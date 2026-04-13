CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Изображение от usertrmk на Freepik |

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация промышленности 2026» 22 апреля 2026 года.

Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация.

На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками.

Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.

Среди докладчиков на данный момент:

Андрей Писарев, руководитель направления машинного обучения, «Русал»;
Андрей Воронин, заместитель директора, ПМХ-Инфотех;
Елена Даувальдер, заместитель директора Департамента цифровой трансформации, «Группа Черкизово»;
Владимир Усков, начальник отдела систем управления предприятием, «Финвал-Инжиниринг»;
Руслан Каримов, заместитель Генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;
Алексей Таранченко, директор направления «Цифровизация промышленности», «Ростелеком»;
Станислав Ромащев, управляющий директор, ИЗТТ;
Константин Воронцов, директор по ИИ, ProBack;
Алексей Шаров, руководитель функциональных проектов, Loginet;
Максим Халтурин, специалист PDM, «Металлоинвест-JSA»;
Наталья Путренко, руководитель проекта цифровизации концерна «Русэлпром».

Приглашаются для выступления:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»;
Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;
Артём Гребенюк, руководитель направления бизнес-анализа, ОМК;
Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;
Сергей Шаров, директор ИТ, ГК «Шанс»;
Тимур Махалин, начальник управления, ОМК;
Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, «Евраз ЗСМК»;
Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»;
Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;
Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;
Ирина Карпенко, IT-бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;
Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, ОАК.

Основные темы:

Тренды цифровизации промышленности 2026

  • Цифровая трансформация производства: основные направления
  • Импортозамещение на промышленных предприятиях
  • Экономический эффект цифровизации
  • От локальных решений к промышленным платформам
  • Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях
  • ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок
  • Нужна ли цифровым проектам господдержка

Основные технологии

Успешные кейсы

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


