Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Американский облачный сервис Amazon, имеющий только представительство в Великобритании, стал единственным участником тендера и получил госконтракт почти на 500 млн фунтов и семь лет от британской налоговой службы. Ведомство заявляло, что хочет отдать заказ местной компании.



Тендер с одним участником

Налоговая служба Великобритании (HMRC) заключила с Amazon Web Services (AWS) контракт на сумму 472,8 миллиона фунтов стерлингов на семь лет с возможностью продления до десяти лет, пишет Register.

Британское отделение люксембургской дочерней компании облачного подразделения американской Amazon — AWS — подало единственную заявку на участие в тендере на госконтракт «Закупка услуг для гипермасштабируемых компаний, позволяющих отказаться от использования центров обработки данных».

Необходимая услуга заключается в переносе в облако данных из трех ЦОД японской Fujitsu. Перенос должен начаться в апреле 2026 г. и завершиться к июню 2028 г.

В Великобритании представления об идеальном поставщике облачных услуг налогового ведомства полностью совпали с характеристиками двух монополизировавших рынок американских компаний

В июне 2025 г., при размещении тендера HMRC заявила, что «предпочтительным решением будут современные облачные технологии» хостинга в Великобритании.

Качество и социальные ценности в понимании налоговиков

Представители HMRC утверждали, что 70% решения о заключении контракта будет приниматься на основе качества, 20% — на основе цены и 10% — на основе социальной ценности.

По данным источников издания, в октябре 2025 г. в неофициальном шорт-листе ведомства были AWS, Google и IBM, но условия тендера, похоже, были составлены таким образом, что реальную победу могли одержать только AWS или Microsoft, которая не захотела принимать участие в конкурсе.

Главным требованием было «умение воплощать идеи в жизнь, подтвержденный опыт работы с подобными подразделениями — семилетний опыт размещения масштабных сервисов гипермасштабируемых компаний», чему соответствуют только AWS или Microsoft, сказал источник Register. IBM и Google в итоге не стали подавать заявки.

«Это в высшей степени политический вопрос, — сказал изданию хорошо информированный собеседник. — Политики встают и говорят о стандартизации процедур закупок, чтобы получить лучшие скидки и оптимальное соотношение цены и качества... иногда кажется, что контракты уже заключены».

Конкуренция не работает

В марте 2026 г. стало известно, что в Великобритании ушел в отставку Кип Микс (Kip Meeks), чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов. Он заявил, что разочарован медленными темпами принятия мер против Microsoft и Amazon и «крайне медленным прогрессом».

Расследование Управления по конкуренции и рынкам (CMA) еще в июле 2025 г. пришло к выводу о доминирующем положении двух америкнских технологических гигантов на облачном рынке Великобритании: «конкуренция работает не так эффективно, как могла бы». CMA рекомендовало принять меры, чтобы ужесточить правила для них, однако спустя почти год отрасль продолжает ждать действий от регулятора.

«Если Великобритания всерьез намерена обеспечить цифровой суверенитет, финансовую ответственность и содействовать инновациям и экономическому росту, то Управление по конкуренции и рынкам (CMA) должно действовать быстро. Потому что чем дольше это затягивается, тем дороже обойдется это британским налогоплательщикам», — написал в статье в, опубликованной в Register, бывший главный информационный директор ирландского правительства Билл МакКлуггедж (Bill McCluggage).

В Евросоюзе руководители 24 ИТ-компаний, в число которых входят и операторы облачных сервисов, тоже обеспокоены отсутствием реальных мер для достижения суверенитета в сфере технологий, писал CNews в марте 2026 г. Одной из липовых мер поддержки импортозамещения они считают требование наличия у поставщика услуг всего лишь представительства в ЕС.