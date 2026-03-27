Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора

Гульнара Хасьянова покидает пост гендиректора микроэлектронного завода «Микрон». Ее место займет заместитель Сергей Ранчин.

Смена руководства на «Микроне»

Микроэлектронный завод «Микрон» сообщил об изменениях в своем руководстве. Гульнара Хасьянова покидает пост гендиректора предприятия. Ее место займет Сергей Ранчин.

Сергей Ранчин с 1997 г. по 2022 г. работал на «Микроне», пройдя путь от инженера-технолога до замгендиректора по операционной деятельности. В 2022 г. он возглавил НИЦ «Курчатовский институт» - НИСИ (Научно-исследовательский институт системных исследований).

Чем известна Гульнара Хасьянова

Гульнара Хасьянова имеет долгий опыт работы в телекоммуникационной отрасли. В 2000-х годах она была коммерческим директором сначала «Ростелекома», затем оператора дальней связи МТТ («Межрегиональный Транзиттелеком», в настоящее время является «дочкой» МТС).

«Элемент»
В 2007 г. Хасьянова стала гендиректором сотового оператора «Скай Линк». В тот период времени АФК «Система» была одним из двух акционеров МТТ и «Скай Линка».

В 2011 г. Хасьянова возглавила «Союз LTE»: он объединял сотовых операторов «Мегафон», МТС («Мобильные телесистемы»), «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Эта организация подготовила предложения по проведению конкурса по распределению частот для технологии четвертого поколения (4G) сотовой связи стандарта LTE. Конкурс был проведен в 2012 г., его победителем стали все четыре указанных оператора.

В 2014 г. Хасьянова возглавила холдинг «Система Массмедиа», принадлежавший АФК «Система» В 2016 г. Хасьянова стала гендиректором завода «Микрон».

Данное предприятие в 90-х годах перешло под контроль АФК «Система». В конце 2000-х «Микрон» входил в холдинг «Ситроникс» (также был подконтролен АФК «Система»).

Создание ГК «Элемент» и уход АФК «Система» из числа ее акционеров

В 2013 г. «Микрон» перешел под контроль концерна РТИ (подконтрольного АФК «Система». В 2019 г. АФК «Система» и госкорпорация «Ростех» договорились о создании группы компаний «Элемент», в которой АФК «Система» владела 50% плюс одной акцией, «Ростех» - 50% минус одна акция. В состав группы были переданы десятки предприятий, включая «Микрон».

В начале 2026 г. Сбербанк приобрел 41,9% акций ГК «Элемент» за 27 млрд руб. В том числе банк полностью выкупил долю АФК «Система» - 37,6% акций. «Ростех» сейчас владеет 41,66% акций ГК «Элемент». При этом под прямой контроль АФК «Система» перешло одно из подразделений ГК «Элемент» - «Корпорация Роботов».

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

После этого в ГК «Элемент» сменилось руководство. Вместо Ильи Иванцева новым гендиректором группы стал Олег Хазов. Иванцев руководил ГК «Элемент» с момента создания группы в 2019 г., до этого он работал в АФК «Система». Сейчас он также вернется в структуры АФК «Система».

Хазов работает в ГК «Элемент» с 2022 г. До той пор он работал в структурах ГК «Ростех». О том, что вместе с уходом Хазова из ГК «Элемент» Хасьянова уйдет из «Микрона», неделей ранее писал Telegram-канал «НИИчаво».

Итоги работы Гульнары Хасьяновой

«Команда «Микрона» сделала невозможное в условиях исключительно жестких геополитических факторов для обеспечения санкционной устойчивости предприятия и технологического суверенитета страны,- прокомментировала свой уход Гульнара Хасьянова. - Благодарю персонально каждого сотрудника завода за этот технологический подвиг и желаю Микрону новых побед».

«В ответ на растущее санкционное давление предприятие наращивало активы и находило нестандартные решения: в группу компаний «Микрон» вошла производственная площадка «Светлана – Полупроводники», было создано совместное предприятие с Московским Метрополитеном МСП, где успешно реализован выпуск карты «Тройка» с новым собственным транспортным чипом, что является реальным примером успешного импортозамещения, - говорится в сообщении «Микрона». - Существенно усилена инженерная инфраструктура для развития производства – подведены природный газ и дополнительные 9,5 МВт электрической мощности, модернизированы инфраструктурные, производственные и офисные объекты. В составе группы «Микрон» создан центр компетенций по системам обеспечения специальными электронными материалами и магистральными газами, полностью бесшовно заместивший иностранного поставщика».

В 2016-2025 гг. на предприятии было реализовано 192 ОКР и НИОКР, освоено в серийном производстве более 400 типономиналов, 67 изделий Микрона внесены в реестр ЕРРПП, рост производительности труда составил 27%, средняя зарплата увеличилась почти в три раза. При поддержке Фонда развития Промышленности, Правительства Москвы и Министерства промышленности и торговли были запущены 5 новых производственных линий: две линии корпусирования чип-модулей, линия сборки промышленных микросхем, линия сборки микросхем в пластиковые корпуса, а также линия сборки СОВ-модулей, что обеспечило полную локализацию производства транспортных карт «Тройка» в Москве. В 2025 году совместно с Правительством Москвы стартовал проект Московской испытательной лаборатории микроэлектроники (МИЛМ) на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» для замещения услуг иностранных лабораторий.

Игорь Королев

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
