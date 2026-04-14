Microsoft в России – банкрот

Ключевая российская «дочка» Microsoft признана банкротом. Этого статуса она добивалась почти год – с июня 2025 г. У Microsoft осталось еще три юрлица в России – по ним заявка на банкротство пока не подавалось. Корпорация бежала из России в марте 2022 г.

Антироссийская цель достигнута

Корпорация Microsoft обанкротила свое российское представительство ООО «Майкрософт рус». 14 апреля 2026 г. такой вердикт вынесла судья Татьяна Любова.

Дело рассматривалось в столичном Арбитражном суде. Вердикт – «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». К моменту выхода материала информация об этом в ЕГРЮЛ внесена не была.

«Майкрософт рус» – это основное юрлицо Microsoft в России. Компания задолжала кредиторам около 1,54 млрд руб. – именно такая сумма указана в деле о банкротстве, согласно сервису «Контур.Фокус». Номер дела – А40-191163/2025.

Заявителями по этом делу выступают 10 компаний, причем две из них – это вторая и третья из четырех российских дочек Microsoft – ООО «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт девелопмент центр рус». Остальные истцы – это компании ПАО «МТС, ГК «Медси», «Уралхим», «МТС веб сервисы», «Ситроникс ай ти», «Драйв клик банк», «Уралкалий» и «Фаберлик».

Дело о банкротстве «Майкрософт рус»

Четвертое представительство Microsoft в России, «Майкрософт пейментс рус», в деле не задействовано.

С чего все начиналось

Microsoft активно развивала свое присутствие в России как минимум с начала XXI века. Свою компанию «Майкрософт рус» она основала в мае 2004 г., а спустя 18 лет, в марте 2022 г., она покинула Россию, поддержав антироссийские санкции.

После этого Microsoft неоднократно усложняла жизнь своим корпоративным клиентам в России, а также частным пользователям ее ПО. Наконец, в конце мая 2025 г. впервые стало известно о намерении Microsoft обанкротить «Майкрософт рус», притом именно ее – о других «дочках» речь не шла тогда и не идет сейчас.

Информационная безопасность Якутия Microsoft сделала очередной шаг в сторону от России

В июле 2025 г. было подано заявление о признании «Майкрософт рус» банкротом. В конце сентября 2025 г. в отношении этого юридического лица в деле о банкротстве была введена процедура наблюдения.

При этом, что немаловажно, за год до всего этого, в апреле 2024 г. в отчетных документах корпорации утверждалось об отсутствии у нее намерений сделать свою основную российскую «дочку» банкротом.

Важно подчеркнуть, что ни у одной компании из этого квартета не было ни единого российского владельца на момент выпуска материала. Все они принадлежат структурам Microsoft в других странах, а их руководитель – Орндорфф Бенджамин Оуэн. В трех компаниях он числится генеральным директором, а в «Майкрософт рус» – президентом.

Потенциальные последствия

К моменту выхода материала нельзя было предсказать, как статус банкрота «Майкрософт рус» отразится на российских потребителях. Частные пользователи годами, а некоторые и десятилетиями, пользуются пиратскими версиями софта Microsoft, а бизнес все активнее переходит на альтернативные отечественные решения. Также не стоит забывать и про открытое ПО – Linux как альтернативу Windows и LibreOffice на замену Microsoft Office. А почтовый клиент Outlook можно сменить на Mozilla Thunderbird.

Microsoft со своей стороны потеряет часть денег – несмотря на свой уход из России, она по-прежнему зарабатывает в этой стране. В 2025 г. «Майкрософт рус» сгенерировала выручку в размере 43,3 млн руб. Падение на фоне результатов 2024 г. составило 73%. Чистая прибыль – 143,9 млн руб. (статистика «Контур.фокуса»).

Чистая прибыль компании «Майкрософт мобайл рус» за тот же период составила 1,8 млн руб., компании «Майкрософт пейментс рус» – 2,2 млн руб., а «Майкрософт девелопмент центр рус» – 9,4 млн руб.

Как сообщал CNews, суммарная чистая прибыль российских «дочек» Microsoft по результатам 2025 г. упала на 13,8% год к году. Она равна 159,6 млн руб., тогда как годом ранее этот показатель составлял 185,3 млн руб.