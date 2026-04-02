Меры против спам-звонков не помогают. Спамеры научились использовать обязательную маркировку в своих интересах

После введения в России осенью 2025 г. для борьбы со спамом обязательной маркировки входящих звонков некоторые предприниматели уже успели адаптироваться. Они регистрируют компанию с названием, например, «Важный звонок», чтобы пользователь думал, что согласно новому закону так его промаркировал оператор связи.



Маркировка не помеха

В условиях обязательной маркировки звонков спамеры начали регистрировать компании с названиями вроде ООО «Срочный звонок» или ООО «Важный звонок», приводят «Ведомости» заявление генерального директора «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергея Анохина.

«Формально они работают по закону, но по сути манипулируют сознанием, используя доверие к системе маркировки как к гаранту безопасности», — сказал представитель «Билайна».

Проблему с использованием подобной практики, направленной на обход требований о маркировке, подтвердили в T2. Такие клиенты действительно есть, сказал представитель «Мегафона». В МТС зафиксировали отдельные такие случаи.

Freepik За полгода действия закона о маркировке входящих звонков появилось уже несколько способов его обойти

С начала осени 2025 г. операторы связи в России обязаны передавать на телефоны пользователей информацию о звонящем абоненте — юрлице или ИП. Маркировка нужна, чтобы владелец смартфона знал, кто ему звонит. На экране должен отображаться не только номер, но и название компании, а также категория звонка, например, «Банк», «Реклама» или «Услуги связи».

Применение практики растет

Звонков с вводящей в заблуждение маркировкой становится больше, по словам представителя «Билайна»: «Сама суть явления и динамика роста настораживают».

В конце 2025 г. это были единичные случаи, теперь доля вызовов от юрлиц с «говорящими» названиями составляет около 1% от общего числа промаркированного трафика.

Так, в марте «Билайн» зафиксировал 22 уникальных юрлица с такими названиями. Они совершили более 15,6 млн звонков. На одну компанию в среднем приходится 600 тыс. звонков. А одна из компаний совершила более 11 млн вызовов за месяц, добавил представитель оператора.

Требуется калибровка закона о маркировке

Сама маркировка является «очень сильным инструментом», однако этот механизм требует дальнейшей «калибровки» и доработки совместно с регулятором, сказал Анохин и предложил рассмотреть возможность отказа от отображения названия компании в пользу ИНН или дополнительную маркировку таких звонков как потенциального спама.

По его словам, после резкого роста в октябре 2025 г. число вызовов с маркировкой растет в среднем на 13–15% в месяц. По данным Kaspersky Who Calls, доля спам-звонков за последние полгода снизилась примерно на 5%.

Такие наименования, как «Полезный звонок» или «Важное решение», с формальной точки зрения не нарушают требований и не могут служить основанием для отказа в регистрации, пояснила гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

В Минцифры заявили, что к ним не поступало массовых обращений по поводу подобных ситуаций. При отображении на экране телефона наименование абонента обязательно сопровождается категорией вызова, которая формируется с учетом основного вида деятельности абонента согласно ОКВЭД. Маркировка информативна для граждан именно как совокупность наименования абонента и категории вызова, прокомментировали в ведомстве.

При этом на рынке уже появились и другие обходные схемы. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что некоторые компании начали предоставлять услуги обзвона для других организаций – например, финансовых или сервисных: «По сути, бизнес арендует отображаемую на экране пользователя "полезную" подпись».

Еще один вариант — звонки с личных номеров сотрудников. «Такие вызовы сложнее классифицировать и привязать к конкретной организации, поэтому они реже помечаются как спам», — объяснил Голованов.