CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком ИТ в госсекторе Техника
|

Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

Производитель искусственных сапфиров АО «Монокристалл» для iPhone отчитался о миллиардных убытках. По данным компании, производство и отгрузки продукции сократились из-за обстрела предприятия и снижения спроса со стороны иностранных покупателей.

Как выяснил CNews, производитель искусственных сапфиров АО «Монокристалл» закончил 2025 г. с чистым убытком почти в 2 млрд руб. Это следует из опубликованной финансовой отчетности компании за 2025 г.

Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, выручка от продажи продукции и услуг по итогам 2025 г. упала свыше чем на 500 млн руб.: с 1,8 млрд руб. до 1,2 млрд руб. Баланс предприятия также уменьшился на 14% до 13,4 млрд руб.

Сократился на 250 человек и штат компании до 512 человек.

Причина падения прибыли

Согласно отчетности, объем продаж упал из-за снижения поставок белгородского завода сапфиров «Монокристалл» «вследствие выведения из строя производственных площадей в Шебекино, повлекшее существенное снижение объемов производства материала и как следствия объема отгрузок».

Как писал CNews в мае 2023 г. ВСУ обстреляли промышленные предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Пострадало множество заводов, в их числе «Монокристалл».

iph6.jpg

Quinn Battick / Unsplash
Помимо этого, негативное влияние на продажи компании оказали остановка отгрузок ключевым европейским потребителям, а также азиатским контрагентам в связи с существенным снижением спроса на рынках потребительской электроники и светодиодов.

Несмотря на убытки, руководство компании уверено в непрерывности деятельности предприятия, следует из пояснений к отчетности.

Представители «Монокристалла» не ответили на запрос CNews.

Чем известен «Монокристалл»

«Монокристалл» — один из крупнейших в мире производителей синтетического сапфира. Этот материал используется в электронной и оптоволоконной промышленности, например, в индустрии светодиодов. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch.

Благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» Россия удерживает от 20% до 30% мирового рынка искусственных сапфиров, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира — США, Китай, Тайвань и Японию, писал РБК.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще