Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Британский разработчик чипов ARM впервые за 35 лет представил собственный физический процессор. Новинку презентовали под названием AGI CPU, а первым клиентом компании стала корпорация Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). Ранее компания ARM занималась исключительно лицензированием своих архитектур, но теперь перешла к выпуску готового кремния, чтобы конкурировать на рынке ИТ-оборудования для центров обработки данных.

Создание процессора

Компания ARM, чьи архитектуры лежат в основе практически всех мобильных процессоров, анонсировала свой первый процессор AGI CPU для центров обработки данных (ЦОД), об этом говорится на сайте компании. Процессор ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) презентовал новинку под названием AGI CPU на мероприятии в Сан-Франциско, а первым клиентом компании стала корпорация Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). В 2026 г. Meta планирует направить на капитальные затраты до $135 млрд, а также намерена использовать новые чипы для повышения эффективности своей ИТ-инфраструктуры ИИ.

В ARM заявляют, что стойка с процессорами AGI CPU обеспечивает вдвое большую производительность на ватт по сравнению с традиционными решениями на архитектуре x86. Эксперт Moor Insights Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) отметил, что даже получение 5% от капитальных вложений Meta станет для британского разработчика переломным моментом с точки зрения выручки.

ARM
ARM представила первый за 35 лет собственный процессор для дата-центров

До марта 2026 г. успех компании ARM в серверном сегменте оценивался преимущественно по количеству партнеров, использующих ее архитектуру, — среди них Amazon (Graviton), Google (Axion) и Microsoft (Cobalt). Теперь ARM выводит на рынок собственный готовый процессор, который будет напрямую конкурировать за место в стойках дата-центров с решениями Intel и AMD.

По заявлению разработчиков, новый продукт ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для ИИ. В свою очередь, AMD также планирует выпустить процессоры, основанные на архитектуре ARM. Таким образом, конкуренция в сегменте серверных процессоров для задач ИИ существенно обостряется.

Технические данные

Процессор AGI CPU изготовлен по трех нанометровому технологическому процессу на мощностях тайваньской компании TSMC. Чип оснащен 136 ядрами Neoverse V3.

ARM
ARM AGI CPU для дата-центров

Процессор обеспечивает детерминированную производительность: каждое ядро обрабатывает выделенный программный поток без троттлинга т.е. принудительного снижения частоты при повышении температуры и простоев. Такая архитектура особенно важна для стабильной круглосуточной работы ИИ-моделей. Тепловой пакет (TDP) процессора составляет 300 Вт.

Партнеров у ARM много

Список партнеров и первых заказчиков выглядит, как сборная лидеров ИТ-индустрии. В число первых клиентов также вошли OpenAI, Cerebras, Cloudflare и SAP. Процессоры AGI CPU будут работать в паре с графическими или специализированными ускорителями, беря на себя задачи по перемещению данных и координации работы тысяч ИИ-агентов.

Конкуренция серверных процессоров

Эксперты считают, что выход ARM на рынок с собственным серверным процессором может существенно изменить расстановку сил в сегменте серверных процессоров, который на протяжении многих лет был поделен между Intel и AMD.

Учитывая мощную поддержку экосистемы со стороны таких технологических гигантов, как Amazon, Google, Microsoft, Nvidia и Samsung, а также использование самого современного трех нанометрового техпроцесса, у новой платформы ARM AGI CPU имеются все предпосылки для завоевания значительной доли рынка ИТ-инфраструктуры ИИ.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

По информации TechCrunch, появление полноценного «железа» от ARM, ориентированного на высокопроизводительные ИИ-задачи, способно серьезно усилить конкуренцию и ускорить технологическое развитие всего серверного рынка.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Некоторым россиянам хотят полностью запретить пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами. Кого коснется

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
