В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

В России к серийному производству готово устройство для изготовления электронных компонентов путем аэрозольной печати. Это более дешевая и эффективная технология по сравнению не только с традиционной фотолитографией, но с существующими методами печати, требующими применения жидких чернил или растворов.



Принтер аэрозольной печати готов к серийному производству

В МФТИ подготовили к выходу на серийное производство принтер сухой аэрозольной печати для изготовления компонентов микроэлектроники из наночастиц, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей вуза.

Сухой метод без использования растворителей, жидких чернил или связывающих веществ делает производство более дешевым и быстрым. Он также повысит качество выпускаемой продукции.

«Самое главное — мы устраняем риск загрязнения формируемой структуры солями от разложения стабилизаторов дисперсии или других компонентов чернил, которые могут ухудшить характеристики конечного устройства», — сказал Владислав Борисов, научный сотрудник МФТИ.

Сухая аэрозольная печать позволит сократить время и себестоимость изготовления компонентов для микроэлектроники

Устройство прошло государственные приемочные испытания и готовится к постановке на серийное производство.

Новый метод печати электроники

В отличие от традиционной фотолитографии, трехмерные принтеры для печати электроники не требуют дорогостоящих чистых комнат, вакуумных установок, агрессивных химикатов и огромного расхода материалов.

Все другие известные методы печати электроники применяют жидкие чернила или растворы, которые не нужны созданному в МФТИ принтеру. Он пропускает особым образом сконфигурированные импульсы электричества через набор электродов, формирует наночастицы прямо в процессе печати методом электрического газового разряда и укладывает на подложку сфокусированным аэрозольным пучком.

Благодаря подобранным условия синтеза наночастиц они не «слипаются», получать можно структуры нужных размеров и формы и затем спекать их при помощи лазера.

Сухая печать в разы сокращает время изготовления, прощает производство и снижает затраты. В одном устройстве объединены процессы, которые при использовании чернильных принтеров выполняются раздельно, для чего нужен ряд технологических установок, рассказали CNews в МФТИ в апреле 2025 г. На тот момент проект находился на этапе тестирования опытного образца. Аналогов в мире ему не было.

Принтер сухой аэрозольной печати имеет широкий спектр применений: создание элементов микроэлектроники, формирование плазмонных наноструктур в оптоэлектронике для повышения эффективности фотоприемников, дисплеев и источников света, и также формирование SERS-структур для спектрального анализа следовых количеств материалов, например, в криминалистике или при реставрации произведений искусства

Девять лет на создание прорывной технологии

Исследователи по всему миру активно работают над созданием технологий, позволяющих «печатать» электронику. Необходимость использовать жидкие чернила или растворы является одним из главных препятствий — их компоненты нужно удалять в процессе печати, отметили разработчики.

На разработку принтера сухой аэрозольной печати от научной идеи до опытного образца у команды из МФТИ ушло около девять лет.

«У нас вначале вообще не было даже мысли создавать "сухой" принтер. Изначально коллектив специализировался на создании нанопорошков. В основном это была исследовательская работа, что называется, в "колбе". Постепенно стало понятно, что у нее есть перспектива. Мы начали выигрывать гранты на поддержку фундаментальных исследований, а через несколько лет родилась эта идея - сделать принтер сухой печати. Когда узнали, что таких в мире нет, азарта прибавилось», — рассказал Борисов «Российской газете» в апреле 2025 г.