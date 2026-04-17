В России разработан первый полностью роботизированный склад для доставки почты дронами

Российские ученые разработали полностью автоматизированный почтовый склад для роботизированной доставки посылок дронами. Доставка грузов беспилотниками даже с участием человека пока находится только на стадии экспериментов.



Роботизированный склад для БПЛА-доставщиков

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) разработали полностью роботизированный почтовый склад, посылки с которого будут доставляться беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) без участия человека, пишет ТАСС.

Разработка пока существует в виде полноценного стенда. Летные испытания планируется начать летом 2026 г.

Такой склад необходим для перспективных полностью автоматизированных систем доставки, востребованных в труднодоступных районах, в Арктике, в горах и мегаполисах. «На сегодняшний день 100% доставки с помощью беспилотников в мире осуществляется с использованием дронов, управляемых оператором», — отметили ученые.

Как работает робосклад

По словам разработчиков, до сих пор попытки внедрить полностью автоматическую систему не увенчались успехом, а их склад — первый полностью роботизированный почтовый склад.

freepik Дроны смогут доставлять посылки в труднодоступных районах и крупных городах

Посылки находятся в ячейках. Получив команду отправки, робот забирает посылку из ячейки и кладет ее на транспортер, который вывозит отправление на уличную посадочную площадку БПЛА, откуда дрон может забрать отправление.

«В перспективной первой системе роботизированной доставки почтовых отправлений такую посылку будет забирать робот-квадрокоптер, который самостоятельно позиционируется в пространстве, считывает QR-код на посылке и доставляет ее адресату. Летные испытания стартуют летом текущего года», — пояснили в вузе.

Эксперименты по доставке грузов дронами

Дроны могут радикально изменить рынок доставки, предлагая ранее неизвестные возможности для ритейлеров и логистических компаний.

Американская Amazon планирует к 2030 г. ежегодно доставлять дронами до 500 млн заказов. Правда, в январе 2025 г. ей пришлось приостановить доставку беспилотниками после двух аварий на испытательном полигоне в США.

«Почта России» также проводит эксперимент по БПЛА-доставке. Испытания проводятся с 2022 г. беспилотники используются в удаленных и труднодоступных районах страны: в Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По данным «Почты России», пока такая перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта в Ямало-Ненецком автономном округе (время в полете — около полутора часов) обходится в 151 раз дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже чартера.

В феврале 2025 г. CNews писал, что в России могут создать первый в мире международный грузовой хаб для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который позволит оперативно доставлять с помощью дронов малогабаритные грузы из России в Китай и наоборот,

В 2025 г. CNews стало известно, что продуктово-сервисная компания ICL Services разработала цифровую платформу «БАС.Логистика» для доставки товаров дронами, с учетом фактора «закрытого неба» Платформа будет в реальном времени выполнять планирование, управление и мониторинг доставок внутри страны.