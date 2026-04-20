Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана

Операторы хотят забрать себе плату за ожидаемую регистрацию смартфонов в базе IMEI. Без этой регистрации устройства не смогут работать в России. Их производители переложат возросшие расходы на россиян – стоимость регистрации каждого мобильника будет вшита в его итоговую цену.

Новые поборы, которых не видно

Операторы связи вознамерились поделить между собой прибыль за регистрацию буквально каждого устройства, способного подключаться к сотовым сетям, в новой базе IMEI. Как пишут «Известия», они уже обратились с такой инициативой в Минцифры России.

Без регистрации в этой базе ни один гаджет не сможет подключиться к российским сотовым сетям. Это не только смартфоны, но также планшетные компьютеры, USB-модемы, смарт-часы, сигнализации, некоторые модели электронных книг, головные устройства автомобилей и многое другое. Производителям придется платить за регистрацию каждого своего устройства, предназначенного для российского рынка – именно эти деньги и намерены забрать себе российские операторы связи.

Нам не хватает денег

Идея операторов связи заключается в создании в России целевого фонда развития сетей связи и импортозамещения критической инфраструктуры. Именно в него предполагается перечислять деньги за регистрацию IMEI-номеров – это озвучено в числе прочих инициатив в рамках разработки новой версии Стратегии развития телеком-отрасли до 2035 г.

Как будут регистрировать десятки миллионов ранее ввезенных устройств - большой вопрос, на который нет ответа

«Перед отраслью остро встали вопросы по переходу на отечественные решения, а это большие расходы. Такие проекты в силу высокой закредитованности операторов и высокой ключевой ставки невозможно реализовать в долг. Отсутствие дополнительных источников дохода вынуждает компании сокращать инвестиционные программы», – отметили в своем обращении операторы связи.

Кто оплачивает банкет

IMEI – это уникальный идентификационный номер, присваиваемый каждому устройству, способному подключаться к сотовым сетям. Если гаджет поддерживает две SIM-карты, то и IMEI-номеров у него два, и каждый должен быть зарегистрирован в новой базе таких номеров.

Для производителей новое требование российских властей – это новые расходы, которые они явно не собираются нести сами. Это отлично видно на примере Xiaomi и ситуации с оперативной памятью, которая постоянно дорожает – компания задрала цены на свои смартфоны, при этом «забыв» убрать из них неотключаемую рекламу в штатных приложениях.

По мнению собеседников «Известий», затраты на регистрацию в базе IMEI производители с высокой степенью вероятности переложат именно на плечи потребителей. Так считает, к примеру, директор Института исследований интернета Карен Казарян – он отметил, что вендоры просто добавят свои расходы к итоговой цене устройства, которую потребители увидят на ценниках в магазинах.

Деньги из воздуха

Как отметили собеседники издания, сами операторы связи никаких расходов в связи с обязательной регистрацией IMEI устройства в базе данных не несут. Фактически, это всего лишь заполнение одной дополнительной строчки, подчеркивает партнер ComNews Research Леонид Коник. Как и Карен Казарян, он не сомневается, что расплачиваться за это придется обычным россиянам, которым не так давно на 10% увеличили НДС (с 20% до 22%), что тоже повлекло за собой рост цен почти на все товары. Кроме того, осенью 2026 г. россиян ожидает техсбор – цены на технику иностранных брендов вырастут якобы с целью поддержки отечественного производителя.

«Для оператора это всего лишь заполнение еще одного поля в данных пользователя и дополнительных затрат не несет, – заявил «Известиям» Леонид Коник». – Судя по заявлениям официальных лиц (документов на этот счет никто пока не видел), эту плату предполагается брать с импортеров. Однако очевидно, что они включат ее в стоимость устройств. В итоге расходы лягут на конечного потребителя. Тогда получается, что это то ли налог на роскошь (хотя смартфон давно перестал быть таковой), то ли акциз».

Подготовиться заранее

К моменту выхода материала в России не существовало базы IMEI-номеров, но власти эту меру активно и всесторонне обсуждают, в том числе с участниками рынка. Продвигается это как очередная мера защиты россиян от мошенников.

О планах по созданию такой базы стало известно в конце 2025 г., а в середине февраля 2026 г., как сообщал CNews, Госдума утвердила разработанный Правительством второй пакет поправок по борьбе с мошенничеством в сфере ИКТ, который предписывает, в числе прочего, регистрировать каждое устройство с IMEI-номером.

Списывай, но не точь-в-точь

По всей вероятности, российские власти вдохновлялись примерами ряда дружественных стран, в которых подобные базы существуют. Это, в числе прочих, Турция, Казахстан и Азербайджан, а также Узбекистан.

Для примера, с августа 2025 г. необходимо за деньги регистрировать свое устройство за 82,4 тыс. сумов или около 515 руб. по курсу ЦБ на 20 апреля 2026 г. Делает это или импортер, или сам потребитель, если он купил телефон за границей для личного пользования и хочет ввезти его в Узбекистан.

В Казахстане аналогичное требование действует с 25 марта 2025 г.. Первые два месяца услуга была бесплатной, а с 25 мая 2025 г. за нее берут деньги – некий «месячный расчетный показатель», который, к тому же, индексируется. В 2025 г. заплатить нужно было 3932 тенге (около 630 руб.), а в 2026 г. – 4325 тенге (около 700 руб.).