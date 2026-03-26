Создана работающая в дыму и пыли система видеонаблюдения в 20 раз дешевле тепловизора

Российские ученые разработали ИИ-систему видеонаблюдения для экстремальных условий, которая способна «видеть» движущегося в дыму и пыли человека. Систему можно развернуть за пару часов и стоит она в 15-20 раз дешевле тепловизора.



Видеть сквозь дым и пыль

Ученые Муромского института Владимирского государственного университета (МИ ВлГУ) разработали технологию видеонаблюдения, которая с помощью искусственного интеллекта может видеть в экстремальных условиях — сквозь дым и пыль, пишет ТАСС.

Система работает автономно. Развернуть ее можно всего за 2-4 часа. Для этого потребуется стандартное Wi-Fi оборудование.

По сравнению с тепловизором, способным видеть в темноте, улавливая невидимое инфракрасное излучение, испускаемое всеми объектами, разработка ученых дешевле в 15-20 раз, по словам магистранта МИ ВлГУ Любови Карпычевой.

Нейросеть научили «видеть» в условиях отсутствия видимости с помощью обычного Wi-Fi оборудования

Лабораторный прототип продемонстрировал точность визуализации одного человека на уровне 91%. Сейчас ведется его доработка с целью научить одновременно распознавать нескольких человек.

Картинка создается по радиосигналу

Для работы достаточно двух маршрутизаторов (передающего и принимающего) и вычислительного модуля, например, сервера или Raspberry Pi, пояснила Карпычева. Никакое специальное оборудование не требуется.

Система использует анализ состояния канала связи (CSI) — информацию о том, как радиосигнал проходит от передатчика к приемнику. Дело в том, что движение человека влияет на амплитуду и фазу этого сигнала. Распознавая эти изменения, нейронная сеть восстанавливает силуэт движущегося объекта.

«Оборудование (стандартные маршрутизаторы) рассчитано на работу до 40-50°C. Для промышленного применения мы планируем использовать промышленные версии роутеров в защищенных корпусах с пассивным охлаждением. При превышении температуры система может автоматически снижать частоту измерений или отправлять предупреждение оператору», — пояснила эксперт.

ИИ-тренд на рынке видеонаблюдения

Спрос на решения видеонаблюдения и видеоаналитики в России продолжает увеличиваться вместе с ростом потребности в обеспечении безопасности.

Одним из важнейших трендов рынка уже стало использование ИИ. Он анализирует видеопоток, распознает лица и объекты, анализирует активность. ИИ-модели обучают идентифицировать объекты в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, или когда часть объекта скрыта.

Видеонаблюдение и видеоаналитика применяются не только в сфере безопасности — с их помощью можно повысить эффективность бизнеса. Разработки востребованы заказчиками как из государственного, так и из коммерческого сектора.

При этом современные технологии могут и удешевить решение, сделав его доступным даже для небольших предприятий. В марте 2026 г. CNews писал о таком ПО для ритейла, созданном в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Система на основе компьютерного зрения и нейронной сети анализирует перемещения посетителей в магазинах и строит тепловые карты их активности.