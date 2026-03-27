CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Единственная российская микроэлектронная фабрика-фаундри сократила прибыль почти вдвое

Прибыль единственной фаундри в стране упала на 40%. Участники отрасли отмечают, что это ситуация в 2025 г. характерна почти для всех микроэлектронных предприятий страны.

Минус 40%

Как выяснил CNews, прибыль микроэлектронного предприятия «Светлана-Рост» упала по результатам 2025 г. на 40% с 282,9 млн руб. до 165,4 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании за 2025 г.

«Светлана-Рост» известна тем, что предоставляет услуги по разработке и производству полупроводниковых изделий по заказам других компаний, у которых нет собственных мощностей. Такая модель работы известна как фаундри.

Сократился и баланс компании на 35% до 1,4 млрд руб. При этом выручка по итогам 2025 г. выросла на 23% до 772,7 млн руб.

Представители «Светлана-рост» не прокомментировали CNews свои финансовые результаты.

Опрошенные CNews участники рынка сообщают, что падение прибыли характерно для всех микроэлектронных предприятий в этом году из-за упавшего спроса и сокращения бюджетов.

Подробности отчета

В 2025 г. поступления от продаж продукции и оказания услуг составили 702,3 млн руб. Большую часть выручки обеспечили «УПКБ» (289,4 млн руб.) и «ЦКБА» (343,4 млн руб.).

Также часть доходов в размере 35 млн руб. пришлась на НИОКР.

miet700.jpg
МИЭТ
Прибыль микроэлектронной фабрики России упала на 40%

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на конец 2025 г. составила 207,5 млн руб., сократившись на 52%. Большую их часть (185,8 млн руб.) составляет задолженность покупателей и заказчиков. Среди таковых компаний присутствуют НИИМА «Прогресс», «ЦКБА», НПП «Пульсар» и др.

Кредиторская задолженность предприятия достигла 193,7 млн руб. Из них большая часть перед поставщиками и подрядчиками.

О предприятии

«Светлана-Рост» является единственной в России действующей фабрикой фаундри, предоставляющей отечественные комплексные инструменты проектирования внешним потребителям.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman
Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman Импортонезависимость

Компания разрабатывает и производит ЭКБ по типу фаундри, а также собственные изделия, занимается изготовлением эпитаксальных структур для СВЧ-полупроводниковой техники и изготавливает матричные ИК фотоприемники и модули на их основе. На заводе освоены не самые передовые технологии, среди которых изготовление микросхем (0,5 и 0,25 мкм).

АО «Светлана-Рост» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Акциями компании владеют АО «УПКБ Деталь» (50%), АО «ЦКБА» (33,3%) и ООО «Корпорация Рост» (16,6%). В компании в 2025 г. работало 120 человек.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Расходы «Аренадаты» на персонал выросли в полтора раза. Компания хочет стабилизировать рост команды

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/