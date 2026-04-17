Производитель чипов России №1 заплатил китайцам сотню миллионов за права на разработки

Предприятие «Элемента» приобрело права на интеллектуальную деятельность китайской Shijiazhuang Tonhe Electronics. Сумма авансов приблизилась к сотне миллионов.

Китайские разработки в России

Как выяснил CNews, дочернее предприятие микроэлектронного холдинга «Элемент» приобрело права на китайские разработки.

Так, «Элемент-Технологии» в ноябре и декабре 2024 г. заключил два договора с китайской Shijiazhuang Tonhe Electronics («Шицзячжуан Тонхэ Электроникс») на приобретение прав на интеллектуальные разработки. Сумма авансов по ним составила 99,4 млн руб. Согласно контракту, компания получит их в первом и втором квартале 2026 г.

CNews обратился за комментариями в «Элемент», представители которого сообщили, что содержание «потенциальных» контрактов представляет собой коммерческую тайну и попадает под условия конфиденциальности. Однако контракт был заключен два года назад, предоплата по нему была внесена, что следует из опубликованной отчетности компании.

Зачем это нужно

Компания Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies занимается разработкой и производством продукции в области силовой электроники. Продукция компании включает высокочастотные источники питания, системы зарядки для электромобилей, силовые модули для промышленного оборудования и специализированные источники питания для оборонной и аэрокосмической промышленности.

С 2024 г. стало известно о планах «Элемента» заняться силовой электроникой. Например, холдинг планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. Знакомый с планами «Элемента» собеседник «Коммерсанта» сообщал, что группа вложит в новое производство около 20 млрд руб.

Однако собеседники CNews среди производителей микроэлектроники конкретизируют: сделка «Элемента» и китайской Shijiazhuang Tonhe Electronics связана с силовыми модулями для быстрых электрозарядных станций на 30 и 40 КВт.

В одном из контрактов с китайским производителем указаны уже знакомые цифры мощности зарядных станций: № TH/EL-202413 от 21.12.2024 (КД 40кВт нма). 40 кВт — это распространенная единичная мощность одного силового модуля внутри быстрой зарядной станции постоянного тока.

В марте «Элемент» объявил о том, что планирует до конца 2025 г. запустить серийное производство силовых модулей на 30 и 40 кВт для быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) для автомобилей. Объем инвестиций в этот проект «Элемент» не раскрывает, но при этом отмечает, что мощность производства составит 10-15 тыс. модулей в год. Запустить производство (оно будет расположено на территории Москвы) компания планировала до конца 2025 г., как и выпустить первую партию модулей объемом 1 тыс. штук.

О компании

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов
Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов Импортонезависимость

Продукция предприятий «Элемента» составляет более 50% от всей микроэлектронной отрасли страны.

В начале 2026 г. Сбербанк стал владельцем 41,9-процентной доли в группе компаний «Элемент», остальная доля осталась у «Ростеха».

Группа компаний закончила 2025 г. с убытком в 2,3 млрд. Тогда как в прошлом году заработала 8,3 млрд. На 29% сократилась выручка в ключевом для нее направлении — электронной компонентной базе (ЭКБ). В компании ухудшение финансовых результатов связали с существенным снижением спроса со стороны промышленных предприятий, которые являются главным заказчиком такой продукции.

Кристина Холупова

Другие материалы рубрики

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

В России разработан первый полностью роботизированный склад для доставки почты дронами

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще