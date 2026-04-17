Производитель чипов России №1 заплатил китайцам сотню миллионов за права на разработки

Предприятие «Элемента» приобрело права на интеллектуальную деятельность китайской Shijiazhuang Tonhe Electronics. Сумма авансов приблизилась к сотне миллионов.

Китайские разработки в России

Как выяснил CNews, дочернее предприятие микроэлектронного холдинга «Элемент» приобрело права на китайские разработки.

Так, «Элемент-Технологии» в ноябре и декабре 2024 г. заключил два договора с китайской Shijiazhuang Tonhe Electronics («Шицзячжуан Тонхэ Электроникс») на приобретение прав на интеллектуальные разработки. Сумма авансов по ним составила 99,4 млн руб. Согласно контракту, компания получит их в первом и втором квартале 2026 г.

CNews обратился за комментариями в «Элемент», представители которого сообщили, что содержание «потенциальных» контрактов представляет собой коммерческую тайну и попадает под условия конфиденциальности. Однако контракт был заключен два года назад, предоплата по нему была внесена, что следует из опубликованной отчетности компании.

Зачем это нужно

Компания Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies занимается разработкой и производством продукции в области силовой электроники. Продукция компании включает высокочастотные источники питания, системы зарядки для электромобилей, силовые модули для промышленного оборудования и специализированные источники питания для оборонной и аэрокосмической промышленности.

С 2024 г. стало известно о планах «Элемента» заняться силовой электроникой. Например, холдинг планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. Знакомый с планами «Элемента» собеседник «Коммерсанта» сообщал, что группа вложит в новое производство около 20 млрд руб.

Однако собеседники CNews среди производителей микроэлектроники конкретизируют: сделка «Элемента» и китайской Shijiazhuang Tonhe Electronics связана с силовыми модулями для быстрых электрозарядных станций на 30 и 40 КВт.

В одном из контрактов с китайским производителем указаны уже знакомые цифры мощности зарядных станций: № TH/EL-202413 от 21.12.2024 (КД 40кВт нма). 40 кВт — это распространенная единичная мощность одного силового модуля внутри быстрой зарядной станции постоянного тока.

В марте «Элемент» объявил о том, что планирует до конца 2025 г. запустить серийное производство силовых модулей на 30 и 40 кВт для быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) для автомобилей. Объем инвестиций в этот проект «Элемент» не раскрывает, но при этом отмечает, что мощность производства составит 10-15 тыс. модулей в год. Запустить производство (оно будет расположено на территории Москвы) компания планировала до конца 2025 г., как и выпустить первую партию модулей объемом 1 тыс. штук.

О компании

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Продукция предприятий «Элемента» составляет более 50% от всей микроэлектронной отрасли страны.

В начале 2026 г. Сбербанк стал владельцем 41,9-процентной доли в группе компаний «Элемент», остальная доля осталась у «Ростеха».

Группа компаний закончила 2025 г. с убытком в 2,3 млрд. Тогда как в прошлом году заработала 8,3 млрд. На 29% сократилась выручка в ключевом для нее направлении — электронной компонентной базе (ЭКБ). В компании ухудшение финансовых результатов связали с существенным снижением спроса со стороны промышленных предприятий, которые являются главным заказчиком такой продукции.