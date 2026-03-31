Российский профсоюз просит ввести «налог на роботов» для поддержки людей, которых они заменят

Профсоюз работников платформенной экономики предложил сначала помочь активному внедрению промышленных роботов в России, а потом обложить их дополнительными налогами. Авторы инициативы таким образом хотят компенсировать нехватку средств в социальных фондах, поступления в которые сократятся из-за сокращения сотрудников в процессе автоматизации.

Концепция «налога на роботов»

Межрегиональный профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» разработал и направил в Правительство России концепцию внедрения так называемого «налога на роботов», пишет «Коммерсант».

Концепция предлагает на первом этапе стимулировать внедрение промышленных роботов, чтобы сократить кадровый дефицит. На втором этапе нужно ввести налог на роботов, который покроет затраты на переквалификацию сотрудников, вытесненных из производств за счет автоматизации, полагают авторы документа.

Автоматизация и сокращение «высвобожденных» сотрудников грозят снижением уровня поступлений в социальные и пенсионные фонды от НДФЛ и страховых взносов, отметили представители профсоюза «Новый труд».

Сначала форсированное внедрение

Для «форсированного» внедрения промышленных роботов на первом этапе предлагается предоставить поставщикам льготную ставку по НДС на уровне 5%, а предприятиям, внедряющим автоматизированные решения — возможность применять налоговый инвествычет, субсидии на кредиты и лизинг.

Роботы, которые заменят людей на производстве, должны «платить» компенсацию

«Преждевременный налог приведет не к защите работников, а к стагнации экономики. Социальная защита невозможна без экономической базы, которую призван создать первый этап», — указано в концепции.

Результатом первого этапа должно стать достижение к 2030 г. уровня плотности роботизации в 145 роботов на 10 тыс. работников. Такую задачу озвучил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г.

В 2025 г. плотность роботизации в России составила 40 роботов на 10 тыс. работников.

Потом дополнительные налоги

На втором этапе, то есть в 2030-2035 гг., предлагается внедрить налог на сверхприбыль от автоматизации и начать сбор взносов за замещенные роботами рабочие места. Для этого нужно создать специализированный целевой фонд социальной адаптации.

«Цель нового сбора — аккумулирование средств для социальной защиты граждан, чьи рабочие места замещены автоматизацией, без торможения технологического развития», — подчеркнули авторы инициативы.

Получать помощь будут сотрудники предприятий, на которых будут фиксироваться два одновременных процесса — рост количества промышленных роботов и сокращение численности персонала.

«Речь идет не о "наказании за прогресс“, а о справедливом перераспределении выгод от автоматизации, чтобы люди, чьи профессии трансформируются, не остались без поддержки, а бизнес, получающий сверхдоходы от замещения труда, делился с обществом», — сказала председатель профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

Возможные негативные последствия

Концепция все же несет в себе ряд рисков, признают в профсоюзе. Это — неравномерный уровень роботизации в регионах; возможный уход бизнеса «в тень» и «социальное иждивенчество», которое может развиться на фоне получения гражданами компенсационных выплат.

Для минимизации таких последствий концепция предлагает квотировать средства фонда социальной адаптации для менее развитых регионов, усилить налоговый контроль для выявления схем обхода налогов, увязать выплаты с активным поиском работы и обязательным прохождением специалистами программ переобучения.

Игнорировать «социальные последствия» автоматизации производств, связанные с замещением рабочих мест, нельзя, согласна научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Анастасия Малашина, но недостаточная роботизация лишь усугубит кадровый кризис и замедлит технологическое развитие.

Эксперты же Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара уверены, что автоматизация производства в России вызовет не волну увольнений, а рост зарплат квалифицированных рабочих, писал CNews в январе 2026 г.

Анна Любавина

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/