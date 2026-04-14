Члены городского совета в США лишились должностей из-за контракта на строительство ЦОД

Избиратели американского города сместили со своих должностей членов городского совета, заключивших контракт на строительство ЦОД. Люди протестуют против возможных последствий для природы и экономики региона, но больше всего их возмутило пренебрежение к их мнению и непрозрачность сделки. Подающих запросы на предоставление информации местных жителей чиновники называли, «стадом» и «необразованными людьми».



Конфликт противников ЦОД с городскими властями

Недовольство проектом строительства центра обработки данных (ЦОД) вызвало резкий рост явки избирателей в городе Фестус (штат Миссури, США) и смещение с должностей четырех действующих членов городского совета, баллотировавшихся на переизбрание, пишет Рolitico.

После того, как совет одобрил соглашение о строительстве ЦОД компанией CRG стоимостью $6 млрд, жители вышли на улицы, выражая обеспокоенность возможным воздействием на окружающую среду, цены на электричество и местный рынок. Больше всего протестующих возмутила секретность, окружающая сделку с CRG. Кто будет оператором ЦОД, например, остается тайной.

Активисты намерены продолжить борьбу и уже собирают подписи под петицией об отзыве полномочий мэра и оставшихся четырех членов городского совета. Они также подали в суд иск против города и застройщика CRG.

Тайная сделка

Жители были разочарованы нежеланием городских властей прислушиваться к своим избирателям и общей нехваткой прозрачности в отношении проекта, рассказал местный житель Рик Бельвиль (Rick Belleville): «Именно то, как была заключена сделка, привело к такому протесту».

freepik/dcstudio Не только факт подписания контракта на строительство огромного ЦОД, но и секретностью этой сделки возмутили жителей города Фестус в США

Городской совет в конце марта 2026 г. проголосовал за утверждение соглашения о развитии проекта дата-центра, который планируется построить на 360 га лесистой местности в юго-западной части города. Горожане узнали о готовящемся контракте только в ноябре 2025 г., спустя несколько месяцев после того, как город начал переговоры с CRG, которые происходили, как утверждается, на тайных встречах при отсутствии какой-либо публичной информации.

Город и застройщик преуменьшают любые опасения по поводу влияния проекта на тарифы на электроэнергию, воду и воздействие на окружающие районы, заявил еще один житель города Шерман Бойл (Sherman Boyle).

В ответ на запросы о раскрытии документации власти города продемонстрировали возмутившее граждан пренебрежение и неуважение. Цитаты этой переписки они привели в своем судебном иске. Так, неназванный чиновник Фестуса заявил, что городской совет должен избегать «попадания в ловушку необразованных людей». Другой, имея в виду противников центров обработки данных, рассуждал о «необходимости держать стадо под контролем». Еще один городской чиновник предположил, что жители забудут о спорах вокруг ЦОД, как только узнают, что в городе откроется новый ресторан.

Протесты по всей стране

Общественное недовольство по поводу размещения ЦОД нарастают и в других регионах США. Например, в тот же день, что и выборы в Фестусе, избиратели в пригороде Милуоки Порт-Вашингтоне (штат Висконсин), где Oracle и OpenAI строят кампус ЦОД стоимостью $15 млрд, также выразили свое недовольство подавляющим большинством голосов, поданных за референдум об ограничении будущих проектов.

Также поступить собираются еще как минимум три города. В апреле 2026 г. CNews писал, что представитель городского совета Индианаполиса (США) Рон Гибсон (Ron Gibson) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов. На пороге лежала записка: «Центры обработки данных запрещены».

И хотя технологические гиганты заявляют о своей готовности платить свою справедливую долю за энергоснабжение, доля эта не определена. Контракты же между ЦОД и коммунальными компаниями в США почти всегда носят конфиденциальный характер. Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

ЦОДы тратят также в огромных количествах другой ценный ресурс — воду. Информацию о ее расходовании операторы тоже не хотят обсуждать публично. В октябре 2025 г. достоянием общественности стал внутренний документ мирового лидера на рынке облачных сервисов, управляющего сотнями действующих ЦОД, компании Amazon, инструктирующий сотрудников, как скрывать правду об огромных объемах расхода воды.