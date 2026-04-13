США взашей выгнали китайских программистов. Разработчик знаменитого Red Hat Linux без предупреждения устроил массовые чистки штата

Red Hat уволила сотни сотрудников в своем китайском подразделении Red Hat China вычеркнула Китай из списка стран для приоритетного найма. А вот Индию, наоборот, включили в него, и часть китайской команды перенаправят в эту страну. Для многих сотрудников Red Hat в КНР увольнение стало сюрпризом – о нем никого не предупредили.

Кто в Китае – все на выход

Компания Red Hat уволил всю команду разработчиков в Китае, пишет The Register. По информации издания, она более не считает эту страну приоритетной для найма сотрудников. Наиболее ценные работники будут переведены в Индию, которую, напротив, включили в список приоритетных.

Red Hat известна в первую очередь своими операционными системами Red Hat Enterprise Linux и CentOS. Компания с 2018 г. принадлежит IBM и с 2022 г. вовсю поддерживает антироссийские санкции, как и сама IBM.

Судя по всему, Red Hat не стала предупреждать об увольнении как минимум часть своей китайской команды разработчиков. Пользователь портала Hacker News под псевдонимом NBS060, называющий себя ведущим программистом в Red Hat China, заявил, что для него это было сюрпризом.

«Мой доступ был ограничен для различных сервисов, которыми мы регулярно пользуемся, и никто мне не объяснил причину. Я спросил других коллег, и мы быстро заметили, что многие в команде также не могут получить доступ к внутренним сервисам, – написал NBS060. – Вскоре после этого мы получили уведомление от нашего технического директора о том, что компания «перенаправляет свои усилия на Азиатско-Тихоокеанский регион». Я совершенно опустошен».

hat6.jpg

Athena Sandrini / Pexels
Решение Red Hat может иметь политический след и навредить компании, считают в The Register

«Я работаю в Red Hat уже более шести лет и внес свой вклад в ключевые инициативы, включая работу над Libvirt, Qemu и OpenShift (моя команда помогала с поддержкой и интеграцией физических серверов в ROSA). Я не знаю, сколько сотрудников пострадало, но, думаю, не менее 300, если не больше», – добавил NBS060.

Массовые чистки

К моменту выхода материала Red Hat и владеющая ею IBM не признавались в расформировании Red Hat China. Точное число лишившихся работы людей официально не раскрывалось.

Однако известны примерные масштабы произошедшего. В многочисленных сообщениях китайских СМИ упоминается от 300 до 500 уволенных. Также они опубликовали служебную записку, разосланную сотрудникам техническим директором Red Hat Крисом Райтом (Chris Wright).

Одна из копий этой записки была опубликована порталом Techrights, посвященным продвижению свободного программного обеспечения. В документе сказан, что Red Hat разработала некую «стратегию размещения» (location strategy), в рамках которой она «определила ключевые места для приоритетного найма и стратегических инвестиций в кадры» (identified key sites for prioritized hiring and strategic workforce investment).

Индийские программисты лучше

Как пишет The Register, Red Hat решила, что ключевой страной для размещения новой команды разработчиков идеально подходит Индия. А вот Китай, напротив, для этой роли более совершенно не годится, считают в компании.

В связи с этим руководство Red Hat приняло решение о прекращении своей инженерной деятельности в Поднебесной. Часть китайских рабочих мест будет перенесена в Индию. Сотрудникам, которые не были уволены, по всей видимости, придется подготовиться к переезду – о возможности работать удаленно Red Hat пока не сообщает.

Без политики не обошлось

Как пишет The Register, решение Red Hat перенести команду разработчиков из Китая в Индию «это попахивает геополитикой, а не сокращением штата» (smells of geopolitics, not downsizing). Вероятно, это связано с ее многолетним сотрудничеством с госструктурами США.

В числе клиентов Red Hat есть самые разные подразделения вооруженных сил США. В числе прочего компания в 2024 г. заключила сделку на $848 млн в рамках Инициативы Министерства обороны по корпоративному программному обеспечению. Возможно, компания, решив сократить присутствие в КНР, стремится продемонстрировать свою приверженность национальной безопасности и избежать гнева Вашингтона.

Напомним, США и Китай с 2018 г. ведут торговую войну. Ее развязал нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) во время своего первого срока на посту главы государства.

Кто окажется крайним

Поскольку Red Hat выпускает большую часть своего кода в открытом виде, китайские поставщики могут использовать технологии компании – или, по крайней мере, те части, которые она разрешает использовать в CentOS . Поэтому шаг Red Hat не сильно навредит Китаю, особенно учитывая, что компания по-прежнему продаёт свою продукцию в Поднебесной, считают эксперты The Register.

Между тем, они полагают, что для самой Red Had последствия могут быть не самыми приятными – компания отрезает себе доступ к талантливым китайским программистам.

Геннадий Ефремов

