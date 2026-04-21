Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году
Российские чиновники обозначили приоритеты развития отечественного здравоохранения до 2030 г. К этому году будет создан цифровой медицинский профиль гражданина, а также завершено создание цифровой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов. Ведь цифровая трансформация пронизывает все задачи, стоящие перед отраслью здравоохранения в России.
Обозначение целей и задач
К 2030 г. каждому гражданину в России присвоят цифровой медицинский профиль, об этом уведомляет пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрав) России.
Со слов министра здравоохранения России Михаила Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава, цифровой медицинский профиль гражданина будет сформирован к 2030 г.
По данным Минздрава, к 2030 г. планируется завершить создание единой цифровой платформы по управлению здоровьем, которая должна агрегировать всю совокупность знаний о пациенте, ресурсах медицинской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения.
«Принципиально важно, что доступ к этому профилю будет гарантирован не только медицинским работникам для принятия клинических решений, но и самому пациенту — для повышения его информированности и вовлеченности в заботу о собственном здоровье», — сказал министр.
Внедрение цифры и нейронных сетей
Михаил Мурашко обратил внимание на то, что при этом подход к работе с данными в ИТ-системе здравоохранения кардинально меняется в 2026 г. за счет ухода от бумажного формата к цифровому.
Отдельно министр выделил активное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. «Сфера применения ИИ-технологий не ограничивается только диагностикой и лечением. Мы обязаны активно внедрять интеллектуальные алгоритмы для решения так называемых немедицинских, сервисных задач: интеллектуальное формирование расписаний, голосовой ввод и расшифровка протоколов, чат-боты для маршрутизации обращений пациентов», — подчеркнул министр здравоохранения.
Положительные результаты
Генеральный директор Научно-испытательного института систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) Игорь Калайда поделился с TAdviser в 2025 г. первыми результатами внедрения в России дистанционного предрейсового медосмотра (ДПРМО) водителей. Он напомнил о Федеральном законе (ФЗ) №629 от 29.12.2022 г., который внес изменения в статью ФЗ №46 «Об основах охраны здоровья граждан в России» и статью ФЗ №23 «О безопасности дорожного движения», после чего стало можно проводить осмотр водителей дистанционно.
«Весь 2023 г. водители покупали стопку листов — технических осмотр и медицинских осмотр с печатями за смешную цену, а мы тем временем готовили инфраструктуру, ИТ-продукты, — говорит докладчик. — С 2024 г. начались позитивные изменения», — отметил Калайда.
Осенью 2025 г. проведено более 15 млн медицинских осмотров. На проведение осмотров выдано 21 311 лицензий. Основная выявленная проблема со здоровьем водителей — повышенное давление (93,5%), остальные негативные показатели — это повышенная температура, алкогольное опьянение или попросту плохое самочувствие.
Основные выводы, озвученные спикером, таковы. Цифровизация сделала предрейсовый контроль водителей объективным и измеримым. Рост масштабов внедрения ДПРМО подтверждает устойчивость технологии. Дистанционный формат стал стандартом отрасли, а не экспериментом. Основной эффект внедрения цифровых осмотров водителей — выявление угроз здоровью водителей и снижение доли дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России, связанных с человеческим фактором.
Запрос на сбор данных
Руководитель рабочей группы по цифровизации здравоохранения «Ассоциации международных фармацевтических производителей» (АМФП) Василий Светлов рассказал о международном опыте организации доступа к медицинским данным и возможностях использования больших данных в российской фармацевтической индустрии.
Светлов поделился результатами всероссийского опроса о возможности предоставления медицинских данных с сохранением анонимности. По его данным, 70% пациентов согласны предоставить такую возможность, однако в России отсутствует регламент доступа к данным Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) т.е. ограничен перечень субъектов, имеющих доступ, не существует пошаговой процедуры получения доступа. Кроме того, данные доступны только с согласия пациента т.е. даже если данные размещены в ЕГИСЗ, использовать их можно только при наличии согласия гражданина.
По информации АМФП, единый стандарт обмена данными в апреле 2026 г. отсутствует. Это означает, что и совместимости, и возможности эффективно работать с данными, тоже нет, даже если доступ к самим данным есть. Для того чтобы снять эти проблемы, Василий Светлов считает необходимым обеспечить запись медицинских данных в стандартизированном формате для обеспечения возможности их последующей совместной обработки.
«Давайте собирать медицинские данные, обмениваться ими для пользы россиян, — призвал Светлов. — При условии сохранения анонимности, конечно же». Необходимо также внедрить современные стандарты информационного обмена (HL7 FHIR) для повышения интероперабельности данных, обязательных к применению для всех участников ИТ-системы здравоохранения. Кроме этого, следует обеспечить техническую сторону для обмена данными между медицинскими организациями в режиме реального времени.
В завершение спикер TAdviser поделился успешным опытом европейских стран, создающих единое пространство данных здравоохранения, а также методами организации доступа к данным в Южной Корее, где работает частная блокчейн-платформа, позволяющая пациентам с редкими заболеваниями делиться своими персональными данными для проведения научных исследований за вознаграждение в виде криптотокенов.