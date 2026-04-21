Apple обезглавлена. Тим Кук покидает пост гендиректора спустя 15 лет

Тим Кук покинет пост гендиректора Apple. Он возглавил ее в 2011 г., став преемником Стива Джобса. В компании он останется и будет работать исполнительным председателем ее совета директоров. Преемник уже найден.

Уйти, чтобы остаться

В Apple сменится генеральный директор. Компания выпустила официальное заявление – Тим Кук (Tim Cook) покидает пост СЕО. На этой позиции он проработает до 31 августа 2026 г.

Таким образом, у руля компании Тим Кук простоит ровно 15 лет – он возглавил ее осенью 2011 г. в возрасте 50 лет, сменив на должности генерального директора основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). Джобс лично назначил Кука своим преемником, после чего передал ему свои полномочия, а в октябре 2011 г. скончался от рака поджелудочной железы.

Покидать компанию 65-летний Кук пока не намерен. 1 сентября 2026 г. он войдет в состав ее совета директоров, а после освобождения кресла СЕО он будет назначен исполнительным председателем этого совета.

Чем запомнится Тим Кук

Кук пришел в Apple в 1998 г. За 15 лет в должности генерального директора он сделал компанию самой дорогой в мире – ее капитализация увеличилась более чем в 10 раз, с $350 млн до $4 трлн.

Также Кук радикально расширил список продаваемых ею устройств. При нем появились смарт-часы Apple Watch, планшет iPad Pro и наушники AirPods, и все это – суперуспешные продукты, сменившие не одно поколение и являющиеся бессменными лидерами в своих категориях.

Также Кук существенно переделал линейку двух главных продуктов Apple – iPhone и MacBook. При нем появились iPhone с большими экранами и приставкой Plus в названии, а затем и iPhone Pro.

Вместе с этим с одобрения Кука Apple начала осваивать сегмент недорогих устройств. Это в первую очередь ноутбук MacBook Neo, вышедший в марте 2026 г. и наделавший невероятно много шума. Также при нем вышли недорогие смартфоны iPhone 16e и 17e, с успехом занявшие свою нишу.

Впрочем, без провалов тоже не обошлось. Например, гарнитура виртуальной реальности Vision Pro, которая тоже вышла при Тиме Куке, популярной не стала, а беспроводную зарядку AirPower, которую анонсировали с такой помпой, так и не вышла. Неудачным оказался и сверхтонкий iPhone Air, который провалился в продаже сразу после выпуска в сентябре 2025 г.

Кук запустил и массу востребованных сервисов Apple. Среди них – iCloud, Apple Pay, Apple Music и TV+.

Замена найдена

Без генерального директора Apple не останется. 1 сентября г. компанию возглавит Джон Тернус (John Ternus), присоединившийся к ее коллективу в 2001 г. Что примечательно, на момент назначения ему было 50 лет, как и Тиму Куку, когда Стив Джобс выбрал его своим преемником.

«Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим руководить честно и с честью. Он – визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, – подходящий человек, чтобы возглавить Apple», – заявил Тим Кук.

Свою работу в Apple Тернус начал в отделе продуктового дизайна. За 25 лет в компании он прошел путь сначала до вице-президента по аппаратной разработке (2013 г.), затем до старшего вице-президентом по аппаратной разработке (2021 г.), а спустя еще пять лет Тернус возглавит ее, став генеральным директором.

Тернус принимал непосредственное участие в разработке планшетов iPad и наушников AirPods. Свой вклад он также внес и создание новых поколений iPhone, Watch и Mac, включая сверхпопулярный MacBook Neo.

Другие кадровые перестановки

Переход Тернуса на пост СЕО повлек за собой другие перестановки в топ-менеджменте. В частности, нынешний председатель совета директоров компании Артур Левинсон (Arthur Levinson) будет назначен ведущим независимым директором. Сам Тернус тоже войдет в состав совета директоров, сообщила Apple в своем официальном заявлении.

Новый этап в жизни ожидает и Джони Сроуджи (Johny Srouji), нынешнего старшего вице-президента Apple по аппаратным технологиям. В сентябре 2026 г. он станет главой отдела аппаратного обеспечения Apple. В конце 2025 г. появилась информация о возможном уходе Сроуджи из компании, но он поспешил опровергнуть ее.

Тим Кук заявил, что Сроуджи сыграл ключевую роль в переходе Apple на процессоры Apple Silicon. Сроуджи хорошо известен как ведущий специалист Apple по разработке чипов, и он курировал разработку кремниевых чипов Apple для Mac.

Напомним, Apple перешла на собственные чипы для Mac в 2020 г., отказавшись от процессоров Intel, которые использовала в своих ПК на протяжении 14 лет – с 2006 г. Практика показала, что решение было на 100% верным – чипы Apple производительнее и при этом холоднее и энергоэффективнее за счет архитектуры ARM (в CPU Intel используется менее современная х86). Да и техпроцесс у них намного тоньше – Intel с 2019 г. застряла на 10 нм, тогда как Apple за пять лет проделала путь от 5 нм в М1 (2020 г.) до 3 нм в М5 (2025 г.). В 2026 г. ожидается релиз 2-нанометровой линейки М6.