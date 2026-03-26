CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Создана работающая в дыму и пыли система видеонаблюдения в 20 раз дешевле тепловизора

Российские ученые разработали ИИ-систему видеонаблюдения для экстремальных условий, которая способна «видеть» движущегося в дыму и пыли человека. Систему можно развернуть за пару часов и стоит она в 15-20 раз дешевле тепловизора.

Видеть сквозь дым и пыль

Ученые Муромского института Владимирского государственного университета (МИ ВлГУ) разработали технологию видеонаблюдения, которая с помощью искусственного интеллекта может видеть в экстремальных условиях — сквозь дым и пыль, пишет ТАСС.

Система работает автономно. Развернуть ее можно всего за 2-4 часа. Для этого потребуется стандартное Wi-Fi оборудование.

По сравнению с тепловизором, способным видеть в темноте, улавливая невидимое инфракрасное излучение, испускаемое всеми объектами, разработка ученых дешевле в 15-20 раз, по словам магистранта МИ ВлГУ Любови Карпычевой.

video700.jpg
freepik, создано при помощи ИИ
Нейросеть научили «видеть» в условиях отсутствия видимости с помощью обычного Wi-Fi оборудования

Лабораторный прототип продемонстрировал точность визуализации одного человека на уровне 91%. Сейчас ведется его доработка с целью научить одновременно распознавать нескольких человек.

Картинка создается по радиосигналу

Для работы достаточно двух маршрутизаторов (передающего и принимающего) и вычислительного модуля, например, сервера или Raspberry Pi, пояснила Карпычева. Никакое специальное оборудование не требуется.

Система использует анализ состояния канала связи (CSI) — информацию о том, как радиосигнал проходит от передатчика к приемнику. Дело в том, что движение человека влияет на амплитуду и фазу этого сигнала. Распознавая эти изменения, нейронная сеть восстанавливает силуэт движущегося объекта.

«Оборудование (стандартные маршрутизаторы) рассчитано на работу до 40-50°C. Для промышленного применения мы планируем использовать промышленные версии роутеров в защищенных корпусах с пассивным охлаждением. При превышении температуры система может автоматически снижать частоту измерений или отправлять предупреждение оператору», — пояснила эксперт.

ИИ-тренд на рынке видеонаблюдения

Спрос на решения видеонаблюдения и видеоаналитики в России продолжает увеличиваться вместе с ростом потребности в обеспечении безопасности.

Одним из важнейших трендов рынка уже стало использование ИИ. Он анализирует видеопоток, распознает лица и объекты, анализирует активность. ИИ-модели обучают идентифицировать объекты в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, или когда часть объекта скрыта.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Видеонаблюдение и видеоаналитика применяются не только в сфере безопасности — с их помощью можно повысить эффективность бизнеса. Разработки востребованы заказчиками как из государственного, так и из коммерческого сектора.

При этом современные технологии могут и удешевить решение, сделав его доступным даже для небольших предприятий. В марте 2026 г. CNews писал о таком ПО для ритейла, созданном в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Система на основе компьютерного зрения и нейронной сети анализирует перемещения посетителей в магазинах и строит тепловые карты их активности.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

