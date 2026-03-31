Знаменитая ИТ-компания ушла в убыток почти на миллиард рублей

Входящая в группу «Т1» компания «Сервионика» по итогам 2025 г. ушла в убыток почти на 1 млрд руб. Владелец объясняет такие показатели инвестициями в развитие.

Убыток почти в миллиард

Как выяснил CNews, ИТ-компания «Сервионика» (входит в группу «Т1») закончила 2025 г. с чистым убытком в размере 975,9 млн руб. Это следует из финансовой отчетности компании за 2025 г.

При этом впервые за пять лет компания в принципе уходит в убыток. Например, по итогам 2024 г. компания заработала 179,6 млн руб. при выручке 18,1 млрд руб. Выручка же по итогам 2025 г. выросла на 24% — до 22,6 млрд руб.

В 2025 г. компания также получила краткосрочный заем от «Т1» в размере 16 млрд руб., который почти полностью был погашен.

Согласно отчету, на оплату труда основного управленческого персонала из четырех человек ушло 80,2 млн руб. В их число вошли гендиректор и два его заместителя, а также один советник.

Всему виной вложения

Как рассказал CNews представитель «Т1», в 2025 г. компания проводит масштабную инвестиционную программу. «Значительная часть затрат пришлась на инвестиции в развитие бизнеса: масштабирование инфраструктуры для обеспечения сервисов по всей территории России, расширение штата сотрудников, открытие и развитие офисной сети, а также запуск новых технологических решений», — отмечают там.

В компании надеются, что инвестиции начнут приносить эффект в 2026-2027 гг.

Чем известна компания

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Сервионика» было образовано 31 октября 2012 г. С 2020 г. по 2026 г. компания выиграла 322 тендера на общую сумму 18 млрд руб.

Единственным учредителем сейчас выступает «Т1». Группа «Т1» — это многопрофильный холдинг, в который входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех» и др.

С момента основания «Сервионикой» владела «Ай-теко». Гендиректором компании выступает Алексей Плешков.

В январе 2021 г. «Т1» приобрел 25,01% долей компании. Позже, в июле 2022 г., компания сообщила о том, что наращивает долю в «Сервионике» с 25% до 100%, чтобы начать обслуживать оборудование, поставленное заказчикам. Источники «Коммерсанта» тогда рассказали, что «Т1» планирует заплатить за оставшуюся часть долей 3,5 млрд руб.

Кристина Холупова

