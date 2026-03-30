Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

Руководитель проекта Ubuntu MATE Мартин Вимпресс ушел в отставку после 12 лет работы. Преемника у него нет, и пока управлять разработкой Ubuntu с оболочкой MATE некому. Ubuntu – самый популярный дистрибутив Linux, а MATE – любимая оболочка его пользователей, которые невзлюбили новый фирменный интерфейс системы.

Минус один руководитель

Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin.

Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта на протяжении 12 лет, с 2014 г.

Вимпресс заявил, что у него теперь не хватает времени на работу над Ubuntu MATE. Но, по его словам, дело даже не в нехватке времени – в первую очередь он больше не испытывает той страсти к проекту, которая была у него в начале работы. Другими словами, у него иссяк запал.

Не в дополнение, а вопреки

MATE – это ответвление от кодовой базы (форк) не поддерживаемой в настоящее время оболочки GNOME 2. Среда GNOME 3, вышедшая в 2011 г. вызвала множество нареканий у пользователей, что и породило MATE – первая версия этой оболочки появилась в том же 2011 г.

Сообщество Linux несет потери

Проект Ubuntu MATE родился не с целью развития возможностей Ubuntu, а в качестве протеста. Разработкой Ubuntu занимается компания Canonical, которая, к слову, поддерживает антироссийские санкции и повернулась спиной к российским пользователям, лишив их поддержки в 2022 г.

В течение длительного времени Ubuntu поставлялась с оболочкой GNOME 2, но в итоге Canonical отказалась от нее в пользу своего фирменного интерфейса. Это очень не понравилось многим пользователям, что и стало причиной появления проекта Ubuntu MATE.

Разработка ведется с 2014 г., а в 2016 г. был выпущен первый релиз Ubuntu MATE с долгосрочной поддержкой – Long-term Support, LTS.

Благотворительность не в моде

Разработка Ubuntu MATE осуществляется на общественных началах – как пишет Neowin, участники сообщества трудятся над этой ОС бесплатно. Между тем, сама по себе оболочка MATE доказала свою популярность – ее можно встретить в составе множества дистрибутивов, включая очень популярный Linux Mint, основанный на Ubuntu.

По данным Neowin, уход Вимпресса может положить конец всему проекту Ubuntu MATE. Дело в том, что преемника у него нет, то есть разработка осталась без руководителя.

Сам Вимпресс пока не оставил попытки найти себе замену. Ему нужен специалист, который не только заинтересован в дальнейшем развитии проекта, но и у которого есть время и силы для этого. Управление операционной системой требует много работы и не является чем-то, что можно написать за несколько часов, пишет Neowin.

Для поддержки Ubuntu MATE, в числе прочего, требуется быть участником проекта Ubuntu и иметь опыт работы с пакетами в архиве Ubuntu. Это одно из базовых требований к руководителю проекта.

Можно было догадаться

Вимпресс хоть и не заявлял прямо о своем намерении покинуть проект Ubuntu MATE, но всячески намекал на это. Одной из подсказок, на которую, вероятно, мало кто обратил внимание, стал список дистрибутивов Ubuntu, которые получат LTS-релиз в 2026 г.

Этот перечень компания Canonical опубликовала в конце 2025 г. В нем были все модификации Ubuntu, кроме двух. Первая – это Ubuntu Unity, вторая – как раз Ubuntu MATE. Как пишет Neowin, последнее указывает на то, что Вимпресс задумал покинуть свой проект, которым руководил на протяжении 12 лет, как минимум несколько месяцев назад.