Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube

Ускорение YouTube обернулось для провайдера «Тинко» штрафом в размере 250 тыс. руб. Его обвинили в нарушении КоАП. Все могло быть хуже – в 2024 г. провайдеров пугали отзывом лицензии за подобные действия, что привело бы к полному коллапсу бизнеса. Без лицензии они не могут работать и предоставлять абонентам доступ в интернет.

Штраф за YouTube

Работающий в Санкт-Петербурге региональный интернет-провайдер «Тинко» получил крупный штраф за несанкционированное предоставление своим абонентам доступа к YouTube. Как пишет РБК, за это компании придется заплатить 250 тыс. руб.

Напомним, YouTube в России замедляется с июля 2024 г. Власти утверждали тогда, что виноват в этом непосредственно американский интернет-гигант Google, который перестал следить за своей инфраструктурой в России, в результате чего кэширующие серверы начали работать некорректно.

К концу марта 2026 г. YouTube в России по-прежнему замедлялся, однако не был полностью заблокирован.

Штраф провайдеру назначил Мировой суд Санкт-Петербурга. Согласно вердикту суда, «Тинко» нарушил правила пропуска трафика. РБК пишет, что провайдер позволял своим абонентам подключаться к YouTube в обход технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) – устройств, которые замедляют или полностью блокируют доступ к тому или иному веб-ресурс.

y6.jpg

Ускорять YouTube в России нельзя

По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, произошедшее с «Тинко» – это явление очень редкое. Она утверждает, что это первый подобный случай в Санкт-Петербурге за последние два года.

За что именно наказали

Согласно решению суда, «Тинко» нарушил ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП России (неисполнение обязанностей по пропуску трафика через ТСПУ). При этом в сети провайдера есть необходимое для блокировки ресурсов оснащение – устройства ТСПУ и модуль «Агент Ревизор».

В материалах расследования указано, что это оборудование в сети «Тинко» функционирует. Обвинение основано на данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования – его специалисты выявили, трафик YouTube проходил в сети «Тинко» в обход ТСПУ, то есть пользователи могли смотреть видеоролики без дополнительных технических средств.

Наказание или «пожаление»

Штраф для «Тинко» составил 250 тыс. руб. Однако такое наказание в действующей редакции КоАП России не предусмотрено.

Нарушение ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП России грозит провайдером гораздо более крупными тратами. Минимальный размер штрафа для юридических лиц при первом нарушении составляет 500 тыс. руб., максимальный – 1 млн руб. Должностные лица заплатят от 30 до 50 тыс. руб., индивидуальные предприниматели – от 50 до 100 тыс. руб.

Повторное нарушение ст. 13.42.1 КоАП России влечет административный штраф на должностных лиц от 100 до 200 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей – от 200 до 500 тыс. руб.; на юридических лиц – от 3 до 5 млн руб.

Могло быть и хуже

Как пишет РБК, заниженный штраф объясняется тем, то суд «учел принцип справедливости и соразмерности». При этом «Тинко» вполне мог лишиться лицензии, без которой он не смог бы предоставлять абонентам доступ в интернет.

Как сообщал CNews, провайдеры начали самовольно ускорять YouTube в конце лета 2024 г. Всего через сутки им стали поступать угрозы отзыва лицензии за такую самодеятельность. В начале сентября 2024 г. об отзыве лицензии в качестве наказания за ускорение YouTube заговорил и Роскомнадзор.

Но борьба провайдеров с замедлением YouTube продолжается. В конце января 2026 г. CNews писал, что в сети «Билайна» появилась возможность смотреть YouTube на полной скорости без специальных хитростей, к которым давно привыкли россияне. Работало это только в приложении оператора и только на тарифе «План Б».

Напомним, YouTube – крупнейший и самый популярный в мире видеохостинг. Он работает с 2005 г. В России у него есть несколько суверенных аналогов, включая RuTube и «VK Видео». Зарубежные заменители YouTube в России блокируются – например, гигантский французский видеохостинг DailyMotion навечно заблокирован в России с 2017 г.

Геннадий Ефремов

