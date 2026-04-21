Дата-центр JPMorgan Chase получил налоговые льготы на сумму $77 млн, создав одно новое рабочее место

Американский JPMorgan Chase, один из крупнейших инвестиционных банков в мире, получил налоговую льготу на сумму $77 млн для строительства нового дата-центра в штате Нью-Йорк. По сообщению New York Focus, для США это субсидия рекордного размера в пересчете на количество новых постоянных рабочих мест, которые планируется создать за ее счет. В данном случае – ровно одного.

В 2024 г. Агентством по промышленному развития (IDA) округа Рокленд (штат Нью-Йорк, США) были проведены публичные слушания, касающиеся проекта по созданию центра обработки данных для JPMorgan в Оринджберге (неподалеку от границы между штатами Нью-Джерси и Нью-Йорк) в дополнение к уже имеющемуся в городе. Планировалось обсудить условия реализации проекта. Они, в частности, предусматривали предоставление банку налоговых льгот почти на $77 млн в обмен, а также продолжение компенсационных выплат (payment in lieu of taxes) в пользу бюджета округа в размере $600 тыс. в год.

Как отмечает New York Focus, на собрание в назначенное время никто не явился. После 20 минут ожидания в пустом помещении представители агентства приняли решение об отсутствии необходимости в продолжении мероприятия. Таким образом, под всеобщее молчание две недели спустя субсидия была одобрена.

JPMorgan Chase получит рекордную субсидию на строительство еще одного дата-центра в штате Нью-Йорк

Подобные налоговые льготы, как правило, предоставляются с целью привлечения бизнеса в регионы и создания новых рабочих мест. Создание же и эксплуатация современного дата-центра, скорее, требует колоссальных первоначальных инвестиций, нежели внушительного штата сотрудников.

Критика сделки

С позиции некоммерческой правозащитной организации Reinvent Albany, специализирующейся на вопросах прозрачности работы властей в штате Нью-Йорк, идея о предоставлении JPMorgan такой субсидии – «совершенно безумная и иррациональная». По мнению ее руководителя Джона Кэни (John Kaehny), округу вряд ли когда-либо удастся компенсировать недополученные налоговые поступления, не говоря уже о том, чтобы заработать на этом проекте.

«С чего бы налогоплательщикам Рокленда и Нью-Йорка выделять одной из крупнейших фирм с Уолл-стрит примерно $100 млн на удвоение размера одного из ее дата-центров?», – задается логичным вопросом Кэни в сообщении изданию The Register.

Он также обращает внимание на позицию JPMorgan, зафиксированную в резолюции IDA, назвав ее «подозрительной». Так, в одном из ее пунктов говорится о намерении банка подыскать себе иную площадку под новый дата-центр в случае, если ей будет отказано в налоговых льготах. Однако у компании, со слов Кэни, еще до начала переговоров на эту тему уже имелось соглашение с округом Рокленд, касающееся более ранних этапов проекта.

Кроме того, у финансовой организации уже имеется действующий дата-центр Project Sycamore в Оринджберге, города, который в последние годы стал точкой притяжения для операторов ЦОД. Его строительство началось еще в 2017 г. и под этот проект банк тоже получал льготы – освобождение от уплаты налогов на собственность и с продаж до сентября 2027 г. Общая сумма поддержки в период с 2017 по 2024 г. составила $36,7 млн.

Второй объект инфраструктуры планируется запустить в 2028 г., и новая сделка включает дальнейшей освобождение от налога на собственность ЦОД Project Sycamore до 2044 г.

Для сравнения Reinvent Albany приводит примеры проектов других компаний, получавших субсидии в штате Нью-Йорк. Так, производитель компьютерной памяти Micron получил от округа Онондага налоговые льготы на сумму $6,4 млрд (по $736 тыс. за каждое созданное рабочее место) на строительство нового завода. А энергетическое подразделение Tesla – примерно на $1 млрд ($586 тыс. за рабочее место).

В IDA критику считают необоснованной

В Агентстве по промышленному развитию округа Рокленд придерживаются противоположной точки зрения, настаивая на выгодности проекта. По словам исполнительного директора организации Стивена Пората (Steven Porath), новый дата-центр принесет экономическую округу, которая оценивается в $100 млн.

При этом чиновник признает, что большого количества постоянных рабочих мест проект создать не позволит, зато позволит на временной основе обеспечить работой свыше 1,4 тыс. специалистов, преимущественно строителями. Кроме того, он будет нуждаться в постоянной модернизации, для чего понадобится привлекать высококвалифицированных специалистов в сфере электрики и представителей других профессий.

Порат также подчеркнул, что оценка целесообразности субсидий в разрезе объема расходов к числу созданных рабочих мест – устаревший подход, нуждающийся в модернизации в наш век высоких технологий.

Ситуация накаляется

Глава IDA припомнил жителям округа неявку на общественные слушания в 2024 г., отметив, что никто из чиновников не пытался скрыть факт предоставления столь внушительных субсидий гигантскому банку. По его мнению, граждане проявили безразличие к обсуждению соответствующего вопроса, поскольку два года назад проблема засилья дата-центров в США еще не стояла так остро, как сейчас.

Ситуация в этом смысле, вероятно, действительно накаляется. Так, в апреле 2026 г. недовольство проектом строительства центра обработки данных вызвало резкий рост явки избирателей в городе Фестус (штат Миссури, США) и смещение с должностей четырех действующих членов городского совета, рассчитывавших на переизбрание.

Чуть ранее CNews писал, что представитель городского совета Индианаполиса (США) Рон Гибсон (Ron Gibson) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов. На пороге лежала записка: «Центры обработки данных запрещены».