От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Созданный «Яндексом» сервис «Дзен» может стать основной для национальной новостной платформы, которую встроят в соцсети, маркетплейсы и видеосервисы. Сейчас проектом владеет холдинг VK, попутно развивающий национальный мессенджер Max. Нововведение хотят закрепить на уровне закона. «Дзен» создавался как платформа для личных или профессиональных блогов, а не как платформа для новостей.

Из блога в новостной сайт

Сервис «Дзен» холдинга VK в обозримом будущем может превратиться в национальную новостную платформу, пишет «Коммерсант». Проект существует с 2015 г. – его основал «Яндекс», и это с самого начала была платформа для создания личного или корпоративного блога. В августе 2022 г. «Дзен» стал собственностью холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Он также развивает национальный мессенджер Max.

После трансформации в новостную нацплатформу «Дзен» станет частью популярных сайтов и сервисов Рунета, в особенности тех, что разрешены по «белым спискам». Их буквально обяжут встраивать виджет «Дзена» в свои сайты и приложения – это коснется в первую очередь маркетплейсов, видеосервисов и социальных сетей, поисковиков, сайтов с объявлениями и т.д., подчеркивает «Коммерсант».

Обо всех нововведениях говорится в презентации холдинга VK. Ее авторы предлагают закрепить трансформацию «Дзена» из обычной блог-платформы в национальную новостную платформу буквально на уровне закона.

Новости для виджета будет выбирать Правительство России

Авторы идеи хотят внести изменения в действующее российское законодательство, а именно – в федеральный закон «Об информации», чтобы внедрить термин национальной новостной платформы и механизмы ее регулирования.

По информации издания, необходимый для этого законопроект может быть внесен на рассмотрение уже в самом ближайшем будущем – в мае 2026 г. Для превращения его в закон ему нужно будет пройти три чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации, а также получить подпись главы государства.

Новости повсюду

Виджет «Дзена», который сторонние сервисы будут обязаны интегрировать в свои сайты и приложения, будет отличаться в зависимости от типа сервиса, где он находится. Например, в социальных сетях и поисковых сервисах это будет список из пяти главных новостей, и найти его можно будет на главной странице.

В то же время на «аудиовизуальных площадках» (по-видимому, речь об аудио- и видеостримингах) виджет будет реализован в виде кнопки перехода в раздел с топ-15 новостями на «Дзене», пишет «Коммерсант». Аналогичная кнопка появится и на сайтах с объявлениями.

Издание подчеркивает, что установка виджета после трансформации законопроекта в закон будет обязательной. Сайты с ежедневной аудиторией более 5 млн человек должны будут внедрить его сразу же после принятия законопроекта на всех уровнях, тогда как менее крупным проектам предоставят полгода отсрочки.

Только отборные новости

Важно отметить, что новостной виджет «Дзена», который будет демонстрироваться пользователям в самых разных сервисах, не станет показывать россиянам произвольные новости от различных СМИ. Согласно презентации VK, список СМИ будет вполне конкретным.

Перечень новостных изданий, которых допустят до публикации в этом виджете, определит Правительство России. Также у будущей новостной нацплатформы появится единый оператор – его тоже назначит Правительство, а срок действия его полномочий составит пять лет.

Кто за это заплатит

В составе будущей нацплатформы новостей окажется полноценная рекламная платформа. Иными словами, желающие ознакомиться с новостями столкнутся с рекламными вставками – все это нужно для монетизации нового сервиса.

Как пишет «Коммерсант», встраивать рекламу в виджеты «Дзена» пока не планируется – ее россияне увидят лишь при переходе на платформу. Она будет «отображаться на странице сюжета в «Дзене», куда пользователь переходит, кликая на новость», подчеркивает издание.

Сервисы, разместившие на своих сайтах и в приложениях виджет «Дзена», получат 50% выручки с показа баннерной рекламы. Вторые 50% предложено перечислять на поддержку СМИ, но здесь все не так просто.

Согласно презентации VK, СМИ, по чьим новостям пользователи переходят в «Дзен», получат на руки лишь половину от половины – то есть лишь 25% общей выручки. 10% от причитающейся средствам массовой информации доли пойдут на «финансирование деятельности ассоциации СМИ». Назначение оставшихся 40% засекречено – куда направятся эти деньги, в презентации VK не сказано.

Исключительно из благих намерений

VK в своей презентации объяснил, зачем в принципе нужна национальная новостная платформа. Основной аргумент – «уход зарубежных сервисов трафика и переток аудитории в мессенджеры и платформы "без новостей"», пишет «Коммерсант».

В документе отдельно упоминается снижение аудитории СМИ на 30-70% с 2022 г. Там же сказано и о ежегодном падении прямого трафика на сайтах СМИ, который сейчас составляет в пределах 6-12% в среднем.

«У СМИ отсутствует возможность получения аудитории с растущих площадок – классифайдов, маркетплейсов и аудиовизуальных сервисов, – отмечено в презентации VK. – Дальнейшая стагнация или снижение аудитории "Дзена" может привести к закрытию негосударственных федеральных СМИ и возможной монополизации рынка государственными информагентствами ТАСС, "РИА Новости" и RT».

Авторы документа сделали упор на то, что теперь российские СМИ «критически зависимы от трафика "Дзена", так как он обеспечивает до 80% переходов на сайты СМИ».

Насколько это соответствует действительности – вопрос открытый. Но «Коммерсант» подчеркивает, что с 2022 г. «Дзен» находится далеко не в лучшей своей форме на фоне стагнации аудитории.

А как на самом деле

По мнению неназванного источника «Коммерсанта» на российском рынке, «Дзен» беспокоится вовсе не о монополизации рынка госСМИ. По его мнению, его волнует в первую очередь «потеря потенциальной рекламной выручки от маркетплейсов и видеосервисов».

По его предположению, эти веб-сервисы превращаются в «трафикообразующие» платформы и и «перетягивают существенную часть рекламных доходов».

По словам собеседника издания, это одна из причин, по которым «Дзену» нужны именно частные федеральные СМИ. Он утверждает, что именно они источник «рекламных доходов среди медиа».