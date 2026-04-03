Выручка УК крупнейшей микроэлектронной группы России упала почти вдвое, а премии топм-менеджерам – в четыре раза

Выручка управляющей компании крупнейшего микроэлектронного холдинга страны ПАО «Элемент» рухнула почти вдвое. На треть упала и прибыль компании. Заметнее всего в этой связи сократились премии топам: их урезали в четыре раза.

Падение показателей

Как выяснил CNews, выручка УК микроэлектронной группы ПАО «Элемент» по РСБУ по итогам 2025 г. упала почти вдвое с 3,05 млрд руб. до 1,79 млрд руб.

Чистая прибыль группы также упала на 32,2% и составила 1,46 млрд руб. против 2,2 млрд рублей годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился CNews.

У компании также имеются займы в размере 5,7 млрд руб. со сроком погашения менее года. Сумма более долгосрочных займов составляет 3,2 млрд руб.

Пока выложили отчетность по управляющей компании «Элемента». Сегодня вечером должны опубликовать и по всей группе по МФСО.

Премии тоже рухнули

Согласно отчетности, премии основному управленческому персоналу «Элемента» упали в четыре раза с 105,7 млн руб. до 24,8 млн руб.

«Элемент»
Финансовые показатели «Элемента» по итогам 2025 года упали

При этом выплаты по зарплате выросли на 28 млн руб. с 61,8 млн по итогам 2024 г. до 89,9 млн руб. в этом году. Плюс 23,97 млн руб. в качестве отпускных.

Ключевые управленцы «Элемента» также имеют право и на долгосрочное вознаграждение в виде акций общества. Общая сумма такового составила 273 млн руб.

Риски компании

«Элемент» с 2022 г. находится под различными санкциями. В компании отмечают, что если их введут и в отношении контрагентов, а также ужесточат санкции в отношении микроэлектронной отрасли России в целом, то есть вероятность, что группа «Элемент» временно будет не в состоянии своевременно и в полном объеме покупать необходимые материалы и оборудование, а также эффективно реализовывать свою продукцию зарубежом.

Это может оказать негативное влияние на финансовые результаты и перспективы развития «Элемента».

О компании

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Продукция предприятий «Элемента» составляет более 50% от всей микроэлектронной отрасли страны.

В начале 2026 г. Сбербанк стал владельцем 41,9-процентной доли в группе компаний «Элемент», остальная доля осталась у «Ростеха».

