Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Группа Softline, консолидировав 100% в разработчике решений для бизнес-аналитики Polymatica, за 230 млн руб. перепродала его 49% долю основному клиенту разработчика «БФТ-Холдингу», структуре «Ростелекома». Хотя у Softline остался 51%, право назначения гендиректора Polymatica перешло к покупателю. При этом сама компания по итогам 2025 г. получила убыток.

За сколько «Ростелеком» приобрел долю в «Полиматика Рус»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) получила 230 млн руб. за счет продажи 49% доли в компании «Полиматика Рус», разрабатывающей решения для бизнес-аналитики и планирования под брендом Polymatica. Об этом говорится в документах компании.

Сделка была заключена в начале 2026 г. Покупателем выступил «БФТ-Холдинг», принадлежащий «Ростелекому». После сделки Softline перестала консолидировать показатели «Полиматика Рус» в своей отчетности. Справедливая стоимость инвестиций Softline в «Полиматика рус» оценивается в 824 млн руб.

В конце 2022 г. Softlne приобрел 51% в «Полиматика Рус» за 239 млн руб. Вся компания была оценена в тот момент в 488 млн руб.

В начале 2024 г. в ходе двух сделок Softline приобрела оставшиеся 49% в «Полиматика рус» за 134 млн руб. То есть оценка компании снизилась почти в два раза - до 273 млн руб.

В ходе сделки со структурой «Ростелекома» оценка «Полиматика Рус» составила 469 млн руб., то есть ближе к сумме, в которую компания оценивалась при покупке Softline контрольной доли в ней.

Как пояснили CNews в пресс-службе FabricaOne.AI (подразделение ГК Softline, владеющее долей в «Полиматика Рус»), данная сделка стала «логичным шагом, поскольку основным клиентом «Полиматика Рус» является «Ростелеком», а для «БФТ-Холдинга» сделка открывает возможности для развития экосистемы продуктов по работе с данными».

«После сделки наша доля сократилась до 51%, при этом операционный контроль перешел к партнеру (включая назначение генерального директора), - добавили в FabricaOne.AI. - В связи с этим в соответствии с МСФО мы перестали консолидировать компанию и учитываем инвестицию по методу долевого участия». «Ростелеком» к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно подробностей данной сделки.

Чем занимается «Полиматика Рус»

Решения Polymatica позволяют в режиме конструктора визуализировать показатели в виде интерактивных информационных панелей и отчетов, создавать модели и стратегии принятия решений. Продукты компании относятся к направлениям Business Intelligence (BI, набор инструментов для представления транзакционной деловой информации в читаемую для человека форму), прогнозной аналитики и поддержки принятия решений.

В экосистеме Polymatica четыре продукта: Polymatica Dashboards (создание информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования), Polymatica Analytics (анализ и работа с большими объемами данных в интерактивном режиме), Polymatica ML (создание и управление жизненным циклом моделей машинного обучения) и Polymatica Decision Manager (интеллектуальная система поддержки принятия решений).

Решения Polymatica замещают зарубежные решения self-service BI (Tableau, Power BI, Qlik), аналитические платформы уровня Enterprise BI (SAP, SAS, Oracle, IBM), а также решения для построения моделей ML, предиктивной аналитики и систем поддержки принятия решений (SAS, IBM). Решение компании внедрены в госсекторе, ритейле, энергетике, банках и телекоммуникациях и насчитывают (на конец 2022 г.) более 30 тыс. пользователей.

Кому принадлежала ранее «Полиматика рус»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Полиматика Рус» было создана в 2013 г. Романом Раевским, на тот момент занимавшим должность гендиректора компании. В 2016 г. 35% долю в компании получил Иван Хмелевский. В том же году доля Раевского сократилась до 35%, Хмелевский вышел из числа учредителей компании, 30% получила Екатерина Зареченская, 35% - Григорий Воротынцев.

В 2018 г. «Полиматика Рус» на 100% стала принадлежать британской компании «Полиматика Европа» (Polimatica Europe). В 2020 г. новым единоличным владельцем компании стал Максим Сидорин. В 2021 г. основным владельцем компании стал Воротынцев, его доля составила 56%. По 8% получили Сергей Куликовский (был гендиректором компании в 2019-2021 гг.) и Сергей Германович. 20% отошли к Ольге Беловой, которая была гендиректором компании в 2021-2023 гг. Доля Сидорина сначала сократилась до 8%, затем она отошла к Воротынцеву, размер пакета которого вырос до 64%.

В конце 2022 г. 51% доля в «Полиматика Рус» стала принадлежать ОФД «Сотфлайн», одной из связанных с группой Softline компаний. У Воротынцева осталось 29%, у Беловой – 16%, у Куликовского – 4%. Германович вышел из капитала компании.

Осенью 2023 г. доля ОФД «Софтлайн» перешла к «СЛ Софт» (также входит в Softline). Новым гендиректором «Полиматика.рус» стал топ-менеджер группы Softline Геннадий Сашин. В 2026 г. его сменила Екатерина Занозина. До сделки с «БФТ-Холдинг» «Полиматика Рус» является частью кластера «Фабрика ПО» (FabricONE.AI), входящего в ГК Softline.

Уход в убытки и разделение бизнеса «Полиматика рус»

В 2025 г. выручка «Полиматика Рус» составила 256 млн руб., убыток от продаж - 294 млн руб., чистый убыток - 311 млн руб. Финансовые показатели компании ухудшились. В 2024 г. выручка компании составляла 431 млн руб. (в 1,7 раз больше, чем в 2025 г.), прибыль от продаж - 41 млн руб., чистая прибыль - 125 млн руб.

При этом перед сделкой со структурой «Ростелекома» из «Полиматика Рус» была выделена компания «Полиматика Бизнес Решения», переименованная затем в ООО «Фабрика Бизнес Софт». Как поясняли в FabricaAi.One, в контур сделки со структурой «Ростелекома» вошла только «Полиматика Рус», занимающая аналитикой данных, машинным обучением и B/ML. «Полиматика Бизнес Решения» занимается корпоративным планированием и EPM-системами (управление эффективностью деятельности предприятия), данная компания осталась полностью за fabricaAi.One.