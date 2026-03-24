Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Сейчас рободоставка доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. С апреля 2026 г. роботы-курьеры начнут работать в Московской области и в новых районах Казани, а с июня 2026 г. в Нижнем Новгороде. Сначала роверы будут доставлять заказы «Яндекс Лавки», а позже — «Яндекс Еды» и «Яндекс Доставки».

Масштабирование эксперимента в России

«Яндекс» в 2026 г. запустит роботов-курьеров еще в пяти российских городах, об этом CNews сообщили представители компании. С начала 2020 г. роботы-курьеры «Яндекс» доставили уже более 1 млн заказов.

«Яндекс» расширяет географию услуг рободоставки, 24 марта 2026 г. сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. За время работы роботы-доставщики преодолели более 2 млн км и выполнили свыше 1 млн заказов, но в ближайшее время география сервиса значительно расширится. Рободоставка от «Яндекс» появится в Нижнем Новгороде, а также в подмосковных городах Химки, Люберцы, Одинцово и Долгопрудный. Кроме того, сервис будет запущен в Ново-Савиновском и Советском районах Казани. Таким образом, количество городов и районов присутствия рободоставки «Яндекса» существенно увеличится в ближайшей перспективе.

В Подмосковье и новых районах Казани сервис рободоставки планируется запустить в апреле 2026 г. В Нижнем Новгороде же рободоставка начнет работать до конца июня 2026 г. и будет доступна жителям Сормовского, Московского и Канавинского районов. На начальном этапе роботы будут доставлять заказы из «Яндекс Лавки». В дальнейшем к сервису подключатся «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка». Таким образом, ассортимент доступных услуг будет постепенно расширяться.

Ровер-доставщик «Яндекс» четвертого поколения

24 марта 2026 г. ведется активная подготовка к запуску сервиса. По районам, где планируется запуск рободоставки, уже даже начали курсировать роботы-картографы. Внешне они схожи с роботами-доставщиками, однако выполняют иную задачу — создают сверхподробные цифровые карты местности. Такие высокоточные карты позволят роботам-доставщикам уверенно ориентироваться в городской среде в любых погодных условиях и в любое время суток, обеспечивая стабильность и надежность доставки.

В Нижнем Новгороде, Казани и городах Московской области будут задействованы роботы-доставщики новейшего, четвертого поколения. «Яндекс» представил данную модель осенью 2025 г. По информации CNews, это первые роботы компании, которые запускаются в серийное производство.

Внедрение ровера нового поколения

Со слов инженеров, по своим техническим характеристикам роботы четвертого поколения превосходят предыдущие версии: они обладают повышенной проходимостью и улучшенным лидаром. При этом их производство значительно проще и дешевле.

До конца 2027 г. «Яндекс» планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков четвертого поколения. Они будут использоваться во всех новых локациях, а также постепенно заменять роботов предыдущих поколений в уже действующих городах присутствия сервиса.

Запуск серийного производства роботов четвертого поколения позволит «Яндексу» значительно быстрее расширять географию сервиса рободоставки и одновременно снижать ее себестоимость.

Экономичность внедрения

В марте 2026 г. стоимость рободоставки уже сопоставима с доставкой курьером-человеком и будет продолжать снижаться по мере увеличения парка роботов и масштабирования операций.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Как писал CNews, годовое обслуживание таких роботов, без учета денег на их закупку, стоит на 49-66% меньше в сравнении с расходами на зарплаты пеших курьеров (к ним относятся и те, кто передвигается на самокате и велосипеде). Так, один ровер обходится примерно в 295 тыс. руб. в год, притом в эту сумму сразу входят зарплаты инженера по его обслуживанию и оператора, управляющего им. Им достается 42% суммы, а оставшиеся 58% уходят на ремонт и комплектующие. По данным Совкомбанка, курьерам в Москве и Санкт-Петербурге платят по 878 тыс. руб. в год, а в малом региональном городе годовая зарплата курьера составляет 574 тыс. руб.

Такой подход «Яндекса» обеспечивает компании существенные конкурентные преимущества и способствует долгосрочному повышению экономической эффективности сервиса в целом.

Антон Денисенко

