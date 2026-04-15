В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта создается в России в рамках цифровой трансформации строительной отрасли. Центр поможет сформировать единую цифровую среду в строительстве, ведь он станет отраслевым интегратором ИТ-решений, консолидируя компетенции, экспертов и лучшие практики.

Создание центра

В России продолжается цифровая трансформация строительной отрасли. В апреле 2026 г. для разработки и внедрения передовых решений создается Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта (ЦДИ), об этом сообщил Президенту России Владимиру Путину заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Создание ЦДИ поможет сформировать единую цифровую среду в строительстве. Он станет отраслевым интегратором ИИ-решений, консолидируя компетенции, экспертов и лучшие практики. Это поможет вывести работу с проектной документацией на новый уровень, снизить нагрузку на экспертов и застройщиков за счет автоматизации, сократить сроки и повысить прозрачность экспертизы», — пояснил Хуснуллин.

Правительство Москвы В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий для разработки и внедрения передовых решений

В сообщении отмечается, что работа будет вестись на базе Федерального автономного учреждения «Главного управления государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), и на базе которой в апреле 2026 г. уже внедрены цифровые продукты и ИТ-платформы, которые позволили полностью перейти на безбумажную работу, создать массив данных по объектам капитального строительства и автоматизировать работу с ними.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» — государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России. В 2026 г. занимается государственной экспертизой проектной документации. По данным на сайте учреждения по состоянию на 2024 г., оно имеет следующую структуру: 29 самостоятельных структурных подразделений; 13 филиалов. В организации работают более 1,6 тыс. сотрудников.

Внедрение и тестирование цифровых продуктов

По словам начальника «Главгосэкспертизы России» Игоря Манылова, создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально методы и инструменты будут отработаны на процессах «Главгосэкспертизы». Затем готовые ИТ-решения предложат для внедрения другим органам и организациям строительной отрасли, что обеспечит единый уровень цифровой зрелости всех участников, пояснил руководитель.

В работе была сделана ставка на узкоспециализированную языковую модель, которая обучена исключительно на материалах строительной отрасли и данных экспертизы. Наработанные методологии и цифровые продукты будут тиражироваться на региональные структуры, подведомственные организации, федеральные центры ценообразования и научно-исследовательские институты.

«Для нас принципиально важно, чтобы ИИ работал не точечно, а как системный интегратор всех процессов — от экспертизы до строительной площадки. Мы закладываем основу для кардинального сокращения инвестиционно-строительного цикла и снижения административной нагрузки», — добавил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

План внедрения ИИ

10 апреля 2026 г. Владимир Путин поручил Правительству России совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения ИИ на уровне всей страны с учетом задач субъектов государства и отраслей, об этом он сообщил на совещании по вопросам развития ИИ-технологий.

«К 2030 г. подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», — сказал он.

Регулирование ИИ-сферы следует настроить таким образом, чтобы оно не сдерживало, не мешало, а напротив, служило стимулом для ускорения ИТ-разработки и опережающего внедрения ИТ-сервисов.

«Если мы здесь сейчас будем строить барьеры, безусловно, отстанем и в экономическом, и технологическом, и общественном, и социальном развитии», — предупредил Путин.

Объем строительства в России

Объем строительства многоквартирных домов в России по итогам 2025 г. составил почти 120,8 млн квадратных метров. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г., говорится в исследовании компании Движение.ру.

«В 2025 г. объемы строительства многоквартирных домов в России превысили отметку в 120 млн квадратных метров. В декабре этот показатель составил 120,8 млн квадратных метров, что на 5,6% больше, чем в декабре 2024 г. — 114,5 млн квадратных метров», — сказано в исследовании.

Аналитики отметили, что самый заметный рост объемов строительства был зафиксирован в Нижнем Новгороде — 22,3%. Если в декабре 2024 г. на территории мегаполиса возводили почти 976 тыс. квадратных метров жилья, то к концу 2025 г. показатель вырос до 1193 тыс. Также высокие темпы роста продемонстрировали Екатеринбург — 19,9 % и Омск — 18,8 %. Одновременно в некоторых городах объемы строительства сократились. В Краснодаре показатель уменьшился с почти 5 738 тыс. квадратных метров до 5 703 тыс., а в Самаре — с 1 404 тыс. до примерно 1 310 тыс.

В 2025 г. объем строительства в целом по стране вырос на 2% за счет крупных индустриальных проектов и инфраструктурных строек, в том числе в Ленинградской области и Московской агломерации, считает профессор Московского государственного университета (МГУ) Наталья Зубаревич. В Москве ситуация особая: идет масштабная программа реновации за бюджетные деньги. В 2025 г. город ввел жилья больше, чем любой крупнейший частный застройщик. В Московской области 75% ввода — это индивидуальное жилищное строительство и дачи, считает эксперт. За счет их регистрации можно прекрасно улучшить статистику квадратных метров.

«В 2026 г. регионы начнут подрубать расходы на дорожное строительство и транспорт. Главная иллюзия, которую надо отбросить, — это надежда на бюджетные вливания как основной и бесконечный драйвер роста экономики. Надо жить в расчете на собственный кошелек. Для бизнеса тщательный выбор приоритетов инвестирования — спасение от дорогого банковского кредита и возможность пройти через кризис без драматических потерь», — сказала Наталья Зубаревич.