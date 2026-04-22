Власти разрешили эксперимент с мобильными аптеками

Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о проведении федерального эксперимента по внедрению мобильных аптечных пунктов. Согласно документу, аптечные организации получат возможность осуществлять розничную продажу лекарств через передвижные аптечные пункты. Нововведение, как отмечается, особенно важно для отдаленных сельских территорий.

Государственная Дума (Госдума) приняла закон об эксперименте с передвижными аптечными пунктами, пишет «Интерфакс». Это позволит оценить влияние передвижных аптечных пунктов на доступность лекарственных препаратов.

В первом чтении законопроект о мобильных аптеках был принят в январе 2026 г. В апреле депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о проведении с 1 июня 2026 г. по 1 июня 2029 г. эксперимента с передвижными аптечными пунктами. Частные и государственные аптечные организации смогут продавать лекарства жителям сельской местности. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Передвижные аптечные пункты представляют собой специально оборудованный автотранспорт. Мобильные аптеки не будут иметь права реализовывать следующие категории лекарственных препаратов: психотропные и сильнодействующие вещества; радиофармацевтические препараты; иммунобиологические лекарственные средства (вакцины, токсины, анатоксины и другие); препараты, содержащие наркотические средства. Таким образом, ассортимент мобильных аптек будет существенно ограничен по сравнению со стационарными аптечными организациями.

Мобильные аптечные пункты будут иметь возможность функционировать в сельских местностях, где отсутствуют стационарные аптеки и медицинские учреждения, имеющие фармацевтическую лицензию, включая фельдшерско-акушерские пункты. Одна передвижная аптека способна обеспечить доступность лекарственных средств для пятидесяти прикрепленных населенных пунктов.

Для участия в эксперименте регионы должны направить запрос, а Правительство России — утвердить решение и выпустить распоряжение.

Экспериментальное исследование предоставит Правительству России возможность проанализировать, как мобильные аптеки влияют на уровень доступности медикаментов, и на основе полученных данных сформулировать предложения по внесению поправок в действующее законодательство с целью их последующего постоянного функционирования.

Распространение лекарств

Предусматривается, что они будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют стационарные аптеки и фармацевтические пункты, сообщал 26 декабря председатель нижней палаты Вячеслав Володин на своем канале в «Макс». Он добавил, что вопрос поднимался в ходе «Прямой линии» Президента России Владимира Путина.

«Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность. Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения», — пояснил Володин.

Вячеслав Володин также привел данные экспертов, согласно которым на конец сентября 2025 г. в России работало 83 тыс. аптек, из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 млн человек. «Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — добавил Володин.

Рынок фармацевтики в России

Российский рынок фармацевтики вырос на 13,6% в 2025 г., об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Мантуров отметил, что по итогам 2025 г. российский фармацевтический рынок увеличился на 13,6% и достиг 3,1 трлн руб. Почти треть от этого объема — государственные закупки лекарственных препаратов, которые также растут темпами выше 10%.

Вице-премьер также отметил эффекты от внедрения в отрасли системы цифровой маркировки, которая не только наиболее эффективна как механизм по противодействию незаконному обороту, но и как информационная система, обеспечившая в онлайн-режиме полный учет движения и наличия препаратов с детализацией до каждой аптеки и больницы.

«С 2020 г. маркировка помогла практически свести на нет, до одной сотой процента долю фальсификата в лекарствах. Также она помогла в три раза сократить количество продаж просроченных препаратов. Кроме того, система позволяет выявлять и пресекать мошеннические схемы повторной реализации украденных из больниц лекарств. Вместе с тем остается и в 2026 г. ряд направлений, регулирование которых нуждается в донастройке. В частности, это касается вопроса блокировки сайтов, которые предлагают некачественные медицинские изделия и расширения инструментария органов по контролю за счет расширения перечня индикаторов риска», — сказал Денис Мантуров.