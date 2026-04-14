Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

«Мой Офис», разработчик одноименного пакета офисных программ, завершил 2025 г. с чистым убытком 4 млрд руб. Это более чем втрое больше, чем годом ранее. На фоне финансовых проблем компания прибегла к массовому сокращению персонала – о них работники были предупреждены заранее.

Рост со знаком минус

Компания «Новые облачные технологии», известная под брендом «Мой Офис», отчиталась за работу в 2025 г. Этот период она завершила с чистым убытком 4 млрд руб., пишут «Ведомости».

Для сравнения, в 2024 г. чистый убыток «Мой Офис» составил 1,2 млрд руб., то есть всего за год он вырос в 3,3 раза.

«Мой Офис» – крупная российская ИТ-компания. Ее основной продукт – одноименный пакет офисных программ, заменяющих собой иностранные решения, в частности, всемирно известный Microsoft Office. Среди российских разработок конкурентов у «Мой Офис» немного – например, «Р7 Офис» компании «Р7», но ей также приходится соперничать с бесплатными аналогами на базе открытого ПО – например, OnlyOffice и LibreOffice.

Как пишут «Ведомости», сама компания объясняет более чем трехкратный рост чистого убытка «спецификой деятельности». В пояснении к финансовому отчету «Мой Офис» сказано, что сейчас продажа ПО связана с «длительным процессом согласования, тестирования продуктов до полного подписания договоров продажи лицензий». Компания указывает, что на фоне этого деньги по завершенным сделкам поступают далеко не сразу.

«Мой Офис»
«Мой Офис» столкнулся не только с большим чистым убытком, но падением выручки

Также «Мой Офис» упомянула фактор сезонности, но не объяснила, чем продажи ПО зимой отличаются от продажи ПО, к примеру, летом.

Не убытком единым

Отсутствие у «Мой Офис» чистой прибыли за 2025 г., и это тогда, когда российские разработчики ПО стремительно повышают цены на свою продукцию – не единственный значимый показатель финансовой отчетности компании. Одновременно с ростом чистого долга у нее упала выручка.

Этот параметр обвалился в полтора раза – на 50% по сравнению с 2024 г. и составил 1 млрд руб.

Также у «Мой Офис» значительно выросла сумма задолженности по договорам займов перед своим основным акционером – АО «Лаборатория Касперского». За год он увеличилась на 34%, составив 24,96 млрд руб. против 18,7 млрд руб. в 2024 г.

При этом у самой «Лаборатории Касперского» дела тоже идут не лучшим образом. 2025 г. компания завершила с чистым убытком в размере 13,99 млрд руб. Это первый отрицательный результат «Касперского» за последние 10 лет и крупнейший убыток среди российских ИБ-компаний в 2025 г., по мнению экспертов профильного портала SecPost.

Меньше людей – меньше расходы

На фоне тяжелого финансового положения «Мой Офис» приступила к сокращению штата, притом масштабному. CNews писал, что о чистках сотрудникам компании сообщил лично генеральный директор «Мой Офис» Вячеслав Закоржевский в электронном письме, датированном 23 марта 2026 г.

По словам основателя «Мой Офис», ее экс-гендиректоры и ныне одного из ее акционеров Дмитрия Комиссарова, решение о сокращении в компании было принято «Лабораторией Касперского». «Миноритарных акционеров не поставили в известность ни о результатах 2025 г., ни о планируемых сокращениях, ни о планах на текущий год», – заявил он.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Масштабы сокращений в «Мой Офис» к моменту выхода материала известны не были. К началу весны 2026 г. в компании работало более 1000 человек (данные Федеральной налоговой службы России).

Это совпадает с данными в пояснительной записке к финотчетности компании за 2025 г. В ней сказано, что среднесписочная численность работников «Мой Офис» сократилась с 1070 человек в 2024 г. до 1013 в 2025 г.

К моменту выхода материала компания на 68,8% принадлежала «Лаборатории Касперского»,. 22,7% в ней удерживал Андрей Чеглаков, 5% были у Дмитрия Комиссарова, а доля 2,5% находилась в собственности Александра Тимченко. Доля Алексея Доброхотова – 0,8%, Елены Басовой – 0,2% (данные сервиса «Контур.Фокус»).

Компания была основана в марте 2014 г.. В 2018 г. ее уставный капитал изменился и составил 2 млн руб. Основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01).

Дальнейшие планы

Помимо кадровых чисток, руководство «Мой Офис» намерено провести реструктуризацию бизнеса. Под этим в данном случае подразумевается пересмотр продуктового портфеля и организационной структуры. Цель заключается в концентрации ресурсов компании на направлениях с наибольшим потенциалом роста.

По словам генерального директора компании, сокращение персонала станет следствием этой реструктуризации.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

«Плати по миру»: оператор карт международных платежных систем выпустил 10 000 карт за день

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще