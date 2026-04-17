75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

На торги выставлены 75% в легендарной сети «Связной». Начальная цена 8 млн руб., но аукцион пройдет на повышение. Компания вышла из банкротства и оздоровилась — ей прощен долг на 30 млрд руб. и назначен и.о. президента, который подыскивает инвесторов для продолжения работы.



Нашли имущество

Как выяснил CNews, конкурсный управляющий АО «Группа компаний «Связной» Михаил Брычков обнаружил у компании ценное имущество помимо торговых марок и выставил его на торги. За долю в 75% когда-то легендарного ритейлера просят 8,3 млн руб. По данным ЦИАН, по такой цене можно купить небольшую однокомнатную квартиру в Новой Москве или Подмосковье, или крошечную студию в самой Москве.

На открытый аукцион выставлена принадлежащий ГК «Связной» DTS Retail, которая владеет 69,2% в ООО «Сеть связной», основной операционной компании некогда легендарного ритейлера. Начальная цена — 6,5 млн руб.

К аукциону подготовлены 51% акций DTS Retail, заложенные в ООО «Сбербанк инвестиции». Номинал — 1 евро за акцию. И еще 49% акций кипрского офшора, не заложенные у структуры Сбербанка. Также на торги выставлена доля в 5,61% в «Сеть связной». Начальная цена — 1,8 млн руб.

«Связной» На продажу выставлена основная доля в сети "Связной"

Заявки принимаются до 5 мая 2026 г. Аукционы на повышение пройдут с шагом в 5%. Торги состоятся 7 мая 2026 г.

«Группа компаний «Связной» признана банкротом, ее задолженность перед Сбербанком — 4,4 млрд руб., поручителем выступила сеть Pandora 4 млрд руб.

Партнерами будущих покупателей станут также офшорные организации. Участниками ООО «Сеть связной» помимо DTS Retail и «Группа компания «Связной» являются «Евросеть Холдинг» (24,9%), Cinnamon Shore (0,2%). Связанные лица — Trellas Enterprises Limited, Aldemon Technologies и «Связной бай». Структура собственности компании запутана, в разное время в качестве совладельцев СМИ указывали помимо основателя Максима Ноготкова, структуры Михаила Прохорова, Олега Малиса, Алишера Усманова, а также Veon.

«Связной» ворочает миллиардами

«Сеть связной» пытались обанкротить, но сегодня — это действующая компания. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2026 г. утвердил мировое соглашение, по которому кредиторы собирались простить ему около 45 млрд руб. долга. Тогда эксперты заявляли CNews, что так как компания сохранила бренд, домен и оборудование, то можно ожидать ее возрождения «на пепелище».

Если покупатель найдется, то ему достанется доля в компании с отрицательными чистыми активами на 22 млрд руб. (по итогам 2025 г.). Но это в два раза лучше, чем на конец 2024 г., когда величина таких активов достигала минус 48,6 млрд руб.

«Сеть связной» опубликовала отчетность с нулевой выручкой и чистой «бумажной» прибылью на 26,6 млрд руб. по итогам прошлого года. Ей простили долг на 29,5 млрд руб. Кроме того, был восстановлен резерв по сомнительным долгам и резерв под обесценение финансовых вложений на 34 млрд руб. В целом прочие доходы составили 67,9 млрд руб.

Прочие расходы тоже немалые — 42 млрд руб., из которых 35 млрд руб. — это стоимость проданных долгов. Компания также получила 820 млн руб. от перепродажи финансовых вложений., выплатила долг перед работниками на 884 млн руб. и поставщикам — 444 млн руб., а также получила кредиты и займы на 697 млн руб.

С октября 2025 г. и.о. президента «Связного» является арбитражный управляющий Кристина Аллагулова.

В компании уверены, что продолжат работу. А для этого находятся в поиске инвесторов.

«Руководство и участники общества предпринимают все усилия, чтобы "Сеть связной" продолжило свою деятельность в обозримом будущем, в том числе проводят переговоры с крупнейшими кредиторами и заинтересованными инвесторами с целью реструктуризации капитала и обязательств организации. При подготовке настоящей отчетности руководство общества исходило из принципа непрерывности деятельности "Сеть связной"», — следует из пояснений к бухгалтерской отчетности компании, подписанной Аллагуловой.

На сентябрь 2025 г. имущество «Сети связной» имело рыночную стоимость в 1,5 млрд руб. Компании удалось сохранить IPv4-адреса стоимостью 42 млн руб. и товарные знаки, ПО, сайт и домен (оценены в 102,7 млн руб.). Кроме того у компании осталось оборудование для работы на 1,2 млрд руб., несколько небольших помещений и доля в ООО «Связной сервис».

Попытка возродить бизнес уже была предпринята бывшими топ-менеджерами «Связного». В августе 2024 г. CNews писал, что они открыли новую сеть «Связь.ON», состоявшую на момент публикации из восьми магазинов, продававших смартфоны, носимую электронику, портативные колонки, планшеты и всевозможные аксессуары для техники – карты памяти, аккумуляторы и др. Помимо схожего названия, в визуальном стиле нового ритейлера не было ничего общего с айдентикой «Связного».

Что будет с залогом

Юристы считают, что в случае продажи в торгов — залог будет отменен. А «Сбербанк инвестиции» сможет получить свои средства из конкурсной массы.

Как пояснил CNews управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит, покупатель акций ничего не возвращает обществу «Сбербанк инвестиции», он просто покупает акции с торгов.

«Торги прекращают залог. Вырученная сумма направляется на погашение требований кредиторов "Группы компаний "Связной", в том числе общества "Сбербанк инвестиции". Здесь нет никаких сложных вариантов. Это обычные публичные банкротные торги», — заявил Пустовит.

Средства по итогам торгов пойдут в конкурсную массу, из которых распределятся среди кредиторов в порядке очередности. Но средства за долю в залоге будут направлены на погашение долгов перед Сбербанком, сообщил CNews cтарший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко.

Антон Кравченко добавил, что не факт, что аукцион закончится продажей. Подавляющее большинство банкротных торгов не заканчивают аукционом, а доходят до третьего этапа — публичное предложение, на котором цена поэтапно снижается, пока не появятся участники, готовые выкупить лот.

Как «Связной» стал банкротом

Сеть «Связной» была официально признана банкротом 12 декабря 2023 г. Арбитражным судом Москвы. Процедура банкротства была запущена после того, как компания сама подала соответствующий иск из-за невозможности выплатить более 15 млрд руб. Компания столкнулась с падением продаж, высокой долговой нагрузкой, цифровизацией рынка и исками от кредиторов.

Сеть «Связной» была создана в начале 2000-х годов и была одним из лидеров в сфере торговли мобильными телефонами. В начале 2010-х годов Ноготков стал активно диверсифицировать бизнес: были созданы банк «Связной», сеть по торговле непродовольственными товарами Enter, ювелирная сеть Pandora и различные стартапы.

Однако в 2014 г. структуры Ноготкова не стали справляться с долгами. Предприниматель попытался продать сеть «Связной» МТС, но сделка не состоялась. Ситуация осложнялась сложной структурой кредитов и залогами и офшорами в составе компании.

Что грозит покупателю — главный риск

По опубликованному в ЕФРСБ сообщению видно, что продается смешанный пакет акций DTS Retail, а покупателя отдельно предупреждают, что он принимает на себя все риски, связанные с приобретением и перерегистрацией акций, включая ответственность по законам Кипра и ЕС, указала CNews к.э.н., управляющий партнер ООО ЮК «Правый берег», арбитражный управляющий Радмила Радзивил.

«Именно здесь и заключается главный риск для покупателя, нести ответственность за который продавец не будет, а, учитывая, что продавец — банкрот, действующий в лице конкурсного управляющего, то и не может. Заключая договор купли-продажи, покупатель может впоследствии столкнуться с тем, что перерегистрация иностранных акций окажется существенно сложнее, дольше или дороже, чем предполагалось. Неполнота или спорность корпоративных и регистрационных документов, наличие другой юрисдикции может повлечь за собой передачу покупателю не того объема фактического контроля, на который он рассчитывал, заключая сделку при ее юридической чистоте с точки зрения банкротного законодательства», — указала юрист.

Также возможно сохранение практических препятствий к распоряжению пакетом, если где-то останутся не снятые ограничения, санкционные барьеры, требования иностранных регистраторов или споры о правах на акции, о которых продавец не знал, и, соответственно, не уведомил покупателя путем раскрытия данной информации в публичных ресурсах.

«Поэтому ключевой совет покупателю — до сделки проверить не только состав лота, но и проект договора купли-продажи, документы о снятии залога, порядок перерегистрации в иностранной юрисдикции и весь комплект корпоративных документов эмитента, в противном случае он может купить формальное право, которое потом будет трудно или дорого реализовать на практике», — отметила эксперт.

Также имеющиеся финансовые показатели грозят покупателю спорами с кредиторами, необходимостью дополнительных инвестиций и риском субординации таких обязательств, заключила юрист.

В Сбербанке не ответили на запрос CNews.