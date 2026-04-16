Зачем платить, если можно не платить. Банки требуют обнулить им расходы на звонки от коллекторов

Российские банки не желают платить за звонки от коллекторов, поступающих россиянам. Они направили властям просьбу о перманентном обнулении платы за них – адресатом был выбран председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский. В письме не сказано, на кого стоит переложить эти расходы – на операторов связи, самих россиян, которым звонят коллекторы, или на кого-либо еще.

Сами платите. Мы не хотим

Банки России воспротивились новым поправкам к законопроекту о борьбе с мошенниками, которые обяжут их оплачивать звонки коллекторов россиянам, пишет «Коммерсант». Поправки предлагают делить все массовые звонки на необязательные и платные (к ним как раз относятся звонки коллекторов) и обязательные и бесплатные (информирование клиентов, подтверждение операций. Банки требуют от властей убрать из документа этот пункт, пока он не стал законом.

Инициатором в данном случае выступила Ассоциация банков России, в которую входят десятки российских финорганизаций. Среди них – «Яндекс банк», «Альфа-банк», «Ак Барс банк», Сбербанк, Совкомбанк, Промсельхозбанк, Промсвязьбанк и др.

Что примечательно, в составе Ассоциации немало и российских ИТ-компаний, в том числе и из сферы информационной безопасности. Это UserGate, Bi.Zone, «АйТи Солюшн», «Гриндата», «Диасофт». «Информзащита», «ФлексСофт», а также ассоциация «Руссофт», в которую входят десятки ИТ-компаний со всей России.

Банки очень хотят откреститься от платы за массовые обзвоны клиентов

Свое письмо Ассоциация банков России направила председателю ИТ-комитета Госдумы Сергею Боярскому. В нем она открыто раскритиковала предложенные поправки. Дата отправки письма – 10 апреля 2026 г.

Что именно не понравилось

Поправки, которыми недовольна Ассоциация банков России, вводят новое понятие – «массовые и автоматизированные вызовы» (МАВ), которого в действующем российском законодательстве нет. Эти вызовы авторы законопроекта предлагают разделить на две категории – не обязательные для информирования клиентов банков (звонки коллекторов относятся именно к ней) и обязательные для информирования (звонки госорганов и пр.)

Звонки из второй категории предложено сделать бесплатными, а из первой – платными. Также поправки обязывают маркировать все МАВ без исключения.

Ввиду отсутствия в законодательстве понятия МАВ операторы связи вольны самостоятельно определять, какие звонки относить к массовым. По мнению авторов письма, поправки дадут операторам право «безосновательно относить» к МАВ «подавляющее большинство телефонных звонков кредитных организаций», которые предусмотрены и действующим в стране законодательством, и договорами, которые банки заключают с клиентами.

Участники Ассоциации уверены, что такие звонки не массовые, а «персонифицированные», и что они «происходят в рамках полномочий».

Уберите маркер, пожалуйста

Обязательная маркировка всех без исключения МАВ, пункт о которой есть в новых поправках, тоже не нравится Ассоциации банков России. В своем письме она выступила против нее.

Российские власти пока никак не комментируют недовольство банков потенциальными изменениями законодательства. Известно лишь, что итоговая версия законопроекта пока не существует – об этом «Коммерсанту» сообщили представители Минцифры России. А в аппарате Сергея Боярского заявили изданию, что «все поступающие комментарии внимательным образом изучаются и используются в работе при подготовке поправок».

Что говорят банки

К моменту выхода материала не все российские банки открыто поддержали позицию Ассоциации банков России. Среди тех, кто это сделал, есть Сбербанк – его представители заявили «Коммерсанту», что не поддерживают новые поправки про МАВ.

Они аргументировали это тем. Что «в текущей редакции сохраняется ключевая неопределенность – какие именно звонки могут быть отнесены к массовым».

Российский Центробанк тоже высказал свою позицию. Он сообщил «Коммерсанту», что «существует риск отнесения к числу массовых телефонных вызовов тех звонков, которые осуществляют банки для противодействия хищениям денежных средств своих клиентов в рамках установленных законом антифрод-процедур».

Экономия на спичках

Ассоциация российских банков не уточняет, на кого следует переложить оплату за необязательные МАВ. При этом, по мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, если в итоге платить заставят именно их, они от этого совершенно не обеднеют и, вероятно, даже не почувствуют роста финансовой нагрузки.

«Плата за необязательные банковские звонки вряд ли критически ударит по прибыли банков в целом, но заметно ухудшит экономику отдельных процессов, – заявила изданию директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. – В масштабе прибыли это доли процента».

Она добавила также, что при вступлении предложенных поправок в силу в России, вероятнее всего, сократится общее количество коллекторских звонков. По ее словам, это станет следствием «изменения экономики» – компании «станут избирательнее, активнее использовать аналитику и переключатся на более дешевые цифровые каналы».