Wildberries ударилась в такси и грузоперевозки. Для этого оптом куплены три гигантские компании

RWB, владеющая Wildberries, купила компании «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Они занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками. Сумма сделки хранится в тайне.

От маркетплейса к перевозкам

Компания RWB, владеющая Wildberries, одним из крупнейших в России маркетплейсов, сообщила CNews о покупке трех компаний из сферы логистики. Она приобрела фирмы «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил», которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками.

Компании были приобретены одновременно. Сумму сделки стороны не разглашают – редакция CNews обратилась с вопросом о ней к представителям RWB, но они от комментариев отказались. В компании сообщили лишь, что «все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу».

Сакральный смысл сделки

По словам представителей RWB, покупка компаний «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил» позволит компании «оптимизировать процесс создания собственной инфраструктуры райдтех-сервисов». Наряду с этим сделка даст возможность «увеличить скорость доставки заказов клиентам из более чем 100 городов». К их числу в компании относят отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири. Названия регионов в RWB не привели.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика RWB явно интересуется рынком перевозок, как пассажирских, так и грузовых

Отметим, что RWB называет «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил» «одними из крупнейших агрегаторов перевозок».

Тайные планы на будущее

Редакция CNews поинтересовалась, почему выбор RWB пал именно на эти три компании. Ведь на российском рынке такси и тем более на рынке грузоперевозок существует множество других организаций, в том числе и более крупных и с гораздо большим числом как машин в парке, так и городов присутствия. В RWB от комментариев отказались.

Также в компании не ответили, есть ли у RWB в планах на ближайшее или отдаленное будущее покупка более крупных логистических и таксомоторных компаний.

Три компании, один продавец

RWB не заключала сделки с каждой компанией в отдельности, потому что у них к моменту подписания соглашения был один общий владелец, пишет РБК. Это инвестиционная компания People&People, которой управляет Игорь Рудзий.

Всеми тремя компаниями People&People руководила с 2022 г. К примеру, как сообщал CNews, сервис «Ситимобил» перешел в ее собственность в апреле 2022 г., когда Сбербанк и VK, предыдущие его владельцы, решили избавиться от него.

Важно подчеркнуть, что несколько лет назад «Ситимобил» был на грани закрытия. Более того, о прекращении деятельности сервиса было объявлено официально – в марте 2022 г. стало известно, что его закроют в апреле 2022 г.

Одна из причин – плохие финансовые показатели. Юрлицо компании на тот момент, ООО «Сити-мобил», по итогу 2021 г. получила чистый убыток 10,1 млрд руб. И это на фоне 3,7-кратного роста выручки – до 3 млрд руб.

Все подтверждается

Глава People&People Игорь Рудзий подтвердил изданию РБК факт продажи «Ситимобила», «Грузовичкофа» и «Таксовичкофа» компании RWB. На момент совершения сделки People&People удерживала 51% всей группы активов, отмечает издание.

По словам руководителя People&People, условия сделки с RWB таковы, что в течение «определенного периода» People&People не сможет инвестировать в транспортную отрасль. Протяженность этого «определенного периода» Руздий не раскрыл.

Согласно сервису «Контур.Фокус», компания «Таксовичкоф» (ООО «Транс-Миссия») образована в ноябре 2016 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. С 2022 г. основным владельцем компании (доля 80%) являлся Максим Федоров. Выручка компании за 2024 г. – 1 млрд руб. (падение на 18% год к году), чистая прибыль – 114,7 млн руб. За 2025 г. данных пока нет.

«Грузовичкоф» – это компания ООО «Круиз», основана в декабре 2016 г., уставный капитал 30 тыс. руб. Единственный владелец с августа 2025 г. – ООО «Мегатонна», которой на 51% владеет ООО «УК "РР"». Ее единственный учредитель – Игорь Рудзий. Выручка в 2025 г. – 936,3 млн руб. (рост 9%), чистая прибыль – 3,5 млн руб.

Что касается бренда «Ситимобил», то он, как и бренд «Таксовичкоф», принадлежит компании «Транс-Миссия».