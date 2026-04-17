США нашли недорогой способ борьбы с БПЛА. Участвует экс-топ-менеджер Google

В США нашли способ противодействовать «Шахедам» и «Гераням», система беспилотников-перехватчиков использовались в 2026 г. для защиты американских войск от иранских дронов-камикадзе. Система Merops представляет собой компактный и сравнительно недорогой дрон, которая была разработана компанией-разработчиком, связанной с бывшим генеральным директором Google. Сам же комплекс включает командный пункт, пусковые установки и дроны, способные работать автономно.

Вариант противовоздушной обороны

Вооруженные силы США в ближневосточном регионе приступили к использованию системы Merops, пишет The War Zone. Беспилотники-перехватчики предназначены для непосредственной поддержки наземных подразделений, в целях противодействия иранским ударным дронам-камикадзе.

Дешевые беспилотники-перехватчики в апреле 2026 г. были использованы для защиты американских войск от иранских дронов-камикадзе. Как заявил на слушаниях в Конгрессе министр армии США Дэниел Дрисколл (Daniel Driscoll), система Merops продемонстрировала высокую результативность и была оперативно развернута и поставлена на вооружение подразделениям американской армии на Ближнем Востоке. Таким образом, опыт применения недорогих дронов-перехватчиков в реальных боевых условиях позволил США быстро адаптировать и внедрить данную систему для защиты своих военных объектов от атак иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Дрисколла, система Merops прошла боевую апробацию на Украине, где дроны-перехватчики продемонстрировали наилучшие результаты в борьбе с российскими ударными беспилотниками «Герань». Именно высокая эффективность системы против этого типа российских дронов-камикадзе стала ключевым фактором для ее оперативного развертывания на Ближнем Востоке для защиты американских войск от иранских беспилотных аппаратов.

Цена вопроса

«В апреле 2026 г. стоимость одного такого перехватчика составляет около $15 тыс. Мы ожидаем, что по мере увеличения объемов производства и продаж цена снизится до менее чем $10 тыс. за единицу. Это позволит нам эффективно сбивать «Шахеды», стоимость которых находится в диапазоне от $30 до $50 тыс. за штуку», — заявил министр.

Дэниел Дрисколл особо подчеркнул выгодное соотношение затрат: цена одного перехватчика будет существенно ниже стоимости поражаемого им иранского дрона-камикадзе. Таким образом, система Merops обеспечивает экономически эффективную защиту от угрозы беспилотников.

До 2026 г. у США на вооружении были перехватчики Coyote компании Raytheon, но они стояли $150 тыс., напомнили военные эксперты The War Zone.

Характеристики системы

Согласно данным Defense Technologies Community (DTC), система Merops представляет собой компактный и относительно недорогой беспилотный перехватчик. Разработка системы велась в рамках поддерживаемой США инициативы Project Eagle, в которой также участвовала компания Swift Beat, связанная с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt).

Полные технические характеристики комплекса не раскрываются. Известно, что система включает командный пункт, пусковые установки и перехватчики типа Surveyor. Дроны Surveyor способны действовать как в автономном режиме, так и под дистанционным управлением оператора. Они оснащены современными датчиками для обнаружения и сопровождения целей.

Скорость перехватчиков превышает 280 км/ч, что позволяет эффективно противодействовать даже реактивному варианту российского ударного дрона «Герань-3». Таким образом, система Merops позиционируется как современное и экономически эффективное средство борьбы с дронами-камикадзе.

Боевое применение

Дэниел Дрисколл не раскрыл подробностей применения системы Merops, в частности — частоту ее использования на Украине и в Персидском заливе, количество сбитых с ее помощью беспилотников, а также точные места развертывания.

Известно лишь, что Пентагон направил в зону конфликта в Персидском заливе несколько тысяч беспилотников-перехватчиков данного типа. Таким образом, официальная информация об эффективности и масштабах боевого применения системы Merops остается 17 апреля 2026 г. ограниченной.