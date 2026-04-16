CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Группа «Интеррос» приобрела у VK 25% банка «Точка» за сумму не менее 21,2 млрд руб. Это почти в два раза больше суммы, за которую VK в 2023 г. приобрел данный пакет. «Интеррос» намерен передать эту долю в «Т-Технологии», но для полной консолидации банка «Точка» необходима покупка доли «1С».

«Интеррос» выкупил долю VK в банке «Точка»

Группа «Интеррос» (основной акционер Владимир Потанин) сообщила о приобретении 25% акций виртуального банка для предпринимателей «Точка» у холдинга VK. В дальнейшем «Интеррос» планирует передать данный пакет компании «Т-Технологии» (владелец «Т-Банка») по закрытой подписке. Утверждается, что банк «Точка» продолжит работать под собственной лицензией и развивать продукты для предпринимателей.

Со своей стороны, в VK сообщили о продаже 25% в банке «Точка» за сумму не менее 21,2 млрд руб. Данная сделка соответствует «стратегии управления инвестиционным портфелем, предполагающим рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал».

rubli700.jpg
© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика
В VK напомнил, что в 2023 г. данный пакет был приобретен за 11,6 млрд руб. то есть актив с тех пор подорожала в 1,8 раз. При этом за указанное время VK также получила доходность в виде дивидендов на сумму 4,3 млрд руб.

Как перепродавали банк «Точка»

Виртуальный банк для предпринимателей «Точка» был создан в 2015 г. на базе банка «Открытие». В 2017 г. платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке двух виртуальных банков - «Точка» и «Рокетбанка». Однако одновременно Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие», из-за чего сделка по продаже банка «Точка» была отменена.

В 2018 г. Qiwi договорился с банком «Открытие» о создании совместного предприятия (СП) для управления банком «Точка» - АО «Точка». В нем 50% плюс одна акцию получил банк «Открытие», Qiwi- 40%, оставшиеся отошли к Catalytic People («Каталитик Пипл»). тогда этот оффшор представлял интересы основателя банка «Точка».

В 2021 г. Qiwi продал банку «Открытие» свою долю в «Точка» за 4,95 млрд руб. В 2022 г. банк «Траст» приобрел у «Открытия» 90% долю в «Точка». Затем банк «Траст» выставил данную долю на продажу.

Как «Итерррос» стал крупнейшим акционером банка «Точка»

В 2023 г. Catalytic People выкупил у «Траста» 90% в банке «Точка» за 41,5 млрд руб. Для осуществления сделки на базе Catalytic People был создан консорциум во главе с группой «Интеррос». При этом утверждалось, что никто из участников консорциума не будет иметь контроля над «Точкой». В консорциум также вошли VK и «1С». «Каталитик Пипл» сейчас принадлежит 64% доля в банке «Точка».

В 2025 г. группа «Итенррос» заявила о создании на базе МКОО «Каталитик Пилил» (создан на базе Catalytic People) совместного предприятия для инвестиций в высокие технологие. Уставной капитал СП составил 100 млрд руб.

Контрольный пакет (50.01%) в МКОО «Каталитик Пипл» принадлежит «Т-Технологии», оставшиеся 49,99% - «Интерросу». «Интеррос» с 2022 г. владеет в «Т-Технологии 41% акций (до той поры «Т-Технологии» назывались TCS Group, а «Т-Банк» - банк «Тинькофф»).

В начале 2026 г. «Т-Технологии» объявили о намерении консолидировать до 100% банка «Точка». Это необходимо для усиления позиций «Т-Технологии» в сегменте B2B. Для этого необходимо было приобрести доли «» и VK в банке «Точка». Интересно, что тогда в VK заявляли об отсутствии планов по продаже своей доли в «Точка».

Тогда же было объявлено о намерении «Т-Технологии» провести допэмисиию по закрытой подписке, с помощью которой должна финансироваться консолидация акций банка «Точка». Тогда же «Т-Технологии» объявили о намерении провести дробление своих акций из соотношения 1:10.

После нынешней сделки доля структур «Интерроса» в банке «Точка» возрастает до 89%. Но для полной консолидации банка «Точка» группе «Интеррос» и ее структурам необходимо будет выкупить 11% долю, принадлежащую «1С». Пресс-служба «1С» к моменту публикации не ответила на запрос CNews относительно возможной продажи своей доли в «Точка».

Другие ИТ-активы «Интерроса»

В середине 2025 г. «Каталитик Пипл» выкупила 10% доли в МКПАО «Яндекс», В конце 2025 г. «Каталитик Пипл» приобрела 25% долю провайдера облачных вычислений Selectel за 16 млрд руб. В начале 2026 г. «Т-Технологии» приобрел у «Яндекса» площадку «Авто.ру» за 35 млрд руб.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще