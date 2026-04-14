В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

В России создали и протестировали технологию группового применения ударных беспилотных летательных аппаратов. Дроны способны автоматически обмениваться данными о целях между собой и организованно уничтожать их. В апреле 2026 г. разработка прошла предварительные испытания на полигоне.

Создание технологии

В России протестировали ИТ-систему управления группой ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех». Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме.

«Специалисты «Ростеха» разработали технологию группового применения ударных дронов. Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме. Решение прошло предварительные испытания на полигоне в апреле 2026 г. с поражением практических мишеней», — говорится в релизе.

Основой системы стали беспилотники Supercam, в ее состав входят также доработанные барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

В ходе испытаний группа БПЛА барражировала над заданным районом в режиме поиска целей. При обнаружении цели первый дрон немедленно передавал полученные данные остальным участникам группы. После подтверждения цели оператором-человеком вся группа дронов одновременно наносила удар по объекту. Такая схема организации взаимодействия позволяет значительно сократить время от момента обнаружения цели до ее поражения и повысить эффективность применения ударных беспилотных систем.

Тестирование системы управления

Со слов разработчиков, в рамках данной технологии один оператор способен одновременно управлять 10 барражирующими боеприпасами. При обнаружении цели нейронная сеть ИТ-системы самостоятельно опознает объекты, распределяет задачи между дронами, определяет очередность их атаки, а также назначает дрон, который будет вести объективный контроль поражения цели. Испытания системы будут продолжены и после 14 апреля 2026 г.

В перспективе эта технология позволит преодолевать противовоздушную оборону (ПВО) противника и гарантированно уничтожать сосредоточенным ударом самые сложные цели, заключили в государственной корпорации «Ростех».

ИТ-системы коллективного управления

Стремительное развитие событий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине привело к формированию совершенно нового рода войск — войск беспилотных авиационных систем, как информировал CNews.

Изначально БПЛА применялись преимущественно для ведения разведки и наблюдения. В дальнейшем они начали активно использоваться в качестве ударного оружия. В 2026 г. дроны применяются массово: одновременный запуск десятков или даже сотен беспилотных аппаратов позволяет формировать полноценные боеспособные группы, способные решать сложные тактические задачи. Таким образом, беспилотные авиационные системы из вспомогательного инструмента превратились в самостоятельный и крайне важный компонент современных боевых действий.

В журналистской среде за такими группами достаточно быстро закрепилось название — рой. Каждый БПЛА в составе роя оснащен собственным блоком автоматики управления, а также устройствами приёма и генерации сигналов. Рой дронов представляет собой обособленную адаптивную систему, способную действовать как единое целое. Управление роем осуществляется одним или несколькими операторами. Такая организация позволяет существенно повысить эффективность применения беспилотных систем за счет распределения задач, взаимной координации и адаптации к изменяющейся обстановке в реальном времени.

Роям присущи несколько ключевых функций: автономность перемещения и коммуникации; сохранение конфиденциальности данных о положении ведущего аппарата; гибкость перераспределения обязанностей в случае безвозвратной потери части БПЛА; возможность идентификации целей; четкое распределение обязанностей между наблюдающими и атакующими дронами.

В большинстве случаев для пространственной привязки группы дронов применяется классическое глобальное позиционирование. Новая и очень прогрессивная технология simultaneous localization and mapping (SLAM) позволяет БПЛА определять местоположение в полете и одновременно корректировать карту. Существует еще визуальная навигация, она эффективна лишь тогда, если театр военных действий оснащен средствами ориентации (камерами) и распознавания объектов.

Методы использования

Роевые технологии беспилотных авиационных систем (БАС) обладают рядом уникальных возможностей: позволяют одномоментно покрывать большие площади; обеспечивать создание ложных целей; осуществлять динамическую маршрутизацию в процессе автономной доставки грузов.

Особую ценность роевые технологии представляют при проведении спасательных и гуманитарных операций. Только с их помощью возможно оперативно доставлять медикаменты, продовольствие и другие жизненно важные грузы в условиях полного бездорожья, разрушенной инфраструктуры или чрезвычайных ситуаций.

Помимо военных сценариев, применение больших групп БПЛА (роев дронов) открывает широкие возможности в гражданских отраслях. Такие системы могут эффективно использоваться в промышленности и логистике, мониторинге технологических процессов, а также в сфере развлечений. Особую ценность роевые технологии представляют для: проведения спасательных операций; логистических задач; сельского хозяйства (аграрного сектора); картографии и аэрофотосъемки.

Благодаря способности одновременно охватывать большие территории и работать в условиях сложной или разрушенной инфраструктуры, в 2026 г. рои дронов становятся незаменимым инструментом в решении широкого спектра гражданских и хозяйственных задач.