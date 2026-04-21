Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО

Госфонд не смог взыскать 160 млн руб. с российского разработчика ПО — ООО «Поколение думающих». ИТ-компанию спасло то, что с 14 попытки она смогла пробиться в реестр российского ПО с собственной смарт-платформой. Для этого ей пришлось избавиться от инвестора. Долю продали компании с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и одним человеком в штате.



Многомиллионные претензии

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) проиграл дело в суде первой инстанции против разработчика ПО в сфере образовательных технологий — ИТ-компании «Поколение думающих». Сумма иска достигала 159 млн руб.

Фонд требовал вернуть грант на 100,5 млн руб., штрафные санкции на 56,4 млн руб., процентов на сумму долга в 2,3 млн руб. и пошлину на 1,3 млн руб. Причиной к возврату стали слишком долгие попытки разработчика включить разработанное за госсчет ПО в реестр Минцифры.

ИТ-компания попала в реестр ПО с 14 попытки

Компания «Поколение думающих», работавшая под брендом Think24, в 2021 г. прошла конкурсный отбор и в декабре 2021 г., в разгар перевода школ на дистанционный формат, получила 107 млн руб. от госфонда на реализацию проекта «Разработка смарт-платформы для обеспечения дистанционного образовательного процесса THiNK Online». Закончить работу было необходимо к концу мая 2023 г., в том числе требовалось внести в реестр российского ПО соответствующий сервис до конца октября 2023 г.

Грант был предоставлен в соответствии с постановление правительства №550 от 3 мая 2019 г., в соответствии с правилами предоставления грантов через РФРИТ на внедрение отечественных ИТ-решений. Поддержка направлена на развитие цифровых технологий.

Компания взялась за создание ПО и даже сэкономила для бюджета 7 млн руб., которые вернула фонду. Но главное требование — включение сервиса в реестр российского ПО Минцифры России выполнить не смогла к нужному сроку, обозначенному как 31 октября 2023 г. Включить ПО удалось лишь 9 июля 2025 г. Из-за срыва сроков Фонд потребовал добровольно вернуть всю сумму гранта, штраф, проценты и возместить судебные расходы — всего на 159 млн руб. В компании не отреагировали на это требование. Тогда он направил иск в суд.

Хороший инвестор

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области представитель ответчика Дмитрий Шестаков пояснил, что «Поколение думающих» 13 раз пыталось включить свое ПО в реестр Минцифры, но безрезультатно. Камнем преткновения неожиданно стал инвестор — ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО 1», находящийся под управлением «Вим инвестиции», следует из судебных документов, со ссылкой на ответчика.

Инвестору принадлежало в 2023-2024 гг. более 80% в компании. Фонд впервые вошел в капитал «Поколения думающих» в рамках инвестиционного раунда. По данным «Московского инновационного кластера», в августе 2022 г. Think24 привлек $2,9 млн.

ЗПИФ под управлением «Вим инвестиций» сразу вошло в капитал, получив 33,3%, доля основателя, физика Шамиля Мизитова, соответственно снизилась. Постепенно за счет допэмиссий фонд нарастил долю до 82,46%, у основателя оставалось 17,54% к концу 2024 г.

Дела у компании до 2025 г. шли хорошо, убыток сокращался, а выручка росла, она не останавливалась в попытках внести ПО, разработанное за счет средств гранта, в реестр. Однако уже в 2025 г. выручка упала со 143 млн до 8,5 млн, а чистый убыток вырос в три раза, до 64 млн руб. Последние посты в соцсетях датированы 2024 г., а клиенты сообщают, что организация прекратила готовить учеников к ЕГЭ.

ЗПИФ на выход

Именно инвестиции ЗПИФ под управлением «Вим инвестиций» стали для компании проблемой, следует из заявления Шестакова. В суде представитель компании пояснил, что ИТ-компания предприняла 13 последовательных попыток регистрации ПО в реестре российского ПО, но каждый раз получала отказ. Фактически компания попала в тиски двойных ограничений.

«Более 80% долей общества принадлежало Закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) "Фонд пре-АйПиО 1". С одной стороны, правила реестра требовали раскрытия конечных бенефициаров (физических лиц), имеющих долю более 50,01%. С другой стороны, федеральное законодательство (ст. 47, ст. 51–53 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах") не содержит механизма, позволяющего ЗПИФ раскрывать конфиденциальную информацию о владельцах инвестиционных паев», — пояснял представитель ответчика в суде.

Ответчик был законодательно лишен возможности как получить, так и раскрыть запрашиваемые сведения. Для разрешения этой ситуации ответчик совместно с управляющей компанией ЗПИФ предпринял все возможные меры: неоднократно информировал истца, а также направил официальный запрос в Минцифры (письмо №01/2М от 02 февраля 2024 г.) с просьбой о содействии и рассмотрении возможности альтернативной процедуры проверки.

После получения от управляющей компании ЗПИФ письменных пояснений о гражданстве владельцев паев Минцифры не приняло их в качестве достаточного доказательства, указал ответчик в суде.

Победа в суде

В результате стороны приняли решение удалить инвестора из числа участников, следует из материалов суда. Так, в марте 2025 г. ЗПИФ продал свою долю, а конечным бенефициаром нового владельца стал гражданин России, свидетельствуют материалы суда. Заявление № 333756 от 12 мая 2025 г. на регистрацию в реестр 18 июня 2025 г. переведено в статус «Подготовка голосования», а 9 июля 2025 г. «Поколение думающих» завершила регистрацию своего ПО в реестре, достигнув всех необходимых показателей освоения гранта, но с опозданием на два года.

«Разрешить ситуацию удалось только после того, как в марте 2025 г. ЗПИФ продал свою долю в обществе («Поколение думающих»), а конечным бенефициаром нового владельца стал гражданин Российской Федерации», — указано в решении суда со ссылкой на ответчика.

На момент принятия грантовым комитетом решения о расторжении соглашения работы завершены в полном объеме, плановые показатели достигнуты, проект реализован в полном объеме, говорится в материалах суда.

В суде также посчитали обязательство выполненным и отказали Фонду в удовлетворении требований. Решение принято 9 апреля 2026 г. В настоящее время ПО внесено в реестр THiNK Online, но сайт компании Think24 не открывается, также невозможно посмотреть информацию о программе по ссылкам из реестра.

Найти контакты «Поколения думающих» не удалось. В пресс-службе РФРИТ заявили, что будут бороться за возврат бюджетного гранта.

«Решение суда еще не вступило в силу и будет обжаловано», — сообщили CNews в РФРИТ. Источник издания пояснил, что решение уже обжаловано, и в мае будет рассмотрено.

В Минцифры CNews пояснили, что всегда действуют четко в соответствии с законом.

«Все решения включаются в реестр отечественного софта при их строгом соответствии установленным требованиям и существующему регламенту. Правила для всех едины. Если ПО не отвечает хотя бы одному из критериев, то они не могут быть внесены в реестр. Отдельно нужно отметить, что Министерство не может игнорировать требования, установленные на законодательном уровне», — заявили в Минцифры.

«Вим инвестиции» официального комментария не предоставили.

Новый владелец

По данным ЕГРЮЛ, новым собственником «Поколения думающих» стало ООО «Джиэс капитал», зарегистрированное в апреле 2022 г. Компания имеет уставной капитал в 10 тыс. руб. и 1 сотрудника. Его владелица — Диана Шабанова. Компания фактически не ведет операционной деятельности. «Джиэс капитал» также владеет долей в ООО «НВМ Холдинг Ру», которую получило от «Вим инвестиции» как управляющей компании в 2023 г., и ООО «Эксентес», которую ей передали «Вим инвестиции» в апреле 2026 г., свидетельствуют данные «Контур.фокуса». Все структуры занимаются разработкой ПО.

Диана Шабанова в «Контур.фокус» упоминается как бывший соучредителей строительной компании «АльфаТрейд». В числе ее собственников значился Фонд социальной поддержки военнослужащих запаса органов государственной безопасности, свидетельствуют данные «Контур.фокуса». Но, по данным ФНС, эти данные недостоверны.

Саму платформу THiNK Online по крайне мере в январе 2026 г. можно было приобрести на сайте «Кибер Маркет. Каталог российских ИТ-решений». На сайте указано, что THiNK Online является универсальным инструментом для развития дистанционного образования, генерирует контент, оценивает учеников и принимает оплату.

Особенностью платформы THiNK Online называлась интеллектуальная система генерации контента: она создает задания и тренажеры по различным предметам, таким как математика, информатика, история, география, физика, химия, литература, биология, русский язык и обществознание. Оценки можно выставлять автоматически.

Мнение юристов

Споры о реализации проектов за счет средств госфондов — довольно распространенная практика, продиктованная избыточным бюрократизмом приемки отчетности и результатов работ, даже если проект был успешно завершен, пояснил CNews Александр Барканов – адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.

«Следует признать, суды часто встают на сторону бизнеса, считают что фонды искусственно препятствуют приемке. Заметными примерами последних лет можно назвать отказ суда Фонду содействия инновациям в возврате гранта к ИТ-компании за блокчейн-технологии, отказ Арбитражного суда г. Москвы Фонду НТИ в иске к ООО "Скан-аэро" о взыскании более 160 миллионов рублей за проект беспилотников и некоторые другие», — пояснил Барканов.

Юрист заметил противоречия и в иске фонда. Так, например, юридическим основанием иска о возврате финансирования в рамках выделенного гранта являлось нецелевое использование ответчиком денежных средств для разработки смарт-платформы дистанционного образования. Вместе с тем, фактически в обоснование своих требований Фонд ссылался на недостижение ответчиком технических плановых показателей проекта, что, по его мнению, позволяло требовать расторжения контракта и возврата денег.

При таких обстоятельствах, считает Барканов, Фонду надлежало обосновать причинно-следственную связь, что именно нецелевое использование гранта повлекло невозможность или задержку в достижении требуемых показателей. Таких доказательств арбитражному суду представлено не было.

«Мало того, ответчик, в свою очередь, представил обстоятельные пояснения, что действовал сверхдобросовестно, предпринимал множество последовательных попыток по регистрации программного обеспечения, но каждый раз получал отказ по бюрократическим причинам. Претензии Фонда натолкнулись и на возражения о том, что Закон «Об инвестиционных фондах» не содержит ни как таковой возможности, ни конкретного механизма раскрытия ЗПИФ конфиденциальной информации о владельцах инвестпаев», — сказал CNews адвокат.

Фонду вряд ли удастся оспорить решение, полагает Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг».

«Как можно видеть из решения суда истец подошел к делу сугубо формально: он посчитал возможным требовать возврата гранта только потому, что ответчик нарушил договорный срок достижения результата, для которого грант был предоставлен. Однако суд не признал такой подход законным. Он обратил внимание на то, что результат, хоть и с нарушением срока, но всё же был достигнут, что нарушение срока было вызвано обстоятельствами, которые ответчику поставить в вину нельзя. Из этого суд сделал вывод, что права истца не нарушены, а значит для возврата гранта оснований нет. Я думаю, что доводы суда являются верными, поэтому оснований для отмены решения в вышестоящих инстанциях не вижу», — сказал Пустовит.