал»
- Анастасия Кондратьева, начальник отдела коммуникаций, «Объединенные Системы Сбора Платы»
- Андрей Гаврилов, руководитель Центра сопровождения ИТ-инфраструктуры, Казанский федеральный университет
- Валентин Каськов, директор по ИТ, «Специальные системы и технологии»
- Елена Белецкая, директор по поддержке продаж и автоматизации процессов, «DPD в России»
- Антон Шпорт, директор коммерческого департамента, CommuniGate Pro
- Денис Петухов, генеральный директор, CraftTalk
- Дмитрий Денисов, директор продукта DION, ИТ-холдинг «Т1»
Приглашаются для выступления:
- Татьяна Пенетова, менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group
- Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет
- Роман Капля, ведущий специалист, ФГБУ НИИ Радио
- Сергей Костюк, советник заместителя Председателя Правления, «Московский Кредитный Банк»
- Сергей Попов, управляющий директор по развитию телефонии, «Промсвязьбанк»
- Владимир Жабровец, руководитель службы, ГК «Черкизово»
- Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, «Интеррос»
- Илья Козлов, начальник отдела связи, Буровая компания «Евразия»
- Константин Меденцев, директор блока информационных технологий, «Фора-Банк»
- Дмитрий Бердяев, начальник службы телекоммуникаций, СО ЕЭС
- Андрей Карпунькин, начальник управления, «Банк Уралсиб»
- Геннадий Смирнов, руководитель дирекции, ВСК
- Александр Саяфаров, руководитель направления UC, «Лента»
Основные темы:
Российский рынок UC
• Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций
• Как изменилась доля российских решений
• Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные
• Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО
• Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций
Основные технологии
• Как организовать корпоративную связь
• ВКС как необходимый атрибут современной компании
• От публичных к корпоративным мессенджерам
• Безопасность унифицированных коммуникаций
• Приложения для совместной работы
• Интеграция UC с корпоративными приложениями
Проекты и кейсы
Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций
• Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом
• Облачные коммуникации — плюсы и минусы
• Миграция на отечественное решение — практический кейс
• Над чем еще надо поработать отечественным вендорам
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей