Назад в 80-е. В России бешеный спрос на проводные телефоны среди чиновников

В России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок на фоне отключений интернета. Чиновники нарастили затраты на их приобретение более чем в полтора раза всего за год. Закупки IP-телефонии тоже подскочили. Обычные телефоны работают по обычным телефонным сетям, которые 30 лет назад также использовались для выхода в интернет через классические модемы. Статистика роста спроса на них пока не публикуется.

Телефон в каждый кабинет

Российские чиновники экстренно нарастили объемы закупок стационарных телефонов – тех, которые были популярны в России в 80-е и 90-е годы прошлого века за неимением сотовых телефонов. Как пишет Forbes, это напрямую связано с постоянными отключениями мобильного интернета. В Москве с этим явлением столкнулись в начале марта 2026 г., когда вместе с мобильным интернетом поначалу блокировалась еще и обычная сотовая связь – невозможно было ни позвонить, ни отправить или получить SMS. Не работали даже уличные туалеты. Интернет гостям и жителям столицы вернули лишь 24 марта 2026 г.

Forbes приводит статистику «СКБ Контур», согласно которой с 27 марта 2025 г. по 27 марта 2026 г. госзакупки телефонных аппаратов выросли более чем на 50% в деньгах. Сумма, затраченная на них, за отчетный период составила 3,3 млрд руб. – рост достиг 53,5% год к году.

Общее число закупок стационарных телефонов составило 5020. Данные за 2024-2025 гг. Forbes не приводит.

Добавить современности

Одновременно с интересом к классическим телефонам у чиновников вырос интерес к IP-телефонии. Рост госзакупок необходимого оборудования в натуральном выражении составил 37,5% год к году – всего таких закупок за отчетный период было совершено 3983.

Andshel / Wikipedia Советский телефонный аппарат ТА-68. Пользовался популярностью в стране в 1980-е и 1990-е годы

В деньгах объем таких закупок тоже показал солидный рост – на 28,9% год к году. На IP-телефонию для российских чиновников было затрачено 6,6 млрд руб.

Интернет? Какой интернет?

Что примечательно, затраты российских госслужащих на проводной интернет с 27 марта 2025 г. по 27 марта 2026 г. почти не увеличились рост расходов на него в госзакупках составил 52,3 млрд руб., что всего-навсего на 1,7% больше, чем годом ранее. Forbes никак не объясняет столь несущественный рост.

Важно отметить также, что само количество тендеров на подключение и обслуживание проводного интернета для чиновников страны выросло гораздо сильнее. За год таких закупок стало больше на 32,6% – их количеств превысило отметку в 49,6 тыс.

Напомним, обычные телефонные линии тоже позволяют подключаться к интернету, используя классические dial up-модемы. Они позволяют не зависеть от работы мобильного интернета. К моменту выхода материала информации о росте госзакупок таких устройств в открытом доступе не было.

Что касается проводного интернета, то в марте 2026 г. провайдеры начали принудительно замедлять его скорость отдельным абонентам в отместку за то, что они качают слишком много информации.

Проводная стабильность

Опрошенные Forbes эксперты полагают, что чиновники и бизнес ищут стабильные технологии связи на фоне постоянных сбоев в работе сотовых сетей. По словам замглавы продуктовой группы «Контур.Эгида» Юрия Драченина, услуги сотовых операторов в современных реалиях «воспринимаются как менее предсказуемые, поэтому бизнес усиливает то, что проще контролировать, резервировать и включать в антикризисные сценарии». Речь в данном случае о проводном интернете, отдельных телефонных линиях и IP-телефонии, добавил Драченин. Он полагает, что происходящее «можно назвать усилением фиксированного контура связи целиком, чем спросом именно на телефонные аппараты».

Пока не раскатилось

Несмотря на рост спроса на фиксированную телефонную связь, не все российские операторы ощутили выгоду от этого. Forbes приводит в пример «Ростелеком», у которого выручка от услуг фиксированной телефонии по итогам 2025 г. просела на 5,7% год к году, составив 36,9 млрд руб.

Но первая положительная динамика все же зафиксирована. К примеру, генеральный директор оператора «Обит» Андрей Гук сообщил изданию о 10-процентном росте выручки в 2025 г. в сегменте телефонии (фиксированная и IP-телефония) по сравнению с 2024 г. «Спрос со стороны бизнеса на услуги телефонии сохраняется», – отметил Андрей Гук.

Бизнес тоже подтягивается

Подключать проводные телефоны вынуждены не только чиновники. Новые расходы легли и на малый бизнес, который годами использовал самые передовые средства связи с клиентами – социальные сети, мессенджеры и пуш-уведомдения в фирменных приложениях. Вот только все они завязаны на интернет, чаще всего на мобильный, с которым в России в последние месяцы большие проблемы.

Гендиректор компании «Комфортел» Дмитрий Петров заявил Forbes, что тенденция на подключение новых телефонных линий «наблюдается среди малого и микробизнеса». «Малый бизнес в цифровую эпоху пренебрегал подключением услуг телефонной связи на свои торговые и сервисные точки, а канал коммуникаций с клиентами ушел в мессенджеры и онлайн-системы приема заказов», – сказал он, добавив, что отключения мобильного интернета, замедления и блокировки мессенджеров принудили небольшие компании «искать работающий канал связи с клиентами, что и послужило причиной ситуативного всплеска на проводную телефонию».

По словам Петрова, более крупные организации и раньше использовали фиксированную телефонную связь, не сокращая объемы ее эксплуатации.