Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что провайдеры DNS-сервисов по французскому законодательству могут быть принуждены к блокировке доступа к пиратским-интернет ресурсам, пишет TorrentFreak.

Суд не убедили аргументы Google, Cloudflare и Cisco, владельцев собственных публичных DNS-серверов, касающиеся технической сложности реализации соответствующих мер и невысокой степени эффективности блокировок подобного типа.

Традиционные способы блокировки сайтов, содержащих пиратский контент, во Франции применяются уже достаточно давно – по крайней мере с 2009 г. Интернет-провайдеры самостоятельно вносят правки в DNS-записи на собственных серверах, которые предотвращают разрешение понятных человеку адресов (доменных имен) пиратских сервисов в IP-адреса, необходимые для маршрутизации данных в Сети.

Такое решение казалось эффективным до тех пор, пока пользователи не начали переходить на использование сторонних DNS-сервисов, которые требования о необходимости заблокировать тот или иной интернет-ресурс долгое время игнорировали.

Google, Cisco и Cloudflare придется помогать блокировать доступ к пиратским сайтам через публичные DNS

В 2024 г. Парижский суд по требованию Canal+, владеющего правами на трансляцию ряда турниров по футболу и регби, обязал компании Cisco, Cloudflare и Google приступить к ограничению доступа к пиратским сайтам посредством принадлежащих им резолверам DNS. Таким образом, лазейка, позволявшая жителям Франции обходить блокировки, была закрыта, а суд формально подтвердил, что организации-посредники по закону могут быть привлечены к обеспечению блокировок.

Особенность законодательства

Как отмечает TorrentFreak, норма о блокировке пиратских ресурсов посредством DNS закреплена в статье L. 333-10 Спортивного кодекса Франции. Она позволяет правообладателям требовать блокировки определенных интернет-ресурсов, если те допускают «серьезные и неоднократные нарушения», размещая пиратский контент.

Причем обратиться с требованием правообладатель может к любой онлайн-платформе, которая способна повлиять на ситуацию. Интернет-провайдеры – очевидная «цель» правообладателей против такого подхода не слишком сильно возражали, а американские ИТ-гиганты добровольно придерживаться этой юридической нормы не пожелали и обратились в суд.

На время рассмотрения апелляции Cisco ограничила доступ к сервису OpenDNS на территории Франции, Google и Cloudflare предпочли оставить все как есть.

Аргументы разбиты в пух и прах

27 марта 2026 г. Апелляционный суд Парижа вынес решения сразу по пяти апелляциям Cisco, Cloudflare и Google, в рамках которых американские компании пытались оспорить решение суда, полученное Canal+ в 2024 г. Все они были отклонены. Апелляционный суд признал, что меры, которые Canal+ требует принять от провайдеров DNS, касающиеся блокировок пиратских ресурсов, технически реализуемы и соразмерны.

В защиту своей позиции американские ИТ-гиганты предложили ряд аргументов, но ни один из них суд не счел достаточно убедительным. Так, Cloudflare и Cisco настаивали на том, что принадлежащие им DNS-сервисы действуют пассивно и соблюдают нейтралитет, технически не участвуют в распространении пиратского контента. Этот аргумент судья отбросил, сославшись на ранее упомянутую статью L. 333-10, в которой вообще ничего не говорится об ответственности онлайн-платформ, зато уточняется, что они могут быть привлечены к организации блокировок пиратских ресурсов, если технически способны каким-либо образом оказать в этом содействие.

Корпорация Google пыталась донести до французского суда, что ограничение доступа к пиратским сайтам через DNS – неэффективная мера, поскольку такие блокировки можно обойти при помощи VPN-сервисов или альтернативных резолверов DNS. На это суд ответил, что законодательство не требует от реализующих блокировки организаций безупречного результата – вполне достаточно сократить количество посетителей пиратских ресурсов.

Наконец, юристы Cisco попытались апеллировать к финансовым издержкам, с которыми придется столкнуться владельцам DNS-сервисов для выполнения требований правообладателей. По оценке компании, на запуск системы геотаргетированных блокировок инженерам потребуется 64 человеко-недели. Суд не впечатлился и этим аргументом, отметив, что расчеты Cisco ничем не подтверждены, а, кроме того, компания уже и так оказывает услуги DNS-фильтрации корпоративным клиентам, следовательно, технические возможности для этого у нее имеются, как и у Cloudflare.

Фактически апелляционный суд во Франции впервые подтвердил законность подхода к блокировкам, зафиксированный в Спортивном кодексе. В дальнейшем правообладателям будет проще добиться своего в аналогичных делах.

Стоит также отметить, что в Италии Google пошла на сотрудничество с местным телеком-регулятором AGCOM и начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS еще в 2025 г.

Штрафы за пиратское интернет-ТВ

В марте 2026 г. CNews писал о том, что власти Франции на основании скандального закона HADOPI впервые оштрафовали на сумму до 400 евро рядовых зрителей пиратского IPTV – по запросу LFP. Ранее удавалось добраться только до операторов и реселлеров сервисов подобного толка.