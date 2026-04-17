Low-code больше не в моде. Российский бизнес разочаровался в этой инновационной технологии

Российский крупный бизнес массово отказывается от использования инструментов low-code в своей работе. Технология оказалась непростой в освоении из-за многочисленных ограничений. Пик ее популярности давно позади – всего за год количество использующих ее компаний сократилось вдвое. Теперь бизнес интересует генерация кода с помощью ИИ.

Слишком лоу

Российские компании демонстрируют стремительную потерю интереса к технологии low-code, позволяющей разрабатывать софт с минимальным объемом программирования. Как пишут «Ведомости», всего за год число использующих эту модель фирм в России обвалилось вдвое.

Если в 2025 г. 66% компаний или уже использовали low-code в своей работе, или планировали ее скорейшее внедрение, то в 2026 г. таковых оказалось всего-навсего 34%. Об этом говорят результаты опроса компании BPMSoft, участниками которого были 50 крупнейших российских компаний с выручкой более 10 млрд руб. в год.

Динамику российского рынка low-code в деньгах BPMSoft не приводит.

Low-code – это метод проектирования и разработки приложений с помощью интуитивно понятных графических инструментов и встроенных функций, а также готовых модулей, снижающих традиционные (или прокодовые, pro-code) требования к написанию. При этом pro-code по-прежнему является частью процесса разработки, но разработка low-code предлагает дополненный и упрощенный интерфейс.

Christopher Gower / Unsplash Low-code так и не смог полностью вытеснить классическое программирование

Low-code не стоит путать с no-code. Эти технологии очень похожи по концепции, однако no-code, как следует из названия, полностью избавляет от необходимости писать код.

Что не так

Согласно собранной BPMSoft статистике, российские компании очень резко снизили свои ожидания от использования low-code. Они больше не рассматривают эту технологию как универсальный инструмент создания ПО – теперь для них это лишь вспомогательное решение, «применимость которого зависит от зрелости процессов, требований к архитектуре, глубины интеграций и наличия внутренних компетенций», пишут «Ведомости».

По словам собеседников издания, владельцы платформ low-code позиционировали их как дешевую альтернативу классической разработке ПО, однако очень быстро стало понятно, что это не совсем так.

Как сообщил изданию заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян, low-code больше годится для создания быстрых прототипов и простых решений базового уровня. Если компаниям, внедрившим low-code, хотелось идти дальше и масштабировать разработанные при помощи low-code продукты, они сталкивались с массой проблем.

Среди них – ограничения по гибкости, интеграциям и управляемости, отметил Арутюнян. С его слов, это привело к резкому снижению энтузиазма «на уровне крупных игроков.

По словам других собеседников издания, общая идея low-code, как оказалось, имеет мало общего с реальностью. Эти платформы позиционировались как инструменты разработки ПО без навыков и без больших вложений времени, но на деле все оказалось наоборот. Нужно было потратить время на освоение самих платформ, а также на их адаптацию код корпоративную инфраструктуру, к тому же совсем без навыков в разработке ПО работать с low-code не получится.

Зачем сложно и медленно, когда можно просто и быстро

Активное продвижение low-code в России началось примерно в 2020 г. Технология популяризировалась на разных уровнях на протяжении всех последних шести лет.

Однако современные реалии внесли свои коррективы. Low-code в России стали заменять нейросетями – генеративный ИИ способен быстро выдать нужный код в ответ на запросы на естественном языке, и очень часто в таких случаях умение писать код самостоятельно вовсе не требуется.

На то, что нейросети взяли на себя как минимум часть задач, которые раньше решались при помощи low-code, указывают и собеседники издания. Они называют ИИ-технологии «инструментами нового поколения – более гибкими и не требующими ручной сборки цепочек».

Так, по словам технического директора и главы направления ИИ в разработке «Т-Банка» Александра Поломодова, шесть лет назад платформы low-code и no-code помогали экономить время и другие ресурсы на разработку ПО и собирать программы без программистов или с минимальным их участием. На тот момент такие платформы были идеальным решением, указывает Поломодов, но теперь их вытеснили нейросети.

ИИ способен выполнить ту же работу еще быстрее и проще, добавил он.

Здесь следует отметить, что код, генерируемый нейросетями, очень часто далек от совершенства. Это привело к появлению в 2025 г. новой профессии – «программиста-уборщика». Как сообщал CNews, это разработчики ПО, которые на платной основе вычищают сгенерированный код от мусора и оптимизируют его.

Кто-то раньше, кто-то позже

В опросе BPMSoft принимали участие крупнейшие российские компании из cфер ритейла, логистики, энергетики, страхования, тяжелой промышленности, производства потребтоваров и фармацефтики. Также учитывалось мнение финансовых организаций, включая российские банки.

По мнению собеседников «Ведомостей», в числе первых, кто избавится от low-code, будут банки, фармацевтические компании и промышленность. В то же время ритейл, логистика и страхование, по-видимому, не станут спешить с этим.