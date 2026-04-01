В России разработали очки, умеющие бороться с депрессией

Российские инженеры создали светотерапевтические очки для борьбы депрессией в условиях полярных ночей. Устройство помогает адаптироваться к полярной ночи, нормализует сон и повышает концентрацию внимания. Светолинзы генерируют излучение, имитирующее спектр утреннего и вечернего солнца.

Создание устройства

В России разработали очки для борьбы с депрессией в условиях полярных ночей, информирует пресс-служба «Ростеха». Ведь из-за длительной темноты в высоких широтах у полярников часто возникают нарушения сна, хроническая усталость и снижение концентрации.

В апреле 2026 г. в «Ростехе» представили светотерапевтические очки Blue Sky Pro для адаптации к полярной ночи, сообщает производитель. Со слов инженеров, в 2026 г. разработка уже демонстрировала эффективность в условиях Заполярья, ведь вся жизнь данной местности подчиняется ее суровым проявлениям: низким температурам, нерегулярным сменам дня и ночи, продолжительным снегопадам и многим другим.

Светотерапевтические очки Blue Sky Pro могут использоваться для поддержки участников арктических и антарктических экспедиций. Устройство призвано помогать в адаптации к условиям полярной ночи и поддержанию работоспособности.

«Ростех» Светотерапевтические очки Blue Sky Pro

Длительное отсутствие естественного освещения нередко приводит к нарушениям сна, повышенной утомляемости и снижению концентрации внимания. Принцип действия очков основан на генерации светового излучения, имитирующего спектр солнечного света в утренние и вечерние часы. Методика направлена на целенаправленное воздействие на циркадные ритмы человека, способствуя синхронизации внутренних биологических часов организма и формированию устойчивого режима день-ночь. Как отмечается, регулярное применение устройства позволяет нормализовать сон, повысить работоспособность и стрессоустойчивость в условиях длительной изоляции и экстремального климата. Таким образом, светотерапевтические очки Blue Sky Pro представляют собой эффективный инструмент поддержания физиологического состояния человека в неблагоприятных внешних условиях.

В российской государственной корпорации «Ростех» отметили, что технологии, примененные в устройстве, позволяют эффективно компенсировать недостаток естественного освещения в северных широтах. В корпорации подчеркнули, что очки Blue Sky Pro формируют специальный световой режим, который способствует сохранению естественных биоритмов человека и минимизирует негативные последствия длительного отсутствия солнечного света. Таким образом, устройство помогает поддерживать физиологическое равновесие организма в условиях полярной ночи и экстремального климата.

Область применения

Область применения светотерапевтических очков Blue Sky Pro не ограничивается полярными и северными регионами. Устройство может быть эффективно использовано при смене часовых поясов (более чем на три часа), а также при работе в ночное время. Кроме того, разработка рекомендуется для улучшения самочувствия при депрессивных состояниях, нейроэндокринных нарушениях и снижении концентрации внимания.

Сама же эффективность технологии подтверждена в ходе проведенных нейрофизиологических исследований. Таким образом, очки Blue Sky Pro представляют собой универсальное средство поддержания циркадных ритмов и повышения качества жизни в различных условиях, связанных с нарушением естественного светового режима.

Сохранение здоровья

В 2026 г. жители восьми северных регионов России не видят солнца от 40 до 80 суток. Это явление носит поэтичное определение — полярная ночь. Но за красивым названием кроются плохое настроение, усталость, а в некоторых случаях даже ухудшение зрения.

Среди регионов, где есть полярная ночь, — Чукотка, Красноярский край, Якутия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Коми. На Чукотке полярная ночь идет примерно 50 суток. Чуть меньше она длится в Мурманске и на Таймыре в Красноярском крае — около 40 и 45 суток соответственно. Больше всего повезло жителям Воркуты — там полярная ночь около 11 суток, меньше всего — жителям Диксона: здесь 80 дней темноты.

Таймырский краеведческий музей Полярная ночь на крупнейшем полуострове в России - Таймыр

Полярная ночь для жителей материка, как северяне называют все, что находится за полярным кругом, явление необычное и загадочное. По словам медсестры Галины Тишениной из Певека, так кажется всем, кто никогда не был на Крайнем Севере.

«Суровый климат Заполярья отражается не только на физическом, но и на психическом здоровье жителей. Работа и проживание в суровых условиях Крайнего Севера требует много физических и моральных сил. Не всегда человек может справиться со стрессом, возникающим при отсутствии солнца и светового дня. В связи с этим в данные периоды года наблюдается рост правонарушений и преступлений среди северян», — поясняет ТАСС руководитель следственного отдела по Таймырскому району Главного следственного управления Следственного Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Марат Доможаков.

Само явление полярной ночи объясняется просто: это часть года в полярных областях, когда солнце из-за наклона земной оси не поднимается над горизонтом. Ее длина возрастает к полюсу. По словам директора Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, доктора психологических наук Олеси Волковой, полярная ночь негативно влияет на организм человека.

«Ограниченное количество солнечного света — стресс для регулирования биологических часов и нормальных ритмов жизни человека. Он распространяется и на эмоциональное состояние, и на качество сна, способность засыпать, иммунитет, обострение хронических заболеваний. Если говорить о психоэмоциональном состоянии, то на него напрямую влияет специфика выработки серотонина и мелатонина — тех гормонов, которые обусловливают наш эмоциональный фон. Соответственно, нарушение ритмов выработки этих гормонов влияет на ухудшение настроения, формирует повышенную чувствительность к внешним раздражителям, в целом раздражительность повышается и появляется ощущение социальной изоляции, что также связано с ритмами появления солнечного света», — добавляет Волкова.

Другая опасность полярной ночи — потеря остроты зрения. «Зрение у многих детей и взрослых портится быстрее. Острота зрения ухудшается. Многие начинают ходить в очках. Дело в том, что нагрузка на глаза сильная в полярную ночь, и это чувствуется. Приходится, идя по улицам в темноте, внимательно присматриваться и зрение напрягать», — добавляет директор Потаповской средней школы №12 на Таймыре Елена Доброва.