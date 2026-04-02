Спасен легендарный производитель советских компьютеров, переделанный в завод китайских телевизоров TLC и Xiaomi

Российская группа компаний NexTouch объявила о финальных процедурах по вхождению в капитал бывшего крупного российского контрактного производителя телевизоров TLC и Xiaomi — ООО «Квант», разорившегося из-за американских санкции. В советское время это был легендарный завод по выпуску отечественных печатных плат и компьютеров. При участии будущего хозяина завод возобновил производство на одной из площадок. NexTouch будет снабжать «Квант» отечественными комплектующими.



Спасение «Кванта»

Как стало известно CNews, разорившийся из-за санкций США в отношении китайского поставщика комплектующих российских производитель ЖК-телевизоров и другой бытовой электроники ООО «Квант» начал восстанавливать работу.

У «Кванта» появился новый инвестор — ГК NexTouch (ООО «Некст-Т»), который помогает возобновить производство и находится в завершающей стадии по вхождению в его капитал.

«У «Кванта» несколько производственных площадок в разных регионах. Одна из площадок уже возобновила работу с помощью наших специалистов. По остальным площадкам срок запуска производства телевизоров оценивается до 2 месяцев с момента завершения сделки», — сообщил CNews представитель NexTouch.

NexTouch ГК NexTouch помогает "Кванту" налаживать производство

В своей отчетности за 2025 г. «Квант» сообщил, что полностью остановил производство из-за форс-мажорной ситуации в 2024 г., повлекшей за собой значительные финансовые и технические трудности. Ключевой поставщик комплектующих из Гонконга Smart Kit Technology был включен в санкционный список США. Как писал «Коммерсант», речь шла о комплектующих для выпуска телевизоров TLC и Xiaomi, выпуск которых пришлось прекратить.

Теперь поставщиком комплектующих станет будущий владелец.

«В настоящий момент мы не видим проблем с поставками комплектующих, тем более что NexTouch сам запустил в России линию по производству одного из основных компонентов для экранов. Собственно, "Квант" должен был стать одним из покупателей нашей продукции, чем и был вызван наш интерес к активу после того, как "Квант" попал в сложную финансовую ситуацию», — пояснили CNews в группе компаний.

Подешевел на миллиард

NexTouch ведет работу по приобретению ООО «Квант», сделка будет окончательно закрыта через 6-8 месяцев, пояснили CNews в компании-покупателе. С 26 марта 2026 г. в отношении «Квант» Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве.

«Из-за сложной структуры "Кванта", множества юрлиц и процедуры банкротства в отношении одного из них мы оцениваем сроки закрытия сделки в период 6–8 месяцев. Многое зависит от текущих кредиторов "Кванта", с которыми мы ведем работу», — заявили CNews в ГК NexTouch.

Сумму сделки в компании не раскрыли, отметив, что она будет скорректирована после всех процедур. Однако, в NexTouch заявили, что оценочная стоимость актива — около 2 млрд руб.

NexTouch подтверждал интерес к активу в июле 2025 г. Тогда, по информации «Коммерсант», компания называла оценочную стоимость актива в 3 млрд руб. Также она указывала, что достигла договоренностей с единственным собственником Михаилом Етоновым.

Крах «Кванта»

Сегодня «Квант» позиционирует себя как крупное российское предприятие, которое выпускало телевизоры. У завода есть две производственные площадки: в Воронеже и Зеленограде. Предприятие занималось сборкой телевизоров китайских марок — таких как Xiaomi, TCL, а также российских Irbis, но они не пользовались спросом, в результате их выпуск прекратили.

Предприятие размещается на площадках, где в советское время работал знаменитый завод «Квант», который был создан в 1984 г. для производства печатных плат. Поначалу завод собирал советские компьютеры «ДВК-2». В 1987 г. на заводе было произведено техническое переоснащение, позволившее ему в 90-х и начале 2000-х годов быть одним из крупнейших в России сборщиков персональных компьютеров. В разное время на «Кванте» собиралась продукция таких компаний, как Fujitsu Siemens, Rover, «Вист», R&K, «Ситроникс» и др.

В июле 2025 г. CNews писал, что «Квант» перестал выплачивать сотрудникам зарплату, а общая сумма долга достигла десятков миллионов рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

После введения санкций США в отношении гонконгской Smart Kit «Квант» утратил доступ к поставкам критически важных компонентов, а также к авансовым платежам, уже перечисленным указанной компании. «Квант» не смог своевременно и в необходимом количестве отгружать готовую продукцию нашим заказчикам, «лишился возможности в получении от них денежных средств», следует из его отчета, опубликованного 31 марта 2026 г.

«Данное обстоятельство существенно повлияло на производственные процессы, мы вынуждены были, вначале частично, а затем полностью приостановить деятельность», — сообщил «Квант».

«Поскольку мы не смогли справиться с финансовыми проблемами, «Квант» принял решение о поиске и привлечении инвесторов. Процедура поиска и привлечения затянулась по времени. В настоящий момент осуществляются финальные договоренности по вхождению нового инвестора в состав ООО «Квант».

В «Квант» добавляли, что полностью вернуться к деятельности и выплатят долги перед сотрудниками и контрагентами после завершения обязательных мероприятий и процедур по вхождению нового инвестора.

Величина чистых активов «Кванта» за год сократилась с 579 млн руб. до 203 млн руб. Выручка компании в 2025 г. рухнула до 45 млн руб., или более, чем в 10 раз (с почти 5 млрд руб.). Завод провел массовые сокращения — уволено почти 400 человек. Основные средства в настоящее время оцениваются в 530 млн руб. В материально-производственных запасах учтены материалы, комплектующие и конструктивы на 4,4 млрд руб.

Дебиторская задолженность «Кванта» на конец 2025 г. достигала 1,9 млрд руб., в том числе со стороны Smart Kit 239 млн руб., ООО «Синоштамп» — 1,5 млрд руб., а также казахстанских Stratnanotech — 25,7 млн руб. и DS Multimedia — 168 млн руб.

Кредиторская задолженность «Кванта» на конец 2025 г. достигла 4,9 млрд руб., крупнейшие кредиторы Dexp (1,3 млрд руб.), Smart Kit (784 млн руб.), «Лаборатория Алисы» (164 млн руб.), ООО «ТД ББК» (33 млн), «Треолан» (86 млн руб.), «ДНС Ритейл» (655 млн руб.), «Маштехсервис» (300 млн руб.).

Кредиты и займы «Кванта» на конец 2025 г. составляют 3 млрд руб., в том числе долгосрочный долг перед Сбербанком — 2,3 млрд руб. Среди компаний, которые заявили свои требования в рамках банкротства завода находятся «ДНС Ритейл», ТД «ББК», «Атлас», «Мттранс-ВРН», «Треолан», «Лаборатория Алисы» и другие.

Реальна ли сделка?

По мнению юристов, банкротство компании не помешает новому инвестору войти в капитал.

Советник АБ «Бартолиус» Сергей Будылин говорит, что закон о банкротстве (п. 3 ст. 64) запрещает выход из состава участников должника, но не принятие новых участников.

«Соответственно, я не вижу препятствий для вхождения. Если этот "инвестор" внесет достаточную сумму в капитал, это будет способствовать выходу из затруднительного финансового положения и прекращению производства по делу о банкротстве», — заявил CNews Будылин.

При этом сделку могут сорвать кредиторы, тогда инвестору придется идти на торги. «Если с кредиторами договоренности не будут достигнуты, то инвестор сможет приобрести производственные мощности завода уже в процедуре банкротства, пополнив тем самым конкурсную массу должника», — добавила Светлана Лебедева, партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик «Банкротство и корпоративное право».

Источники в отрасли и вовсе сомневаются, что накопленные проблемы позволят закрыть сделку.

«У всех на рынке однозначное мнение, что этого завода не будет. Там нет активов, одни долги. На их взгляд, это не большая потеря для рынка, так как производителей хватает», — сказал один из источников. По мнению другого, быстро и просто подобное производство возобновить не получится. На это может потребоваться как минимум год после сделки.

Чем известна ГК NexTouch

NexTouch позиционирует себя как крупнейший в России производитель дисплеев, интерактивного оборудования, программно-аппаратных комплексов и средств вычислительной техники. Уровень локализации достигает 80%. Производство расположено в ОЭЗ Технополис «Москва» (Печатники).

В июне 2023 г. президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив протестировал интерактивный экран российского производителя NexTouch, нарисовав на нем рожицу с оттопыренными ушами и торчащими волосами, а после расписался под рисунком.

Представитель компании рассказал президенту о текущих разработках и напомнил, что в 2013 г. Владимир Путин выполнил на доске иностранного производства рисунок, ставший известным как «Кошка. Вид сзади».

По данным аналитической компании ITResearch, NexTouch занимает лидирующие позиции по количеству произведенных и реализованных сенсорных панелей в России в течение последних 5 лет. Вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Компания заявляет, что производит более 45 различных устройства в количестве от 5 тыс. единиц в месяц. У нее есть собственный R&D-центр с 12-летней экспертизой в разработке экранов и интерактивного оборудования. Компания NexTouch ежегодно инвестирует в развитие собственной электронно-компонентной базы (ЭКБ). В лабораториях и чистых помещениях специалисты постоянно работают над совершенствованием продуктов компании, проводят исследования по созданию отечественных QD-LED, QLED дисплеев с применением квантовых точек.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Некст-Т» принадлежи на 100% АО «Некст-Т», окончательные владельцы которого не раскрыты. До декабря 2023 г. основными владельцами были Александр и Владимир Крикушенко, Валерий Маковецкий, ООО УК «Альфа-Капитал», а также другие физлица.

По итогам 2025 г. выручка компании выросла на 5%, до 3,2 млрд руб., а чистая прибыль — до 111,9 млн руб.

Судьба «Кванта»

Завод «Квант» был приватизирован в 1995 г., а в период с 2001 по 2005 гг. он стал объектом корпоративного противостояния между АФК «Система», владеющей рядом других электронных производств («Микрон», «Элакс» и др), и компанией ИВК. Пик противостояния пришелся на 2002 г., когда завод пережил три вооруженных захвата. Противостояние закончилось в 2005 г. подписанием мирового соглашения, согласно которому «Система» выкупила долю ИВК за $7 млн, а затем передала завод «Ситрониксу». Но работа не заладилась.

В 2008 г. «Квант» входил в направление «Контрактное производство» «Ситроникса» и выполнял OEM-заказы по сборке ЖК-мониторов и телевизоров (среди заказчиков – Fujitsu Siemens Computers и Syscom). По итогам первого полугодия 2008 г. компания получила убыток на 200 млн руб. Как писал CNews, тогда руководство «Ситроникса» признало рынок потребительской электроники неинтересным и рассматривало вариант переориентировать завод на выпуск мобильных ЦОДов.

Но в 2015 г. ОАО «Квант», указано в документах «Контур.фокуса», было упразднено путем присоединения к структуре «Ситроникса» «Концэл», занимающейся сдачей помещений в аренду, которое после 2023 г. стало носить название «Ситроникс клауд». Таким образом, ОАО «Квант» перестало существовать, но производство электроники на его площадках продолжилось, а «Ситроникс клауд» сдавал их производителям в аренду.

Так, в июне 2016 г. было создано ООО «Квант» которое арендовало бывшие помещения ОАО «Квант» у «Концэл» и занялось контрактным производством телевизоров и ЖК-панелей. Как писал CNews, в 2025 г. бывшие помещения производителя электроники в Зеленограде — завода «Квант» — проданы за 1,2 млрд руб. Покупателем выступила ОЭЗ Технополис «Москва», принадлежащее правительству столицы, на территории которого и размещается завод NexTouch.