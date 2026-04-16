VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Группа «Интеррос» приобрела у VK 25% банка «Точка» за сумму не менее 21,2 млрд руб. Это почти в два раза больше суммы, за которую VK в 2023 г. приобрел данный пакет. «Интеррос» намерен передать эту долю в «Т-Технологии», но для полной консолидации банка «Точка» необходима покупка доли «1С».

«Интеррос» выкупил долю VK в банке «Точка»

Группа «Интеррос» (основной акционер Владимир Потанин) сообщила о приобретении 25% акций виртуального банка для предпринимателей «Точка» у холдинга VK. В дальнейшем «Интеррос» планирует передать данный пакет компании «Т-Технологии» (владелец «Т-Банка») по закрытой подписке. Утверждается, что банк «Точка» продолжит работать под собственной лицензией и развивать продукты для предпринимателей.

Со своей стороны, в VK сообщили о продаже 25% в банке «Точка» за сумму не менее 21,2 млрд руб. Данная сделка соответствует «стратегии управления инвестиционным портфелем, предполагающим рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал».

В VK напомнил, что в 2023 г. данный пакет был приобретен за 11,6 млрд руб. то есть актив с тех пор подорожала в 1,8 раз. При этом за указанное время VK также получила доходность в виде дивидендов на сумму 4,3 млрд руб.

Как перепродавали банк «Точка»

Виртуальный банк для предпринимателей «Точка» был создан в 2015 г. на базе банка «Открытие». В 2017 г. платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке двух виртуальных банков - «Точка» и «Рокетбанка». Однако одновременно Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие», из-за чего сделка по продаже банка «Точка» была отменена.

В 2018 г. Qiwi договорился с банком «Открытие» о создании совместного предприятия (СП) для управления банком «Точка» - АО «Точка». В нем 50% плюс одна акцию получил банк «Открытие», Qiwi- 40%, оставшиеся отошли к Catalytic People («Каталитик Пипл»). тогда этот оффшор представлял интересы основателя банка «Точка».

В 2021 г. Qiwi продал банку «Открытие» свою долю в «Точка» за 4,95 млрд руб. В 2022 г. банк «Траст» приобрел у «Открытия» 90% долю в «Точка». Затем банк «Траст» выставил данную долю на продажу.

Как «Итерррос» стал крупнейшим акционером банка «Точка»

В 2023 г. Catalytic People выкупил у «Траста» 90% в банке «Точка» за 41,5 млрд руб. Для осуществления сделки на базе Catalytic People был создан консорциум во главе с группой «Интеррос». При этом утверждалось, что никто из участников консорциума не будет иметь контроля над «Точкой». В консорциум также вошли VK и «1С». «Каталитик Пипл» сейчас принадлежит 64% доля в банке «Точка».

В 2025 г. группа «Итенррос» заявила о создании на базе МКОО «Каталитик Пилил» (создан на базе Catalytic People) совместного предприятия для инвестиций в высокие технологие. Уставной капитал СП составил 100 млрд руб.

Контрольный пакет (50.01%) в МКОО «Каталитик Пипл» принадлежит «Т-Технологии», оставшиеся 49,99% - «Интерросу». «Интеррос» с 2022 г. владеет в «Т-Технологии 41% акций (до той поры «Т-Технологии» назывались TCS Group, а «Т-Банк» - банк «Тинькофф»).

В начале 2026 г. «Т-Технологии» объявили о намерении консолидировать до 100% банка «Точка». Это необходимо для усиления позиций «Т-Технологии» в сегменте B2B. Для этого необходимо было приобрести доли «1С» и VK в банке «Точка». Интересно, что тогда в VK заявляли об отсутствии планов по продаже своей доли в «Точка».

Тогда же было объявлено о намерении «Т-Технологии» провести допэмисиию по закрытой подписке, с помощью которой должна финансироваться консолидация акций банка «Точка». Тогда же «Т-Технологии» объявили о намерении провести дробление своих акций из соотношения 1:10.

После нынешней сделки доля структур «Интерроса» в банке «Точка» возрастает до 89%. Но для полной консолидации банка «Точка» группе «Интеррос» и ее структурам необходимо будет выкупить 11% долю, принадлежащую «1С». Пресс-служба «1С» к моменту публикации не ответила на запрос CNews относительно возможной продажи своей доли в «Точка».

Другие ИТ-активы «Интерроса»

В середине 2025 г. «Каталитик Пипл» выкупила 10% доли в МКПАО «Яндекс», В конце 2025 г. «Каталитик Пипл» приобрела 25% долю провайдера облачных вычислений Selectel за 16 млрд руб. В начале 2026 г. «Т-Технологии» приобрел у «Яндекса» площадку «Авто.ру» за 35 млрд руб.