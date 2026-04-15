«Плати по миру»: оператор карт международных платежных систем выпустил 10 000 карт за день

С первого апреля россияне лишились возможности пополнять Apple-ID со счета мобильного телефона. На этом фоне крупнейший в России оператор международных карт «Плати по миру» побил собственный рекорд по количеству выпущенных карт за одни сутки: 10 000 выпущенных карт в день. Общее число пользователей сервиса перевалило за 200 000.

Ограничения как стимул

По сообщению официального Телеграм-канала сервиса «Плати по миру», с ростом числа блокировок и зарубежных санкций лавинообразно вырос спрос на виртуальные карты международных платежных систем. Это закономерно: потребности россиян в оплате привычных онлайн-сервисов (сервисы нейросетей, бронирование проживания на Booking и Airbnb, PS Store и других), а также в совершении покупок за рубежом остались прежними. Российский бизнес быстро осваивается в новых реалиях и находит возможность закрывать эти потребности с максимальным удобством для своих клиентов.

И если еще год назад в массовом сознании россиян оформление зарубежной банковской карты ассоциировалось с трудностями, рисками и неудобствами (поездка за границу, в Казахстан или Беларусь, открытие зарубежного счета, который могли заблокировать в любой момент, невозможность пополнения открытого счета прямым рублевым переводом), то сейчас оформление карт рутинизировалось, упростилось. «Плати по миру» — самый крупный сервис, который позволяет оформить международную карту прямо в Телеграм-приложении буквально за несколько кликов. Самое большое преимущество такой карты — пополнять такую карту можно рублями через СБП, переводом со счета любого российского банка. Риски и трудности при оформлении и пользовании картой исключены. Процесс максимально прост и прозрачен. Среди официальных партнеров «Плати по миру» — Т-Банк, ВТБ, TuTu, Островок, Wildberries.

Закономерное признание

Как сообщает официальный канал Российского союза Туриндустрии, сервис «Плати по миру» стал лауреатом финансово-технической премии FINNEXT, проходившей в Москве уже в 15-й раз. Команда одержала победу сразу в двух номинациях: «За реальный вклад в цифровизацию отрасли» и «Финтех-прорыв в B2C 2026». Ранее лауреатами премии становились Альфа-Банк, ВТБ, Росгосстрах, МТС и другие гиганты российского бизнеса.

Павла Белов, «Плати по миру»: Сегодня финтех выходит за рамки классических платежей и становится частью инфраструктуры международной мобильности

«Для нас эта награда — подтверждение того, что рынок и профессиональное сообщество видят ценность в тех решениях, которые мы создаем. Сегодня финтех выходит за рамки классических платежей и становится частью инфраструктуры международной мобильности. И признание в таких номинациях — это сигнал, что выбранный нами вектор развития соответствует запросам рынка», — приводит источник слова директора по развитию сервиса «Плати по миру» Павла Белова.

Всплеск спроса на виртуальные карты и победа сервиса «Плати по миру» в самой престижной в стране финтех-премии симптоматичны: российский бизнес способен демонстрировать исключительную адаптивность в непростых условиях, а россияне находят возможность комфортно оплачивать привычные сервисы и совершать покупки за рубежом.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

В России создан сплав для производства мощных магнитов без редкоземельных элементов

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще