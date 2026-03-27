Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

Spotify запустил бета-тест функции, которая позволяет музыкантам проверять релизы перед появлением на их страницах. Это должно уменьшить количество случаев, когда треки, в том числе созданные через нейронные сети, ошибочно привязывают к реальным артистам. Ведь в 2026 г. проблема фейковых релизов лишь усугубляется с каждым днем, иногда песни попадают не к тем исполнителям из-за ошибок в названиях или данных.

Пересмотр в правилах

Для того чтобы защитить артистов от фейков и контента из нейронных сетей, команде разработчиков Spotify пришлось ввести личную проверку песен музыкантами, пишет The Verge. Сама же идея заключается в том, чтобы дать музыкантам больше контроля над тем, какие треки будут связаны с их именем в стриминговом онлайн-сервисе.

Spotify — это шведский онлайн-сервис для стриминга музыки, подкастов и видео, который предоставляет доступ к миллионам композиций и аудио контента от авторов со всего мира.

В марте 2026 г. программисты Spotify наконец-то делают то, о чем артисты просили много лет. В ИТ-сервисе запущено бета-тестирование функции Artist Profile Protection — это новый опциональный ИТ-инструмент, который позволяет артистам проверять релизы перед тем, как они появятся в их профиле на Spotify. Эта защита нужна, чтобы фейковые песни, генерации с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) и банальные ошибки дистрибуции не оказывались под чужим именем.

«Музыкальные треки продолжают попадать на неправильные страницы исполнителей на различных стриминговых онлайн-сервисах, и появление легко генерируемого с помощью ИИ контента значительно усугубило данную проблему. Мы не хотим, чтобы артисты сталкивались с подобным опытом на Spotify, поэтому защита личности и профиля исполнителя была объявлена одной из приоритетных задач компании на 2026 г. 27 марта 2026 г. мы с гордостью объявляем о запуске первого в своем роде ИТ-решения, которое позволит решить проблему, существовавшую в индустрии стриминга на протяжении многих лет», — заявили представители Spotify.

Участники бета-тестирования могут просматривать и одобрять или отклонять релизы, поступающие в Spotify. Только одобренные треки будут отображаться в их профиле, учитываться в статистике и появляться в рекомендациях пользователей.

Нейронные сети упростили создание контента

В Spotify отмечают, что, хотя открытые ИИ-модели существенно упростили процесс выпуска музыки для независимых артистов, что одновременно создает условия для возникновения ошибок и недобросовестных действий со стороны отдельных пользователей. Треки могут попадать в профиль неверного исполнителя по нескольким причинам: из-за ошибок в метаданных релиза; вследствие путаницы между артистами, имеющими одинаковые или схожие имена; в результате преднамеренных попыток злоумышленников прикрепить музыкальный контент к чужому профилю. Указанные факторы приводят к искажению статистики прослушиваний, некорректному формированию рекомендаций и снижению доверия к ИТ-платформе Spotify со стороны обычных пользователей и артистов.

Диджей за созданием музыкальной композиции

Заявление Spotify было сделано спустя неделю после того, как компания Sony Music Entertainment сообщила о требовании удалить более 135 тыс. песен, сгенерированных с помощью ИИ. Авторы этих треков незаконно выдавали себя за исполнителей, связанных с лейблом.

Внедрение ИТ-инструмента

По информации Spotify, новая функция не нужна каждому артисту, она предназначена для тех, кто неоднократно сталкивался с некорректными релизами, имеет популярное имя или хочет больше контролировать то, что отображается в их профиле.

Участники бета-тестирования увидят функцию в настройках «Spotify для исполнителей» на веб-версии для настольных компьютеров и мобильных устройств. Если включить «Защиту профиля исполнителя», они будут получать уведомление по электронной почте, когда музыка будет доставлена в Spotify, с указанием имени. После этого они смогут одобрить или отклонить запрос.

Мошеннические схемы

В марте 2026 г. музыкант из американского штата Северной Каролины признал свою вину в участии в крупной мошеннической схеме, направленной против музыкальных стриминговых ИТ-платформ с целью незаконного получения авторских отчислений.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

По данным следствия, он сгенерировал с помощью ИИ сотни тысяч музыкальных композиций и использовал сеть ботов для искусственной накрутки миллиардов прослушиваний, что позволило ему получать неправомерный доход.

Указанные ИТ-инциденты лишь подчеркивают растущую актуальность проблемы защиты интеллектуальной собственности и профилей артистов в условиях стремительного развития технологий генеративного ИИ.

Антон Денисенко

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Единственная российская микроэлектронная фабрика-фаундри сократила прибыль почти вдвое

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Расходы «Аренадаты» на персонал выросли в полтора раза. Компания хочет стабилизировать рост команды

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
