Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

Spotify запустил бета-тест функции, которая позволяет музыкантам проверять релизы перед появлением на их страницах. Это должно уменьшить количество случаев, когда треки, в том числе созданные через нейронные сети, ошибочно привязывают к реальным артистам. Ведь в 2026 г. проблема фейковых релизов лишь усугубляется с каждым днем, иногда песни попадают не к тем исполнителям из-за ошибок в названиях или данных.

Пересмотр в правилах

Для того чтобы защитить артистов от фейков и контента из нейронных сетей, команде разработчиков Spotify пришлось ввести личную проверку песен музыкантами, пишет The Verge. Сама же идея заключается в том, чтобы дать музыкантам больше контроля над тем, какие треки будут связаны с их именем в стриминговом онлайн-сервисе.

В марте 2026 г. программисты Spotify наконец-то делают то, о чем артисты просили много лет. В ИТ-сервисе запущено бета-тестирование функции Artist Profile Protection — это новый опциональный ИТ-инструмент, который позволяет артистам проверять релизы перед тем, как они появятся в их профиле на Spotify. Эта защита нужна, чтобы фейковые песни, генерации с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) и банальные ошибки дистрибуции не оказывались под чужим именем.

В Spotify решили защитить артистов от ИИ-треков и фейков и вводят личную проверку песен музыкантами

«Музыкальные треки продолжают попадать на неправильные страницы исполнителей на различных стриминговых онлайн-сервисах, и появление легко генерируемого с помощью ИИ контента значительно усугубило данную проблему. Мы не хотим, чтобы артисты сталкивались с подобным опытом на Spotify, поэтому защита личности и профиля исполнителя была объявлена одной из приоритетных задач компании на 2026 г. 27 марта 2026 г. мы с гордостью объявляем о запуске первого в своем роде ИТ-решения, которое позволит решить проблему, существовавшую в индустрии стриминга на протяжении многих лет», — заявили представители Spotify.

Участники бета-тестирования могут просматривать и одобрять или отклонять релизы, поступающие в Spotify. Только одобренные треки будут отображаться в их профиле, учитываться в статистике и появляться в рекомендациях пользователей.

Нейронные сети упростили создание контента

В Spotify отмечают, что, хотя открытые ИИ-модели существенно упростили процесс выпуска музыки для независимых артистов, что одновременно создает условия для возникновения ошибок и недобросовестных действий со стороны отдельных пользователей. Треки могут попадать в профиль неверного исполнителя по нескольким причинам: из-за ошибок в метаданных релиза; вследствие путаницы между артистами, имеющими одинаковые или схожие имена; в результате преднамеренных попыток злоумышленников прикрепить музыкальный контент к чужому профилю. Указанные факторы приводят к искажению статистики прослушиваний, некорректному формированию рекомендаций и снижению доверия к ИТ-платформе Spotify со стороны обычных пользователей и артистов.

Заявление Spotify было сделано спустя неделю после того, как компания Sony Music Entertainment сообщила о требовании удалить более 135 тыс. песен, сгенерированных с помощью ИИ. Авторы этих треков незаконно выдавали себя за исполнителей, связанных с лейблом.

Внедрение ИТ-инструмента

По информации Spotify, новая функция не нужна каждому артисту, она предназначена для тех, кто неоднократно сталкивался с некорректными релизами, имеет популярное имя или хочет больше контролировать то, что отображается в их профиле.

Участники бета-тестирования увидят функцию в настройках «Spotify для исполнителей» на веб-версии для настольных компьютеров и мобильных устройств. Если включить «Защиту профиля исполнителя», они будут получать уведомление по электронной почте, когда музыка будет доставлена в Spotify, с указанием имени. После этого они смогут одобрить или отклонить запрос.

Мошеннические схемы

В марте 2026 г. музыкант из американского штата Северной Каролины признал свою вину в участии в крупной мошеннической схеме, направленной против музыкальных стриминговых ИТ-платформ с целью незаконного получения авторских отчислений.

По данным следствия, он сгенерировал с помощью ИИ сотни тысяч музыкальных композиций и использовал сеть ботов для искусственной накрутки миллиардов прослушиваний, что позволило ему получать неправомерный доход.

Указанные ИТ-инциденты лишь подчеркивают растущую актуальность проблемы защиты интеллектуальной собственности и профилей артистов в условиях стремительного развития технологий генеративного ИИ.