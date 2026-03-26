Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

Два крупнейших промышленных предприятия — «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз» — завершили первые этапы перехода с зарубежных ERP-систем на отечественную платформу Global ERP. В обоих случаях речь идет о масштабных проектах импортозамещения на критически важных участках учета и управления производством.



«ФосАгро»: расчет себестоимости ускорился в 12 раз

«ФосАгро», один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, в январе 2026 года запустил в промышленную эксплуатацию контуры производства, сбыта и расчета себестоимости на базе Global ERP. Ранее эти процессы были завязаны на Oracle EBS.

Как рассказал в интервью CNews директор департамента проектного офиса дирекции по ИТ компании «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Андрей Нисанов, выбору платформы предшествовал тщательный анализ. В 2022–2023 годах компания изучала доступные на рынке отечественные ERP-решения и определила двух лидеров — Global ERP и системы на платформе 1С.

Андрей Нисанов, «Апатит»: Выбору платформы предшествовал тщательный анализ

«В пользу Global ERP говорила современная технологическая платформа, позволяющая обеспечить работу сложных процессов крупного холдинга и тысяч пользователей в рамках единого инстанса, а также наличие опыта автоматизации предприятий схожей производственной специфики», — отметил Нисанов. Подробнее о ходе проекта и критериях выбора — в материале «Мы не ошиблись с выбором»: ИТ-директор «Апатита» — о переходе с Oracle EBS на российскую ERP.

Проект стартовал в сентябре 2024 года и выполнялся объединенной командой специалистов «ФосАгро», «Бизнес Технологии» (вендор Global ERP) и интегратора «Философия ИТ». Методология внедрения — разбивка на этапы по 3–4 месяца, что позволило контролировать готовность системы с самого начала.

Ключевой результат, который отмечают в компании, — кратное ускорение расчета себестоимости. Длительность расчета за месяц, включая отражение результатов в главной книге по всем видам учета, сократилась с 6–8 часов до 30 минут, то есть более чем в 12 раз. Это стало возможным благодаря трехзвенной архитектуре Global ERP: пользователи работают через браузер, в качестве СУБД используется Postgres, а средний слой представляет собой горизонтально масштабируемый набор серверов приложений на Java, развернутых в среде Kubernetes.

В декабре 2025 года «ФосАгро» приступила к следующему этапу замещения Oracle EBS. В планах — перевод на Global ERP оставшихся подсистем: закупок и складской логистики, бюджетирования и финансов, ТОИР, управления проектами. Пока контур финансов продолжает работать на Oracle EBS, с системой организована двухсторонняя интеграция, но это временная мера до полного перехода.

«Сургутнефтегаз»: от SAP к отечественной платформе

В «Сургутнефтегазе» проект по замещению SAP стартовал раньше — решение было принято еще в 2022 году. Компания, одна из первых в России внедрившая SAP и перешедшая на платформу SAP HANA, столкнулась с необходимостью импортозамещения на фоне ухода западных вендоров.



Особенность проекта в «Сургутнефтегазе» — необходимость переноса значительного объема собственных разработок, накопленных за 25 лет эксплуатации SAP

Как сообщалось ранее, «Сургутнефтегаз» выбрал два пилотных участка для апробации Global ERP. Первый, связанный с закупкой услуг, был переведен в опытно-промышленную эксплуатацию в мае 2024 года, второй — учет средств индивидуальной защиты — запущен в конце 2024 года. В течение 2025 года функциональность была тиражирована, а с января 2025 года учет основных средств и расчет амортизации полностью перешли на Global ERP. В течение 2025 г началась опытно-промышленная эксплуатация системы в контурах финансового учета, казначейства, правового обеспечения и капитального строительства. Подробнее о ходе работ читайте в материале «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения.

Особенность проекта в «Сургутнефтегазе» — необходимость переноса значительного объема собственных разработок, накопленных за 25 лет эксплуатации SAP. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и целостности данных был выбран поэтапный подход с двусторонней интеграцией. В 2026 году компания планирует запустить учет материалов и планирование потребности в закупках на базе Global ERP.

Платформенное решение для крупного бизнеса

В обоих проектах ключевыми факторами успеха стали архитектурные возможности Global ERP и глубокая интеграция с существующим ИТ-ландшафтом заказчиков. Платформа, включенная в реестр отечественного ПО, позволяет работать с тысячами пользователей в едином инстансе, использует открытый код и современный технологический стек на базе Java и Postgres.

В обоих проектах ключевыми факторами успеха стали архитектурные возможности Global ERP

«Подробнее о системе и платформе читайте в материале «Global ERP: как отечественная система заменяет SAP». Опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаза» показывает, что российские ERP-системы не только замещают ушедших западных вендоров, но и способны превосходить их по производительности и адаптивности к специфике крупного промышленного бизнеса.

