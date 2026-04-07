Разработчик БПЛА и военных тренажеров ушел в убыток на 4,6 миллиарда

Группа компаний «Кронштадт» закончила 2025 г. с убытком 4,6 млрд руб. Компания обвиняет в этом санкции и высокие процентные ставки. Однако надеется исправить ситуацию.

Убыток в 4,6 млрд рублей

Как выяснил CNews, владелец знаменитого разработчика и производителя беспилотников — юрлицо ООО ГК «Кронштадт» увеличил убыток на 2 млрд руб., закончив 2025 г. с чистым убытком в размере 4,6 млрд руб.

При этом выручка компании уменьшилась на 1%, достигнув 100,2 млн руб. Положительно увеличился только баланс компании на 37% до 47 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании за 2025 г., с которой ознакомился CNews.

Согласно пояснениям к бухгалтерскому отчету, ГК «Кронштадт» выдала заем в размере 16 млрд руб. дочерней организации – производителю БПЛА «Кронштадт». Выручка последнего не публикуется в открытых источниках с 2020 г.

Группа «Кронштадт» — российская группа компаний, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных аппаратов, картографических и навигационных решений, тренажеров для морской, авиационной и другой техники, корабельного бортового оборудования, крылатых ракет и пр.

kopeechka.jpg
© toxawww / Фотобанк Фотодженика
«Кронштадт» ушел в убыток

CNewsобратился к представителям компании с вопросом о причинах убытков и планах на 2026 г. и ожидает ответа.

В чем причина

Согласно пояснениям к бухгалтерскому отчету, отрицательный финансовый результат «Кронштадта» по итогам 2025 г. связан с начислением резерва по финансовым вложениям, а также с тем, что в результате введения санкций в связи с проведением специальной военной операции процентные ставки по кредитам остаются высокими.

По состоянию на конец 2025 г. чистые активы компании составили величину меньше уставного капитала на 8,1 млрд руб. «Компенсировать сложившееся положение организация планирует в последующие периоды, после 2025 года, путем получения чистой прибыли. — следует из документа. — Эти условия, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность».

Директор и семь замов

На оплату труда управленческого персонала в 2025 г. «Кронштадт» выделила 343,4 млн руб. К ключевому управленческому персоналу относятся гендиректор Павел Кузнецов и его семь заместителей: Светлана Волкова, Василий Донцов, Георгий Скорятин, Денис Рыхтик, Константин Шестаков, Сергей Сидоров и Маргарита Лощинкина.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Противники возведения ЦОД в США обстреляли офис сторонника строительства

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
