Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

Руководитель проекта Ubuntu MATE Мартин Вимпресс ушел в отставку после 12 лет работы. Преемника у него нет, и пока управлять разработкой Ubuntu с оболочкой MATE некому. Ubuntu – самый популярный дистрибутив Linux, а MATE – любимая оболочка его пользователей, которые невзлюбили новый фирменный интерфейс системы.

Минус один руководитель

Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin.

Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта на протяжении 12 лет, с 2014 г.

Вимпресс заявил, что у него теперь не хватает времени на работу над Ubuntu MATE. Но, по его словам, дело даже не в нехватке времени – в первую очередь он больше не испытывает той страсти к проекту, которая была у него в начале работы. Другими словами, у него иссяк запал.

Не в дополнение, а вопреки

MATE – это ответвление от кодовой базы (форк) не поддерживаемой в настоящее время оболочки GNOME 2. Среда GNOME 3, вышедшая в 2011 г. вызвала множество нареканий у пользователей, что и породило MATE – первая версия этой оболочки появилась в том же 2011 г.

Сообщество Linux несет потери

Проект Ubuntu MATE родился не с целью развития возможностей Ubuntu, а в качестве протеста. Разработкой Ubuntu занимается компания Canonical, которая, к слову, поддерживает антироссийские санкции и повернулась спиной к российским пользователям, лишив их поддержки в 2022 г.

В течение длительного времени Ubuntu поставлялась с оболочкой GNOME 2, но в итоге Canonical отказалась от нее в пользу своего фирменного интерфейса. Это очень не понравилось многим пользователям, что и стало причиной появления проекта Ubuntu MATE.

Разработка ведется с 2014 г., а в 2016 г. был выпущен первый релиз Ubuntu MATE с долгосрочной поддержкой – Long-term Support, LTS.

Благотворительность не в моде

Разработка Ubuntu MATE осуществляется на общественных началах – как пишет Neowin, участники сообщества трудятся над этой ОС бесплатно. Между тем, сама по себе оболочка MATE доказала свою популярность – ее можно встретить в составе множества дистрибутивов, включая очень популярный Linux Mint, основанный на Ubuntu.

По данным Neowin, уход Вимпресса может положить конец всему проекту Ubuntu MATE. Дело в том, что преемника у него нет, то есть разработка осталась без руководителя.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 ритейл

Сам Вимпресс пока не оставил попытки найти себе замену. Ему нужен специалист, который не только заинтересован в дальнейшем развитии проекта, но и у которого есть время и силы для этого. Управление операционной системой требует много работы и не является чем-то, что можно написать за несколько часов, пишет Neowin.

Для поддержки Ubuntu MATE, в числе прочего, требуется быть участником проекта Ubuntu и иметь опыт работы с пакетами в архиве Ubuntu. Это одно из базовых требований к руководителю проекта.

Можно было догадаться

Вимпресс хоть и не заявлял прямо о своем намерении покинуть проект Ubuntu MATE, но всячески намекал на это. Одной из подсказок, на которую, вероятно, мало кто обратил внимание, стал список дистрибутивов Ubuntu, которые получат LTS-релиз в 2026 г.

Этот перечень компания Canonical опубликовала в конце 2025 г. В нем были все модификации Ubuntu, кроме двух. Первая – это Ubuntu Unity, вторая – как раз Ubuntu MATE. Как пишет Neowin, последнее указывает на то, что Вимпресс задумал покинуть свой проект, которым руководил на протяжении 12 лет, как минимум несколько месяцев назад.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
